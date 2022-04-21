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Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
Центральный банк РФ
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Центральный банк Российской Федерации, главный денежно-кредитный регулятор РФ.
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Новости
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
Совет ЕС разрешил помочь Украине замороженными активами РФ
03.02.2024
3 февраля 2024 г.
Глава Центробанка Турции подала в отставку
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Контекст
Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ
Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ
Идея передать поступления с замороженных в ЕС российских активов Украине обретает конкретные формы.
Конфликты
13.12.2023
13 декабря 2023 г.
Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты
Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты
Путин поручил ЦБ разобраться в причинах слабости рубля. Кто (не) поможет "вылечить" российскую валюту? Карикатура DW
Экономика и бизнес
19.09.2023
19 сентября 2023 г.
Экономика России после вторжения в Украину
Экономика России после вторжения в Украину
Санкции, падение и рост курса рубля, уход мировых компаний... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес
28.10.2022
28 октября 2022 г.
17 фото
Андрей Мовчан: В экономике РФ начался катастрофический спад
Андрей Мовчан: В экономике РФ начался катастрофический спад
О том, что происходит с экономикой России в условиях войны, рассказал DW эксперт по инвестициям Андрей Мовчан.
Экономика и бизнес
26.05.2022
26 мая 2022 г.
"Экономическое самоубийство России". Что делать бизнесу ФРГ?
"Экономическое самоубийство России". Что делать бизнесу ФРГ?
Немецкие эксперты о заявлениях Набиуллиной, надеждах на Китай и семи причинах, почему надо уходить с российского рынка.
Экономика и бизнес
27.04.2022
27 апреля 2022 г.
Переназначение Набиуллиной: вместо отставки?
Переназначение Набиуллиной: вместо отставки?
На фоне слухов о желании главы ЦБ уйти в отставку после вторжения России в Украину вряд ли стоит удивляться ее реакции.
Политика
21.04.2022
21 апреля 2022 г.
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