Вспоминая Тихановскую: как голосовали в Бресте на выборах президента Беларуси

На выборах президента Беларуси Брест был в национальном тренде. По данным председателя Брестской областной избирательной комиссии Александра Коледы уже к полудню 9 августа, как и по всей стране, выборы в регионе были признаны состоявшимися, поскольку проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

"Это исключительно хороший показатель: я не припомню, чтобы явка превышала 50 процентов уже к двенадцати часам воскресного дня на выборах", - заявил руководитель областного избиркома. По его мнению, впервые в новейшей истории Беларуси сошлись интересы власти и оппозиции: они вместе призвали людей идти на выборы.

Независимым наблюдателям места на участках не нашлось

Независимые наблюдатели на выборах не столь оптимистично оценивают официальные данные по поводу явки, особенно в период досрочного голосования. "В первые дни этого голосования мне удалось поприсутствовать только во время процедуры опечатывания избирательных урн, а потом председатель комиссии требовала покинуть участок и вызывала милицию", - рассказал DW наблюдатель Юрий Жидович.

Выборы-2020 президента Беларуси в Бресте

Причиной выдворения с участка для голосования была ссылка на постановление Центризбиркома, согласно которому из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки за досрочным голосованием могут наблюдать не более трех человек.

"Таковые всегда находились из числа работников той самой школы, где располагается избирательный участок", - дополнил Юрий Жидович и сказал, что сомневается в озвученных цифрах явки проголосовавших.

Когда школа на выборах - "режимный объект"

Еще одному наблюдателю - 65-летнему пенсионеру Анатолию Степановичу - не только не нашлось места на участке для голосования, но и на территории школы №20 в Бресте. Администрация учебного заведения объявила школу "режимным объектом", и независимому наблюдателю приходилось следить за процессом выборов, сидя на стульчике у школьных ворот.

Если во время досрочного голосования брестские наблюдатели фиксировали нарушения, связанные с запретом на ознакомление с итоговыми протоколами и расхождениями по явке избирателей, то 9 августа стали появляться факты, когда в списки для голосования включали граждан других стран.

Тихановская в Бресте

2 августа, ровно за неделю до основного дня голосования, в Бресте прошел один из самых многолюдных предвыборных митингов в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. По подсчетам правозащитников, акция в парке Воинов-интернационалистов собрала не менее 18 тысяч человек. Брестский митинг местные жители вспоминали и в день выборов 9 августа. Пенсионерка Ольга Ивановна рассказала, что такой душевный подъем испытывала только в 1994 году, когда в Беларуси проходили первые президентские выборы.

"Конечно, тогда не было таких массовых встреч, но люди чувствовали несправедливость и ожидали, что ситуация поменяется, когда Александр Лукашенко станет президентом. И теперь снова такое же чувство, что власти ведут себя несправедливо. Я смотрела в глаза молодых на митинге Светы (Тихановской - Ред.), а в них была такая же надежда, как у нас 26 лет назад", - вспоминает Ольга Ивановна.

Немалую роль в организации столь массового митинга сыграли активисты, вот уже третий год выступающие против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Во время агитационной поездки в этот город действующий президент Александр Лукашенко пообещал провести первый в Беларуси местный референдум, чтобы решить судьбу завода. Но многие противники появления в Бресте опасного производства связывают его закрытие исключительно со сменой власти в стране. Ее потребовали и противники Лукашенко, вышедшие на улицы города после закрытия избирательных участков.

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