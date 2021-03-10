 Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов

В России введены ограничения на пользование VyprVPN и Opera VPN. В надзорном ведомстве заявили, что эти сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ.

Клавиша VPN

Роскомнадзор в четверг, 17 июня, объявил об ограничении использования в России двух VPN-сервисов - Opera VPN и VyprVPN. В заявлении надзорной службы сказано, что эти сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ и решение об ограничении их использования принято "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".

В то же время Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют Opera VPN и VyprVPN "в непрерывных технологических процессах". В мае ведомство просило откликнуться организации и предприятия, использующие упомянутые сервисы. В Роскомнадзоре отметили, что "белые списки" компаний, которым разрешено использовать сервисы, могут быть расширены.

В марте 2019 года Роскомнадзор предложил 10 VPN-сервисам, в том числе VyprVPN, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Девять из десяти сервисов отказались это сделать, к системе подключился лишь VPN-сервис от "Лаборатории Касперского". Поступало ли такое предложение к Opera VPN, неизвестно.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мы готовились похоронить "Медузу", но редакция решила помучиться. Галина Тимченко #вТРЕНДde  

Сервис знакомств Tinder и Яндекс, или Что ФСБ хочет знать о пользователях? DW Новости (04.06.2019)  

Также по теме

Karikatur von Sergey Elkin zu russischer Aufsichtsbehörde Roskomnadzor

Комментарий: Атака властей РФ на Twitter - разминка перед YouTube 10.03.2021

Twitter - важная площадка для российского оппозиционного движения - под ударом властей. Но главная цель не он, а YouTube, ставший главным конкурентом пропагандистского ТВ, считает Александр Плющев.

Symbolbild Russland Facebook Zensur Sperre

Забанят ли в России YouTube, Facebook и Instagram? 24.09.2019

Власти России готовят план постепенного отключения YouTube, Facebook и Instagram, предупреждает Общество защиты интернета. Каким он может быть, и насколько реальна блокировка - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Как и зачем суды в Беларуси ее власти все чаще делают закрытыми  

В Германии призвали ЕС и США вместе указать Путину на границы дозволенного  

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы  