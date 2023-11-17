Работают ли санкции Запада против России или все же нет?

Более полутора лет войны России против Украины - за это время Евросоюз принял 11 пакетов санкций против Москвы, готовит 12-й. Но эффективны ли они? За дискуссией экспертов следила DW.

В известную фразу о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно, к огню и воде можно было бы добавить: …и как эксперты спорят о том, работают ли западные санкции против России. Россия уже больше шестисот дней ведет войну против Украины и не собирается останавливаться. Военные расходы Кремля растут, но денег в федеральном бюджете РФ хватает. Россия снова получает сверхдоходы на экспорте энергоресурсов из-за высоких цен на рынках. Чего же тогда стоят беспрецедентные санкции, которые приняли против Москвы страны западной коалиции?

"Могут ли санкции быть эффективными? Да. Но достаточно ли эффективны они против России? Скорее, нет", - эти слова экономиста Мориса Хёфгена (Maurice Höfgen) были лейтмотивом дискуссии экспертов, которые собрались 16 ноября в Европейском музее истории Ганзейского союза в Любеке.

"Санкции работают, но...", или Причины оговорок

Выступавшие эксперты сошлись во мнении, что преобладающей оценкой на Западе сегодня считается относительная неэффективность санкций против России. В поисках причин подобных выводов эксперты обратили внимание на то, что Россия - особый случай, прежде всего из-за своей позиции на рынках природных ресурсов. "Весь мир не может отказаться от импорта из России. Германия - может, но не весь мир", - отметил экономист и автор книг по экономике Морис Хёфген (Maurice Höfgen).

Даже если Германия не будет покупать нефть из РФ, то она все равно будет зависеть от того, чтобы Россия в принципе продавала свою нефть на международные рынки, уточнил Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт по России из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Запад, по его словам, стремится сократить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов, но не ставит перед собой цели значительно сократить сам объем экспорта этих ресурсов из России. "Мы этого не делаем, потому что эффект (для международных рынков. - Ред.) был бы слишком драматичным", - пояснил эксперт SWP.

Другая причина - эффект санкций со временем ослабевает, особенно, если они не дают ожидаемого результата сразу. "Как экономист я вынужден это признать, - заметил Янис Клуге. - Зимой ценовой потолок (на экспорт российской нефти. - Ред.) работал, но за прошедшее время Россия адаптировалась, создала теневой флот нефтяных танкеров. Сегодня скидка, которую приходится платить России за продажу своей нефти, резко снизилась". С ним согласен и Морис Хёфген, заметивший, что цели штрафных мер в отношении России приходилось только за последние полтора года несколько раз менять, так как Россия успевала адаптироваться. "Сложно ударить по экономике так, чтобы получить определенный результат", - говорит Хёфген.

Янис Клуге Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

Но не все санкции в долгосрочной перспективе становятся слабее, особенно это касается ограничений в высокотехнологичном секторе. "Это медленно, но тормозит общее развитие. Если представить, где могла бы оказаться Россия в 2030 году, то дельта (здесь: разница. - Ред.) между реальным и потенциальным развитием растет, и еще как", - добавил Клуге.

Насколько все же эффективны санкции? Вопрос перспективы

Оценка результативности санкций зависит от того, как их оценивать и какие цели ставить, заметила Юлия Грауфогель (Julia Grauvogel), эксперт по санкциям из Германского института глобальных и региональных исследований. У санкций, по ее словам, есть три функции, первая - дать внешнеполитический сигнал. Не ввести санкции после нападения России на Украину означало бы в лучшем случае проигнорировать агрессию Москвы, добавила эксперт. Вторая функция - ограничить финансовые возможности санкционированной страны и, наконец, третья - заставить поменять политический курс, говорит Грауфогель. В оценке того, насколько санкции против России выполнили последние две функции, эксперты и расходятся, добавила она.

Юлия Грауфогель Фото: GIGA/Marein Kasiske

"Если спросить экономистов, то они скорее положительно отвечают на вопрос об эффективности санкций, потому что они высчитывают экономические последствия. Политологи же часто говорят, что ответ зависит от точки зрения, для них речь идет о политических последствиях", - но очевидно, что заставить Россию поменять свой курс не удалось, добавила Юлия Грауфогель.

Оценка эффективности санкций крайне важна, но Россия по понятным причинам старается спрятать истинный размах нанесенного ей ущерба, говорит Клуге. По различным утечкам информации специалистам удается понять, какие товары все же попадают в РФ несмотря на санкции, а какие товары внутри России производят, например, с более примитивными компонентами, добавил он. "Хорошая новость: Россия по-прежнему крайне зависит от западной техники. Плохая: России до сих пор удается ее получать, пусть и не всегда в прежних объемах, дороже и с более сложной логистикой", - резюмировал эксперт SWP.

ВВП России и что это говорит об эффективности санкций

Результат действия санкций легче всего замерять в отдельных сферах экономики, а не макроэкономически, говорит Янис Клуге. Впрочем, возможно на основании различных моделей по потенциальному и реальному росту ВВП высчитывать их эффект и на общее состояние экономики, и "получается, что Россия имела бы на 5-10 процентных пунктов больший ВВП, если представить ее рост без санкций и отсчитывать от января 2022 года. Одновременно с этим Россия вернулась по размеру ВВП ровно к той точке, где была до начала войны, то есть в январь 2022 года", добавил экономист.

Вот только взгляд исключительно на динамику ВВП не дает истинного понимания эффекта от санкций, добавил Морис Хёфген. "Рост расходов на войну тоже способствует росту ВВП, но способствует ли он развитию страны?", - добавил он.

Есть ли альтернативы санкциям и что дальше?

Война России против Украины затягивается, и это ставит другие задачи перед стратегическим планированием санкций, заметили эксперты во время дискуссии. "Сейчас цель санкций заключается в том, что мы хотим сдержать Россию, сдержать ее перевооружение и в долгосрочной перспективе уменьшить угрозу, которая исходит из России", - говорит Янис Клуге. Но он, вместе с тем, уверен, что "одними санкциями мы не сможем уменьшить угрожающий потенциал России".

Свое экономическое будущее Россия потеряла, добавил он, но для нынешнего руководства России, по его словам, решающее значение имеет только политическое будущее. "Они спрашивают себя: сможем ли мы производить достаточно оружия и сможем ли мы вновь стать главной силой на континенте", - добавил Клуге.

Проблема в том, что альтернатив санкциям эксперты не видят ни сегодня, ни в будущем. Альтернативой стали бы только "более эффективные санкции", заметила Юлия Грауфогель: "Менее селективные и те, которые лучше реализуются", - добавила она. "Самые эффективные санкции - те, которыми понадобилось только угрожать, но не пришлось применять", - резюмировал Клуге.

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