Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на энергетическую инфраструктуру за последнее время. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что были применены комбинированные средства поражения по ТЭЦ и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".