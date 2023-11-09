Европарламент призвал не конфисковать у россиян личные вещи

Европарламент принял резолюцию, касающуюся эффективности санкций ЕС в отношении России, в которой среди прочего призвал Еврокомиссию пересмотреть ее интерпретацию санкций, "приводящих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных только для личного пользования". По мнению парламентариев, выраженному в совместном тексте резолюции, принятом в четверг, 9 ноября, "такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", вводимых в отношении России за ее агрессивную войну против Украины.

Помимо этого, евродепутаты призвали Еврокомиссию и Совет ЕС сделать более прозрачным и профессиональным процесс внесения лиц в индивидуальные санкционные списки. То же касается и процесса снятия санкций. "Нынешний порядок действий наносит ущерб репутации существующего режима санкций", - считают парламентарии.

В ходе дебатов на эту тему, которые прошли 17 октября, евродепутат от Германии Сергей Лагодинский раскритиковал штрафные меры, предполагающие запрет на ввоз в ЕС предметов личного обихода. "Наш приоритет - лишить российское правительство и российский аппарат возможности продолжать свою геноцидную войну. Целью санкций не является коллективное наказание противников Путина в ЕС, - заявил он. - Трактовка санкций, данная недавно Еврокомиссией, согласно которой российские диссиденты не могут ввозить в ЕС свои личные вещи - шампунь, мыло из России, - откровенно говоря, является позором и самоосмеянием нашего санкционного инструмента - одного из важнейших инструментов нашей внешней политики". Парламентарий признал, что даже у него до сих пор нет четкого понимания того, как вводятся, отменяются и реализуются санкции Евросоюза.

Одиннадцать пакетов санкций Евросоюза против России

В отношении России ЕС уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. 8 сентября Еврокомиссия дополнила раздел вопросов и ответов на своем сайте о применении странами Евросоюза этих санкций: "Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в Приложение XXI, не могут ввозиться в Евросоюз. Реализация санкций ЕС возлагается на государства-члены". В список санкционных товаров в этом приложении входят не только автомобили, но и, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены.

Представитель Еврокомиссии указал, что к другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, как к автомобилям. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Смотрите также: