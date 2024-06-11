Пресс-конференция Шольца и Зеленского: главное

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию в рамках международной конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 11 июня.

Украинские беженцы в Германии и их возвращение на родину

Отвечая на вопрос украинской журналистки о перспективах возвращения в Украину беженцев из Германии, Владимир Зеленский заявил, что украинцев нет смысла убеждать вернуться слоганами. "После войны люди безусловно вернутся восстанавливать страну, где будет работа и безопасность, и я уверен, что у них будет много мотивации", - сказал он. Однако сегодня, отметил Зеленский, Украина не может заставить людей возвращаться в страну, "но те, кто этого хочет, могут вернуться в Украину и помочь отстроить страну. Существуют сферы, в которых восстановление необходимо начинать уже сегодня".

Проблемы украинской энергетики

В результате действий российских военных, рассказал Владимир Зеленский, Украина потеряла половину своего энергетического потенциала. Президент выразил надежду, что его страна сможет продолжить сотрудничество с организациями, которые смогут профинансировать восстановление украинской энергетики.

Конференция по Украине в Швейцарии

Олаф Шольц, назвал "очень важной" конференцию по миру в Украине, которая пройдет в середине июня в Швейцарии. По его словам, она станет "не последним, но важным шагом" к прекращению боевых действий. "Это растение, которое нужно поливать", - пояснил он.

"Она [конференция в Швейцарии] не приведет к окончанию войны. К сожалению, это путь, но я уверен, что мы пройдем его и сможем достичь мира. И это - первый шаг [к миру]", - заявил Зеленский. Он напомнил, что страны BRICS вместе с Россией пытаются предложить другие мирные инициативы, поэтому уже сам факт проведения мирной конференции в Бюргенштоке он считает успехом.

Кроме того, президент Украины сказал, что в вопросе прекращения страны мира должны в первую очередь прислушиваться к Киеву: "Потому что российская инициатива тоже была продемонстрирована. Они показали, как видят окончание этой войны в день начала широкомасштабного вторжения, когда наша страна была оккупирована".

Военная поддержка Украины

Олаф Шольц заявил, что Германия планирует продолжать активно поддерживать Украину в гуманитарных и военных аспектах. Он отдельно подчеркнул важность укрепления украинской ПВО: "Мы продолжаем надеяться, что другие присоединятся и сделают что-то, чтобы мы смогли дать Украине возможность защитить себя", - сказал федеральный канцлер.

Отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных инструкторов в Украину, Шольц напомнил, что ФРГ решила обеспечить обучение украинских солдат на своей территории. "И это решение останется неизменным", - заключил он.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Германию за обещание передать Украине системы Patriot и IRIS-T и другую военную помощь, а также за помощь в обучении солдат ВСУ. "Нам необходимо комплексное решение по системам ПВО", - заявил он, комментируя усилившиеся обстрелы со стороны РФ.

Прошедшие европейские выборы и успех правых партий

"Европейские выборы показали четкий результат: большинство граждан поддерживают партии, которые заявляют, что надо продолжать поддерживать Украину", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Владимир Зеленский же сказал, что не считает корректным комментировать результаты выборов в Германии. Однако растущая поддержка пророссийских партий, по его мнению, опасна не только для Украины, но и для европейских стран.