Пресс-конференция Шольца и Зеленского: главное

Пресс-конференция Шольца и Зеленского: главное11 июня 2024 г.
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию в рамках международной конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 11 июня.
Украинские беженцы в Германии и их возвращение на родину
Отвечая на вопрос украинской журналистки о перспективах возвращения в Украину беженцев из Германии, Владимир Зеленский заявил, что украинцев нет смысла убеждать вернуться слоганами. "После войны люди безусловно вернутся восстанавливать страну, где будет работа и безопасность, и я уверен, что у них будет много мотивации", - сказал он. Однако сегодня, отметил Зеленский, Украина не может заставить людей возвращаться в страну, "но те, кто этого хочет, могут вернуться в Украину и помочь отстроить страну. Существуют сферы, в которых восстановление необходимо начинать уже сегодня".
Проблемы украинской энергетики
В результате действий российских военных, рассказал Владимир Зеленский, Украина потеряла половину своего энергетического потенциала. Президент выразил надежду, что его страна сможет продолжить сотрудничество с организациями, которые смогут профинансировать восстановление украинской энергетики.
Конференция по Украине в Швейцарии
Олаф Шольц, назвал "очень важной" конференцию по миру в Украине, которая пройдет в середине июня в Швейцарии. По его словам, она станет "не последним, но важным шагом" к прекращению боевых действий. "Это растение, которое нужно поливать", - пояснил он.
"Она [конференция в Швейцарии] не приведет к окончанию войны. К сожалению, это путь, но я уверен, что мы пройдем его и сможем достичь мира. И это - первый шаг [к миру]", - заявил Зеленский. Он напомнил, что страны BRICS вместе с Россией пытаются предложить другие мирные инициативы, поэтому уже сам факт проведения мирной конференции в Бюргенштоке он считает успехом.
Кроме того, президент Украины сказал, что в вопросе прекращения страны мира должны в первую очередь прислушиваться к Киеву: "Потому что российская инициатива тоже была продемонстрирована. Они показали, как видят окончание этой войны в день начала широкомасштабного вторжения, когда наша страна была оккупирована".
Военная поддержка Украины
Олаф Шольц заявил, что Германия планирует продолжать активно поддерживать Украину в гуманитарных и военных аспектах. Он отдельно подчеркнул важность укрепления украинской ПВО: "Мы продолжаем надеяться, что другие присоединятся и сделают что-то, чтобы мы смогли дать Украине возможность защитить себя", - сказал федеральный канцлер.
Отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных инструкторов в Украину, Шольц напомнил, что ФРГ решила обеспечить обучение украинских солдат на своей территории. "И это решение останется неизменным", - заключил он.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Германию за обещание передать Украине системы Patriot и IRIS-T и другую военную помощь, а также за помощь в обучении солдат ВСУ. "Нам необходимо комплексное решение по системам ПВО", - заявил он, комментируя усилившиеся обстрелы со стороны РФ.
Прошедшие европейские выборы и успех правых партий
"Европейские выборы показали четкий результат: большинство граждан поддерживают партии, которые заявляют, что надо продолжать поддерживать Украину", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Владимир Зеленский же сказал, что не считает корректным комментировать результаты выборов в Германии. Однако растущая поддержка пророссийских партий, по его мнению, опасна не только для Украины, но и для европейских стран.