Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов

Роскомнадзор в четверг, 17 июня, объявил об ограничении использования в России двух VPN-сервисов - Opera VPN и VyprVPN. В заявлении надзорной службы сказано, что эти сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ и решение об ограничении их использования принято "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".

В то же время Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют Opera VPN и VyprVPN "в непрерывных технологических процессах". В мае ведомство просило откликнуться организации и предприятия, использующие упомянутые сервисы. В Роскомнадзоре отметили, что "белые списки" компаний, которым разрешено использовать сервисы, могут быть расширены.

В марте 2019 года Роскомнадзор предложил 10 VPN-сервисам, в том числе VyprVPN, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Девять из десяти сервисов отказались это сделать, к системе подключился лишь VPN-сервис от "Лаборатории Касперского". Поступало ли такое предложение к Opera VPN, неизвестно.

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