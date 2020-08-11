 Читайте что хотите, или Как обойти блокировку сайтов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.09.2021

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Россия

Читайте что хотите, или Как обойти блокировку сайтов

За несколько лет власти России закрыли доступ к миллионам сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать сервисы VPN. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой.

На фото: экран компьютера, на котором открыт браузер Tor. Его основная цель - обеспечить анонимность и свободный доступ пользователей к интернету.

Tor - браузер, цель которого обеспечить анонимность и свободный доступ пользователей к интернету

"Сделайте это для своей защиты и для своей свободы" - таким мог бы быть девиз для всех тех в России, кто хочет позаботиться о своей интернет-безопасности и свободном доступе к глобальному интернету. Российские власти продолжают ограничивать доступ россиян к Сети, формализуя процесс нововведениями в законодательстве. По подсчетам общественной организации "Роскомсвобода", под блокировки в разное время попали свыше 12 миллионов сайтов. Многие говорят о введении в России фактической интернет-цензуры.  

Ограничения затронули, в том числе, многие СМИ, сайты неугодных властям неправительственных организаций, а также - с недавних пор - провайдеров VPN, которые обеспечивали защищенный, анонимный и свободный доступ к интернету. Что можно сделать в этих условиях - несколько советов от DW.

Самые простые решения: встроенный в браузер VPN

В принципе, для любого пользователя имеет смысл "защищать свой интернет-трафик", уверен общественный интернет-деятель, руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк. Защищать его можно, начав всего с одного дополнительного щелчка компьютерной мыши - так, многие блокировки можно обойти в "приватном режиме" браузеров Safari и Firefox.

На одной из акций протеста против ограничений в интернете - 10 марта 2019 года в Москве. Протестующий раскрыл пальто, к которому приклеены названия интернет-сервисов Youtube, Facebook, Google, Telegram и написано: Эй, народ, налетай, пока не закрыли.

На одной из акций протеста против ограничений в интернете - 10 марта 2019 года в Москве

В качестве альтернативного решения в таких браузерах, как Chrome и Firefox, можно по слову "proxy" найти и установить специальный плагин или интегрированный VPN (например, FriGate). Правда, популярный браузер Opera на территории России этим летом отключил VPN-сервис.

Другим решением, причем тоже несложным, в один щелчок, может стать использование веб-прокси и анонимайзеров. "Их преимущество - в широком ассортименте, отсутствии необходимости каких-либо предустановок и легкости использования", - объясняет Артем Козлюк. Но и определенные минусы у такого простого решения есть: замедление скорости загрузки страниц, например.

Но в России стали блокировать VPN! Что делать?

Если вы спрашиваете, что такое VPN (virtual private network), то ответ - это способ обеспечить сетевое соединение поверх другой сети. Такой сервис позволяет безопасно находиться в интернете. Как и в случае с анонимайзерами, выбор VPN-провайдеров большой - как бесплатных, так и платных (многие эксперты по безопасности предупреждают, что пользоваться все же лучше платными сервисами). Для установки VPN на смартфонах с разными операционными системами разработан целый ряд приложений, например Browsec android и Browsec iOs или Onavo android и Onavo iOs. В мобильном браузере Opera для Android или iOs имеется уже встроенная VPN.

Артем Козлюк

Артем Козлюк

Действительно, с лета 2021 года Роскомнадзор начал блокировать сервисы VPN в России. Первыми пострадали в июне Opera VPN и Vypr VPN, а 3 сентября еще шесть сервисов, включая популярные Express VPN и Nord VPN (также Hola VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN и IPVanish VPN) начали блокировать в России. Основание: провайдеры не подчиняются требованиям по блокировке нежелательного, с точки зрения властей РФ, контента.  

Заявление о блокировке еще не означает, что сервис перестает работать, а эффективность блокировок будет зависеть как от действий государства, так и самих провайдеров - захотят ли они противодействовать, добавляет Артем Козлюк. Но помехи вполне возможны - причем, судя по недавним сообщениям, даже у тех, кто напрямую VPN мог и не пользоваться.

Альтернативы VPN - например, браузер Tor

Еще одним вариантом обхода блокировок, который пока не закрыт, может стать установка маршрутизатора, например браузера Tor. "Он создавался и функционирует именно как средство обхода цензуры, блокировок, средство анонимизации и защиты от прослушивания", - объясняет Козлюк.

Логотип браузера Tor

Tor работает на технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации

Tor работает на технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации - когда запрос пользователя не напрямую поступает по какому-то адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос сложно, если возможно.

Вместе с определенной долей анонимности пользователю придется смириться и с ограничениями в вопросах комфорта: страницы в Tor грузятся медленнее, чем в обычном браузере, программа не сохраняет список посещенных сайтов, адреса и пароли - каждый раз все приходится заносить заново. DW, кстати, тоже использует Tor, где у нашего сайта есть свой адрес:  www.dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion

Под угрозой блокировок в РФ после успеха в Беларуси: Psiphon

Так же DW поддерживает еще одно интернет-приложение для обхода цензуры: Psiphon. Это не классический VPN-провайдер, его задача - не столько защитить данные, сколько "дать одновременно большому числу людей возможность доступа к интернету", как объяснил в интервью DW руководитель проекта Майкл Халл. У других систем единовременные пропускные возможности куда скромнее.

Карикатура Сергея Елкина: Гражданин! Предъявите ваши комменты! - требует полицейский у проходящего, который показывает ему свой ноутбук.

Карикатура Сергея Елкина на тему цензуры в интернете в России

Именно это отличие сделало Psiphon чрезвычайно популярным средством обхода блокировок в Беларуси на волне протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года. Psiphon стоит в списке тех приложений, которые "Роскомнадзор" может начать блокировать уже в ближайшем будущем.

Если вы хотите использовать Psiphon, обратитесь напрямую к DW по адресу: dw-w@psiphon3.com. Этот адрес может пригодиться уже в ближайшее время - власти предупредили о готовящейся блокировке Psiphon в России.

Гонка интернет-вооружений: РКН и возможности ТСПУ

Артем Козлюк не предлагает рассматривать тот же Tor или другие средства в качестве единственного решения: "Не обязательно заходить через него каждый день. Достаточно иметь его на всякий случай". По его словам, для безопасности следует иметь различные соединения - как "те, к которым вы привыкли", так и защищенные".

Таким "всяким случаем" могут стать, например, ограничения всего интернет-трафика в России, который позволяет вводить принятый в 2019 году "закон о суверенном интернете". Федерального "шатдауна" тот же Артем Козлюк не ожидает, но не исключает, что на региональном уровне отключения или замедление в работе интернета может произойти в любой момент.

Так, после ряда неудачных попыток заблокировать мессенджер Telegram власти РФ сегодня используют сразу несколько методов ограничения трафика, включая мощные средства, основанные на технологии DPI (deep paket inspection). DPI помогает фильтровать и замедлять интересующий интернет-трафик, например VPN. В России технология получила название ТСПУ ("Технические средства противодействия угрозам") - ее по закону о "суверенном интернете" уже используют в РФ все ведущие мобильные операторы и крупные интернет-провайдеры.

Также для защиты личных данных руководитель "Роскомсвободы" предлагает регулярно сверяться со списком тех российских компаний, которые согласились делиться всей информацией о своих пользователях с властями и спецслужбами РФ. Козлюк не призывает отказываться с ними работать, но советует "проявлять осторожность, делясь личной информацией с ними".

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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Ссылки в интернете

Бот Socks5

Бот FCK_RKN proxy

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