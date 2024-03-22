Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина
В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Воздушная тревога во всех регионах Украины
Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ночь на 22 марта воздушная тревога объявлялась по всей территории страны. Накануне, 21 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В итоге были повреждены жилые дома в двух районах столицы. На фото: Киевляне укрываются в метро во время ракетных ударов
Удар по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС
Согласно сообщению "Укргидроэнерго", несколько ракетных ударов войск РФ 22 марта были нанесены по гидросооружениям и плотине Днепровской ГЭС. На станции начался пожар. По информации украинской стороны, угрозы прорыва плотины нет. В настоящий момент ДнепроГЭС выведена из строя
Российская ракета попала в троллейбус
Российская ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе Днепровской ГЭС, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в троллейбусе были мирные люди, которые ехали на работу. Андрющенко опубликовал фото последствий удара.
Днепровская ГЭС под прицелом
Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на энергетическую инфраструктуру за последнее время. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что были применены комбинированные средства поражения по ТЭЦ и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".
Атака по Харькову
В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры ракетами С-300/Х-22, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения. На фото - пожар на подстанции
Удар по жилым домам в Запорожье
В Запорожье российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. По предварительным данным, семь домов разрушены, еще 35 повреждены. Есть раненые.
Опасность для ЗАЭС
На грани блэкаута оказалась Запорожская АЭС - во время атаки отключилась внешняя воздушная линия электропередачи "Днепровская", которая соединяет оккупированную российской армией ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.