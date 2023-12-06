Лидеры G7 договорились о санкциях на российские алмазы

Санкции на необработанные алмазы из РФ должны вступить в силу 1 января, говорится в заявлении саммита G7. Перед лидерами "семерки" выступил Зеленский, призвав их продолжать поддержку Украины.

Cтраны G7 договорились об ограничении импорта российских алмазов. Об этом говорится в итоговом документе прошедшего в видеоформате саммита лидеров "большой семерки" в Токио, который был опубликован в среду, 6 декабря.

Согласно документу, ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Санкции в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться поэтапно ориентировочно с марта будущего года.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему их отслеживания и сертификации. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - говорится в заявлении саммита, опубликованном канцелярией британского премьера. В нем также отмечается, что страны G7 "остаются привержены ограничениям на экспорт всех товаров, которые чрезвычайно важны для российской военной и промышленной сферы", а также призывают "третьи стороны" придерживаться этих мер.

Зеленский выступил перед лидерами G7

Лидеры G7 в среду пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал их продолжить оказывать поддержку Киеву. "Россия считает, что Америка и Европа проявят слабость и не будут поддерживать Украину на должном уровне. Путин уверен, что свободный мир не будет полностью соблюдать свои собственные санкции", - сказал Зеленский. По его словам, "свободному миру жизненно необходимо сохранять консолидацию, взаимодействовать, поддерживать тех, чья свобода подвергается нападению".

Зеленский проинформировал лидеров "семерки" о ситуации на фронте. По его словам, Путин значительно увеличил давление на фронте, чтобы унять рост недовольства россиян ходом войны, однако украинские военные выдерживают удары, сохраняют важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовятся к следующим шагам. Путин не выиграл ни одной операции за этот год", - заявил украинский президент. По его словам, усилия Украины при поддержке союзников могут обеспечить успех на земле.

Президент США Джо Байден после встречи заявил о готовности стран G7 продолжать оказывать поддержку Украине. "Мы обсуждали этот вопрос. Все европейские лидеры, мы все готовы поддерживать Украину", - сказал он, выступая с заявлением в Белом доме.

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