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Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего главы группы Ozon

Ксения Польская Люксембург
6 сентября 2023 г.

В отличие от большинства исков подсанкционных россиян и белорусов, Суд ЕС частично удовлетворил иск бывшего генерального директора группы Ozon Александра Шульгина к Совету ЕС.

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Суд ЕС в Люксембурге
Суд ЕС в ЛюксембургеФото: Gerichtshof der Europäischen Union

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 6 сентября, частично удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина к Совету Европейского Союза из-за введенных в его отношении персональных санкций. Иск по делу Шульгина был отклонен в отношении первоначальных постановлений Совета ЕС о внесении его в санкционный список, однако он был поддержан "ввиду изменения положения заявителя, которое не было в достаточной степени учтено Советом при принятии первых мер по продолжению" действия санкций, пояснили DW в суде. Другими словами, суд согласился с тем, что бизнесмен не должен был оставаться в санкционном списке. Теперь ответчик - Совет ЕС может подать апелляцию в течение двух месяцев и десяти дней, до тех пор штрафные меры в отношении Шульгина останутся в силе. Как полагают наблюдатели, решение суда может означать, что при следующем продлении санкций ЕС его уже не будет в списках.

В официальном журнале ЕС Шульгин представлен как генеральный директор компании Ozon, там же указано, что он присутствовал на встрече олигархов в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. "Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, свидетельствует о том, что он входит в ближний круг олигархов, близких к президенту Путину, и поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине. Кроме того, он вовлечен в экономические секторы, обеспечивающие значительный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - указано в документе.

В апреле 2022 года, после того, как ЕС и Австралия ввели против него санкции, Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из совета директоров.

Большинство исков российских олигархов отклонены

В тот же день Суд ЕС отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные санкции Евросоюза. В частности, отклонены иски предпринимателя Михаила Гуцериева,который попал в санкционный список ЕС против Беларуси за поддержку Александра Лукашенко; иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадия Тимченко, а также его жены Елены Тимченко; бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна; бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК), его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского (также покинувшего совет директоров ТМК).

Санкции в отношении этих лиц Совет ЕС обосновал поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Россияне сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

Хотя Дмитрий Пумпянский не участвовал в военных действиях непосредственно, он занимается деятельностью в отраслях экономики, которые служат для правительства Российской Федерации важным источником доходов, пояснили DW в суде ЕС. В свою очередь Галина Пумпянская связана с мужем деловыми отношениями, поскольку она возглавляет фонд, принадлежащий его же компании.

Десятки исков от россиян и белорусов

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает более 70 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщила DW пресс-служба суда. Большая часть исков подана в 2022 годуроссийскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери Евгения Пригожина. Процесс рассмотрения таких исков обычно занимает год. 

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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