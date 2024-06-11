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Украина получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

Лиза Ламбрехт
11 июня 2024 г.

Средства от замороженных активов РФ станут доступны уже в июле, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она призвала к переговорам о вступлении Украины в ЕС, добавив: "Харьков - это Европа. Украина - это Европа".

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Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Metodi Popow/picture alliance

Украина уже в июле сможет получить около 1,5 млрд евро доходов от замороженных в ЕС российских активов, заявила во вторник, 11 июня, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины.

Большая часть этих средств пойдет на оборону, а 10% от этой суммы - на восстановление Украины, уточнила глава Еврокомиссии. "Мы активизируем финансовую мощь, чтобы помочь Украине выстоять и восстановиться", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Киеву еще в текущем месяце будут переданы дополнительные 1,9 млрд евро из европейского Фонда помощи Украине. Этот фонд рассчитан на 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов и должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и решение среднесрочных задач по реконструкции и модернизации страны в течение 2024-2027 годов.

Кроме того, ЕС подпишет соглашения с банками на сумму около 1,4 млрд евро, чтобы привлечь частные инвестиции в пострадавшую от российского вторжения страну, указала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен: "Харьков - это Европа"

Выступая на конференции, фон дер Ляйен также заявила, что считает необходимым начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в конце июня, так как Киев предпринял все необходимые для этого шаги.

"Харьков - это Европа. Украина - это Европа. И наш союз - это ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа!" - так завершила свое выступление глава Еврокомиссии.

Третья конференция по восстановлению Украины

На двухдневную конференцию по восстановлению Украины, проходящую 11-12 июня в Берлине, прибыл Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также еще около двух тысяч участников из 60 стран - политиков, представителей международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов.

Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь идет и о вопросах чрезвычайной помощи из-за продолжающихся атак РФ. 

По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов. Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне.

 

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