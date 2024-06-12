Замороженные активы РФ: как G7 даст Украине 50 млрд долларов

На саммите G7 ожидается решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. О конфискации речь не идет. Какую схему разработали страны Запада - в материале DW.

По всему миру заморожено около 260 млрд евро российских активов. Большая их часть - примерно 210 млрд евро - находится в Европейском Союзе. Эти средства приносят от 2,5 до 3,5 млрд евро в год прибыли, которая, по оценкам Брюсселя, юридически России не причитается. Дискуссия о том, что делать с этими деньгами, и каким образом можно было бы передать их Украине для борьбы с российской агрессией и для восстановления разрушенной страны, продолжается уже много месяцев.

Теперь эту тему - она является одной из главных на повестке дня - обсудят лидеры стран G7 в Италии, на саммите, который проходит с 13 по 15 июня. Европейский Союз участвует во всех дискуссиях и представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии. Приедет туда и президент Украины Владимир Зеленский - его приглашают второй год подряд.

Передача прибыли от активов РФ Украины: 50 млрд долларов в виде кредита

Страны "большой семерки" рассчитывают найти способ выплатить Украине авансом крупный кредит сейчас и обеспечить финансирование до 2025 года. По информации DW, прорабатывается следующая модель: кредиты на общую сумму 50 млрд долларов должны предоставляться непосредственно Украине, а она, в свою очередь, будет погашать их за счет денег, которые Евросоюз передаст ей из процентов, набежавших на заблокированные российские активы, пояснил корреспондентке DW высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Расколотая монета евро на фоне флага РФ Фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

"Мы изучаем технические аспекты того, как это сделать, - сказал он, перечислив закладываемые параметры. - Мы хотим действовать сообща в рамках G7, мы хотим чтобы эти деньги были переданы Украине, и мы хотим сохранить следующие приоритеты в расходах: оборона Украины, ее восстановление и восполнение дефицита в ее бюджете". По его словам, страны "большой семерки" сейчас находятся на стадии обсуждения политических обязательств.

"Мы хотим использовать такую модель, чтобы выделить деньги вперед, поскольку Украине они нужны сейчас, а не через десять или двадцать лет. Идея заключается в том, чтобы предоставить деньги украинцам, а украинцы сами напрямую погасят кредит", - пояснил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Согласно источникам агентства Bloomberg и французской газеты Le Monde, политическая договоренность о реализации такой схемы уже достигнута. Bloomberg уточняет: технические аспекты соглашения будут обсуждаться уже после саммита G7.

Технические сложности схемы G7

Идею использовать прибыль от замороженных активов РФ для обслуживания кредита Киеву в размере 50 млрд долларов продвигает Вашингтон. Но до сих пор идут споры о том, что произойдет, если активы будут разморожены, - например, когда наступит мир. Кроме того, российские активы заблокированы в ЕС в рамках режима санкций, который должен единогласно продлеваться всеми 27 странами Евросоюза каждые полгода.

"Если вы берете кредит, который погашается в течение 50 или 10 лет, как вы можете использовать прибыль от активов, которые, как вы знаете, заморожены всего на шесть месяцев? Это один из самых сложных технических вопросов, которые мы рассматриваем, - указал итальянский чиновник. - Это чисто технический вопрос, а не вопрос воли".

Именно поэтому важны коллективные действия G7, подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС. "Чтобы выплатить кредиты, нужно, чтобы иммобилизованные активы оставались иммобилизованными - чтобы мы могли получать с них проценты, - сказал он. - Но мы не можем этого гарантировать. Поэтому в какой-то момент риск должен быть кем-то покрыт. И здесь нам нужны все члены G7".

Как ЕС будет передавать проценты Украине

Европейский Союз намерен ежегодно передавать большую часть из 2,5-3,5 млрд евро прибыли в Европейский фонд мира (ЕФМ) для оказания военной помощи Украине. Так, в 2024 году 90 процентов суммы хотят направить на поставку военного оборудования через ЕФМ, а 10 процентов - в бюджет ЕС на поддержку Украины.

