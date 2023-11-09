Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский СПГ

Евродепутаты предлагают ввести эмбарго на российские СПГ, алюминий, алмазы и ядерное топливо, а также считать серьезные случаи обхода санкций соучастием в военных преступлениях России.

Европейский парламент в четверг, 9 ноября, принял резолюцию с мерами по повышению эффективности санкций ЕС в отношении России за ее агрессию в Украине. В частности, он призвал Евросоюз ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа. В тексте резолюции подчеркивается, что Европейский Союз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по закупке ископаемого топлива, поскольку до сих пор импортирует трубопроводный газ и СПГ, а также пользуется рядом исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, парламентарии призвали Европейский Союз совместно с "большой семеркой" существенно снизить предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты произведены из российской нефти. Евродепутаты призывают запретить провоз через территорию ЕС нефти и СПГ, экспортируемых из РФ, а также запретить продажу танкеров России и органичить страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти.

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний и Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства и советов директоров. По мнению депутатов, штрафные меры также должны коснуться компаний, строящих завод для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2".

Эмбарго на алюминий, алмазы, ядерное топливо из РФ

В резолюции также указано на необходимость расширить санкции на российский алюминий , а также установить ценовой предел и ограничить объем ввоза в Евросоюз удобрений из России и Беларуси.

Депутаты просят ввести полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, санкции против государственной компании "Алроса" и внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий.

Евросоюзу следует запретить импорт российской ядерной продукции и ограничить сотрудничество с госкорпорацией "Росатом", ее руководством и дочерними компаниями только тем, что строго необходимо для обеспечения энергетической безопасности. Еврокомиссию и Евроатом депутаты призвали оказать странам поддержку в замене российского ядерного топлива, запчастей и услуг альтернативами, "принимая во внимание успешный опыт Украины". Суда дочерней компании "Росатома" "Атомфлот", по мнению европарламентариев, не следует впускать в порты ЕС.

"От нас зависит, сможет ли Россия и дальше финансировать эту войну", - подчеркнул постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс 17 октября на парламентских дебатах об эффективности санкций Евросоюза в отношении РФ с участием представителей Еврокомиссии и Совета ЕС.

Обход санкций как соучастие в военных преступлениях

Что касается обхода санкций, то Европарламент готов считать такие действия соучастием в военных преступлениях. "Учитывая, что санкции ЕС в отношении России являются инструментом внешней политики, направленным на прекращение незаконной войны, обход ограничений на экспорт критически важных для войны товаров в определенных серьезных случаях может рассматриваться и преследоваться как соучастие в военных преступлениях России", - сказано в резолюции. Депутаты выразили озабоченность продолжающейся торговлей между странами ЕС и Москвой товарами военного назначения, находящимися под санкциями, а также по поводу сообщений, что такие страны, как Азербайджан, "обеляют" российский газ для экспорта в ЕС.

В отношении России ЕС уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. В Брюсселе обещают, что двенадцатый пакет будет введен в ближайшее время.

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