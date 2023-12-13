Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ

Идея передать поступления с замороженных в ЕС российских активов Украине обретает конкретные формы. Для начала Еврокомиссия предлагает фиксировать прибыль и хранить ее, пока ЕС не будет готов перевести ее Киеву.

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в финансовых учреждениях на территории ЕС находились огромные суммы активов Центрального банка РФ - более 200 миллиардов евро. За считанные дни или даже часы Евросоюз решил их заморозить. С того самого момента и до тех пор, пока санкции в отношении России остаются в силе, операции с этими активами невозможны. Это создало исключительную ситуацию, в частности, в отношении активов, замороженных в центральных депозитариях.

Это финансовые институты, которые занимаются согласованием сделок между покупателями и продавцами ценных бумаг. В ЕС центральных депозитариев немного, крупнейшие из них - Euroclear и Clearstream. Центральные депозитарии обычно не хранят ценные бумаги у себя на счетах, а в рамках своей базы данных открывают счета другим депозитариям. Таким образом, ценные бумаги просто проходят через них, пока операции согласовываются в течение нескольких часов или суток.

Именно на счетах центральных депозитариев санкции ЕС застали подавляющую часть активов Центрального банка России. И пока время идет, они генерируют все больше и больше ликвидности - некоторые облигации приносят дивиденды, у каких-то ценных бумаг наступил срок погашения, и таким образом основная сумма активов превратилась в денежные средства. И эти наличные деньги, ликвидные активы, заморожены так же, как облигации и ценные бумаги.

Исключительный доход - только благодаря санкциям

Эта ликвидность не может быть перемещена за пределы центрального депозитария, но центральный депозитарий должен как-то ей управлять. Он не может хранить их на своих счетах, а размещает на кратко- и среднесрочных депозитах в центральных банках. До сих пор это приносило большой доход, и он продолжает расти. Но, подчеркивают в Брюсселе, этот исключительный доход существует только благодаря решению об иммобилизации активов, он - ее прямое следствие, ведь в нормальных условиях центральные депозитарии не должны приносить такие поступления.

В итоге центральные депозитарии отразили эти доходы как прибыль на своих счетах, а страны-члены ЕС начали снимать с нее корпоративный налог. "Мы считаем, что есть все основания полагать, что эти доходы, поскольку они были получены в результате иммобилизации, должны быть использованы для помощи в реконструкции и восстановлении Украины, - пояснил высокопоставленный чиновник ЕС. - Это долгосрочная цель".

Первый шаг к передаче доходов Украине

Чтобы начать передачу доходов Украине, Еврокомиссия предлагает, во-первых, заставить центральные депозитарии регистрировать все эти исключительные доходы от российских активов отдельно, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. А, во-вторых, эту прибыль с 12 декабря запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария. Предложение Еврокомиссии содержит оговорку, что речь идет только об определенных суммах, "что на практике означает, что это будет касаться только Euroclear", сообщил чиновник в Брюсселе.

"Обязательство хранить чистую прибыль в центральном депозитарии мы обосновываем долгосрочной целью - перевести часть этой чистой прибыли в Украину, скорее всего, через специальную программу Евросоюза", - рассказал он.

Но пока эти деньги никуда не переводятся, а обездвиживаются так же, как и основная сумма активов, чтобы обеспечить возможность их использования в будущем. Опять-таки, речь идет не о сумме суверенных активов РФ в 200 млрд евро, а только о чистой прибыли. Сколько она составляет, в Брюсселе говорить отказываются. По оценкам одного из чиновников, из этой суммы, хранящейся в центральных депозитариях, около двух третей - наличные. И именно эта наличность приносит доход. Так, например, если она депонируется в центральном банке, то доход равен ставке по депозитам и зависит от ее динамики.

Эти проценты облагаются налогом. То есть если основная сумма - 100, то доход может быть 5, например, из которых 1,5 - налог, а 3,5 остается для центрального депозитария, что является исключительным доходом, которого у него не должно быть в первую очередь, говорит другой чиновник ЕС. "Поэтому единственный вопрос с этими 3,5: можем ли мы использовать их на благо Украины?" Цифры он привел лишь в качестве иллюстрации. Настоящие числа, подробности процедур и процессов не являются публичными. Еврокомиссия передала их в Совет ЕС, который и примет решение о дальнейших действиях.

Что дальше?

Предположим, Совет ЕС единогласно поддерживает предложение защитить чистую прибыль с обездвиженных российских активов. А как она будет передана Украине? Это уже следующий шаг, для которого потребуется новое совместное предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и Еврокомиссии, а также решение Совета ЕС. Как говорят в Брюсселе, детали этого шага обсуждаются, но конкретных сроков и условий для него пока нет.

Почему же в ЕС решили использовать доходы не сразу, а поэтапно? По словам чиновников, специальная рабочая группа вела долгие дискуссии и подавляющее большинство склонялось к тому, что целесообразнее идти к конечной цели постепенно. "Поскольку каждый такой шаг беспрецедентен, он должен быть тщательно оценен, обсужден, пока мы не сочтем целесообразным сделать еще один шаг", - сказал один из них. На вопрос, а не в том ли дело, что страны Евросоюза просто не хотят создавать прецедент, при котором активы иностранного государства передаются другому государству, чиновник ответил, что не видит нежелания стран-членов, ведь уже идет активная техническая работа.

Чтобы сделать второй шаг, Евросоюзу нужен сильный правовой инструмент помощи в восстановлении Украины в долгосрочной перспективе, что сейчас обсуждают в Совете ЕС и Европарламенте. Когда этот инструмент будет готов и запущен, он будет оправдывать переход ко второму шагу, но могут быть и другие условия, говорят в Брюсселе.

А как насчет самих активов Центробанка РФ?

Параллельно с этим на международном уровне идет дискуссия и о самих суверенных активах РФ, которых всего в мире заморожено на сумму около 300 млрд евро. Но в Брюсселе считают, что это отдельная тема. Предложения Еврокомиссии касаются исключительно дополнительных доходов с активов и никак не влияют на основной капитал, обездвиженный в ЕС.

Не идет речь и о компенсации за нанесенный Украине Россией ущерб, оценивающийся в сотни миллиардов евро. "Потому что если ущерб есть и ответственность за него несет Россия, значит, он должен быть оплачен российскими деньгами", - говорит высокопоставленный чиновник. Доходы Euroclear с российских активов не принадлежат Центробанку РФ, поэтому будут использоваться не непосредственно для компенсации, а для программ реконструкции и восстановления. "Возможно, из этой суммы можно покрыть административные расходы на регистрацию ущерба", - привел пример чиновник.

Но ведь все это время доходы с неподвижных российских активов росли, а их никто не учитывал. Разве что Бельгия решила передать собранные с них налоги Украине. В ЕС же решили, что то, что делалось с этими средствами до сих пор, рассматриваться не будет. Под сомнение не могут ставиться ни управление ими, ни учет прибыли, ни налогообложение - по юридическим причинам.

Европейский совет с мая 2022 года призывает Еврокомиссию и верховного представителя проработать возможные варианты использования замороженных активов для поддержки Украины. А последнее заявление лидеров стран G7 призывает к решительному прогрессу в этом вопросе.

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