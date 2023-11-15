ЕК завершила разработку 12-го пакета санкций по России

Новый пакет ограничительных мер против России передан на рассмотрение странам Евросоюза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. В его рамках предлагается ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией (ЕК) передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций в отношении России за ее агрессию против Украины, сообщает в среду, 15 ноября, Европейская служба внешних связей (EEAS).

В рамках 12-го пакета Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают включить в санкционные списки еще более 120 физических и юридических лиц "за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

Новые ограничения на импорт и экспорт

Кроме того, как говорится в пресс-релизе EEAS, предлагается ввести новые ограничения на импорт и экспорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников. В новый пакет санкций также может войти запрет на импорт в ЕС российских алмазов с 1 января 2024 года.

Страны ЕС 17 ноября начнут обсуждение

"Предлагаемые меры направлены против тех, кто организовал так называемые "выборы" на временно оккупированных Россией территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Других подробностей EEAS не приводит. В отношении России ЕС уже ввел 11 пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом Евросоюза 23 июня. Представители стран - членов ЕС начнут процесс согласования нового пакета 17 ноября. Ожидается, что он может быть принят до конца этого года.

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