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Фигура человека на фоне здания Банка России в Москве
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Центральный банк РФ

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Центральный банк Российской Федерации, главный денежно-кредитный регулятор РФ.

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Новости

12 февраля 2024 г.

Совет ЕС разрешил помочь Украине замороженными активами РФ

3 февраля 2024 г.

Глава Центробанка Турции подала в отставку

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Контекст

Расколотая монета евро на фоне флага РФ

Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ

Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ

Идея передать поступления с замороженных в ЕС российских активов Украине обретает конкретные формы.
Конфликты13 декабря 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин указывает на стоящую рядом с ним монету в один рубль, у которой трясутся руки и ноги. Путин спрашивает: "Тут есть экономисты? Почему он снова так ослаб?"

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Путин поручил ЦБ разобраться в причинах слабости рубля. Кто (не) поможет "вылечить" российскую валюту? Карикатура DW
Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Санкции, падение и рост курса рубля, уход мировых компаний... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
Монета номиналом в один рубль на фоне долларовой купюры

Андрей Мовчан: В экономике РФ начался катастрофический спад

Андрей Мовчан: В экономике РФ начался катастрофический спад

О том, что происходит с экономикой России в условиях войны, рассказал DW эксперт по инвестициям Андрей Мовчан.
Экономика и бизнес26 мая 2022 г.
Добыча нефти в Татарстане

"Экономическое самоубийство России". Что делать бизнесу ФРГ?

"Экономическое самоубийство России". Что делать бизнесу ФРГ?

Немецкие эксперты о заявлениях Набиуллиной, надеждах на Китай и семи причинах, почему надо уходить с российского рынка.
Экономика и бизнес27 апреля 2022 г.
Карикатура - заголовок "Эльвира Набиуллина снова назначена главой Центрального банка". Реакция Набиуллиной: "Да сколько же можно?".

Переназначение Набиуллиной: вместо отставки?

Переназначение Набиуллиной: вместо отставки?

На фоне слухов о желании главы ЦБ уйти в отставку после вторжения России в Украину вряд ли стоит удивляться ее реакции.
Политика21 апреля 2022 г.
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