Банк России допускает блокировку четырех VPN-сервисов

Банк России не исключает того, что Роскомнадзор может осуществить блокировку четырех VPN-сервисов - Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Это следует из письма, разосланного кредитным организациям в четверг, 26 августа, первым замдиректора департамента Банка России Артемом Сычевым, сообщает РБК.

Согласно сведениям издания, Банк России обратился к кредитным организациям с просьбой сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах – с тем чтобы их блокировка не затронула банки. Как следует из сообщения, Роскомнадзор намерен "осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов", а информация от банков необходима для "исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений", которые ими используются.

Блокировка серверов может нарушить удаленный режим работы

По данным РБК, кредитным организациям необходимо отвечать на письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и "иными аналогичными сервисами". В ответном письме следует сообщить название сервисов, процесс, для которого они используются, а также IP-адреса, где они применяются. "Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов", - проинформировал издание представитель Центробанка.

По его словам, VPN-соединения чаще всего используются кредитными организациями при дистанционной работе, чтобы подключиться к внутренним системам банка, поэтому блокировка сервисов может нарушить удаленный режим работы.

В июне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам - VyprVPN и Opera VPN, используемым для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. На этом фоне в России начали дорожать услуги VPN-сервисов.

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