В странах G7, ЕС и Австралии после полномасштабного вторжения России в Украину были заморожены активы Центробанка РФ примерно на 260 млрд евро. Большая их часть приходится на европейский депозитарий Euroclear в Бельгии. Он уже идентифицировал в системе бухучета и задекларировал свою прибыль от замороженных российских активов, как это предписывает новый регламент Евросоюза. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств. С 12 декабря 2023 года депозитариям запрещено распределять эти доходы среди акционеров. Теперь Euroclear должен отчислять эти деньги Евросоюзу.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе Фото: James Arthur Gekiere/Belga/dpa/picture alliance

В марте Еврокомиссия обнародовала предложение о механизме передачи Украине львиной доли этих процентов. В Брюсселе подчеркивают, что они не являются собственностью России, а принадлежат центральному депозитарию, поскольку доходы возникли из-за самого факта заморозки активов, и подлежат национальному налогообложению, в данном случае - бельгийскому.

ЕС планирует отдать Киеву доходы от этих заблокированных активов после вычета налогов, что составит 2,5-3 млрд евро в 2024 году. Затем каждый год, в зависимости от процентных ставок, Украине будут поступать сопоставимые суммы.

8 мая послы стран ЕС на заседании в Брюсселе по итогам консультаций согласовали соответствующий план. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала, что первый транш Украина получит уже в июле.

Брюссель: На статус евро решение не повлияет

На вопрос, могут ли эти меры как-либо повлиять на статус евро как мировой валюты, в Брюсселе отвечают отрицательно. "Мы проводили неофициальные переговоры с Европейским Центральным банком и уверены, что наши предложения учитывают высказанные им ранее опасения, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС. - Сама по себе эта ситуация беспрецедентна, мы впервые сталкиваемся с подобным. Замораживание активов Центрального банка России было осуществлено впервые, при этом наша цель - получить часть сверхприбыли частного финансового оператора. Мы не думаем, что это повлияет на использование или стабильность евро".

Между тем Россия заявляет, что любое перенаправление прибыли от ее заблокированных активов будет равносильно краже.

Откуда взялась эта прибыль

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в финансовых учреждениях на территории Евросоюза находились активы Центрального банка РФ. За считанные дни - или даже часы - ЕС решил их заморозить. С этого момента и до тех пор, пока санкции в отношении России сохраняют силу, любые операции с этими активами невозможны. Это создало исключительную ситуацию, в частности, в отношении активов, заблокированных в центральных депозитариях.

Это финансовые институты, которые занимаются согласованием сделок между покупателями и продавцами ценных бумаг. В ЕС центральных депозитариев не много, крупнейшие из них - Euroclear и Clearstream. Центральные депозитарии обычно не хранят ценные бумаги у себя на счетах, а в рамках своей базы данных открывают счета другим депозитариям. Таким образом, ценные бумаги просто проходят через них, пока операции согласовываются в течение нескольких часов или суток.

Как санкции блокируют российские платежи

Именно на счетах Euroclear санкции ЕС застали подавляющую часть активов Центрального банка России. И пока время идет, они генерируют все больше и больше ликвидности - некоторые облигации приносят дивиденды, у каких-то ценных бумаг наступил срок погашения, и таким образом основная сумма активов превратилась в денежные средства. И эти наличные деньги, ликвидные активы, заморожены так же, как облигации и ценные бумаги.

Эта ликвидность не может быть перемещена за пределы центрального депозитария, но центральный депозитарий должен ей управлять. Он не может хранить ее на своих счетах, а размещает на кратко- и среднесрочных депозитах в центральных банках. До сих пор это приносило большой доход, и он продолжает расти. Но, подчеркивают в Брюсселе, этот исключительный доход существует только благодаря решению об иммобилизации активов, он - ее прямое следствие, ведь в нормальных условиях центральные депозитарии не должны приносить такие поступления. В итоге центральные депозитарии отразили эти поступления как прибыль на своих счетах и платят с них налоги. Бельгия пообещала передать все эти налоги Украине.

Параллельно на международном уровне идет дискуссия о самих заблокированных суверенных активах РФ. Украина добивается их полной конфискации. Но на повестке дня Евросоюза этой темы нет, поскольку ЕС пока не располагает для этого легальными инструментами.