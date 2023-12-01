Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Мы не достигли желаемого

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло тех целей, на которые надеялся Киев. "Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - сказал он в интервью агентству Associated Press , опубликованном в пятницу, 1 декабря.

По словам Зеленского, Киев не получил от союзников все необходимое оружие, а ограниченные размеры ВСУ не позволяют быстро продвигаться вперед. "Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - добавил президент.

В то же время Зеленский отметил, что за последние несколько месяцев были и положительные результаты. В частности, по его словам, Украине удалось добиться некоторых территориальных завоеваний.

Новая фаза войны

Украинский лидер заявил, что война с Россией перешла в новую фазу и зима может осложнить боевые действия после летнего контрнаступления. "У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом - это новая фаза войны", - сказал Зеленский во время общения с AP в Харькове.

На вопрос, доволен ли он результатами украинского контрнаступления, президент дал неоднозначный ответ: "Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться".

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