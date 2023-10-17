Докладчик Европарламента призвал к эмбарго на алюминий из РФ

Следующие штрафные меры в отношении России должны коснуться госконцерна "Росатом", а также компаний, строящих завод для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2", заявил постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс во вторник, 17 октября.

На парламентских дебатах об эффективности санкций Евросоюза в отношении РФ с участием представителей Еврокомиссии и Совета ЕС он также призвал ввести эмбарго на российский алюминий и ядерное топливо. "От нас зависит, сможет ли Россия и дальше финансировать эту войну", - подчеркнул евродепутат.

Российская экономика пострадала от санкций не так сильно, как этого ожидали в Евросоюзе, заявила парламентарий от Бельгии Катлин ван Бремпт. "Наши санкции не столь эффективны, как мы предполагали. Многие товары из санкционного списка по-прежнему идут в Россию и поступают в российскую военную экономику", - сказала она. Предложение ван Бремпт - активизировать дипломатические усилия ЕС и давление на соседние с Россией страны и ее союзников, которые обходят санкции, а также на компании в Евросоюзе, которые продолжают экспортировать туда товары, запрещенные к поставкам в РФ.

Парламентарий от Бельгии Катлин ван Бремпт Фото: Mathieu Cugnot/European Union 2023

Она была первой в Европарламенте, кто призвал к эмбарго на российские алмазы. Спустя несколько месяцев, 11 октября Бельгия сообщила, что совместно с ЕС разрабатывает санкции в отношении российских алмазов. "Мы хотим полностью отрезать российские алмазы от наших розничных рынков. Лучший способ сделать это - создать систему полного отслеживания", - указал премьер-министр страны Александр Де Кроо. Он добавил, что Бельгия занимается разработкой системы вместе со странами G7 и близка к завершению. Цель - добиться этого к 1 января 2024 года.

"Позор" санкционного инструмента ЕС

Необходимо усиливать давление, вводить больше санкций, закрывать лазейки, согласился с коллегами немецкий евродепутат Сергей Лагодинский, но делать это "с четкой целью помочь Украине через сдерживание российского государства" и в рамках прозрачной и профессиональной стратегии.

Он раскритиковал штрафные меры, предполагающие запрет на ввоз в ЕС предметов личного обихода. "Наш приоритет - лишить российское правительство и российский аппарат возможности продолжать свою геноцидную войну. Целью санкций не является коллективное наказание противников Путина в ЕС, - заявил он. - Трактовка санкций, данная недавно Еврокомиссией, согласно которой российские диссиденты не могут ввозить в ЕС свои личные вещи - шампунь, мыло из России, - откровенно говоря, является позором и самоосмеянием нашего санкционного инструмента - одного из важнейших инструментов нашей внешней политики". Парламентарий признал, что даже у него до сих пор нет четкого понимания того, как вводятся, отменяются и реализуются санкции Евросоюза.

Одиннадцать пакетов санкций

В отношении России ЕС уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. 8 сентября Брюссель дополнил раздел вопросов и ответов на своем сайте о применении странами Евросоюза этих санкций: "Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в Приложение XXI, не могут ввозиться в Евросоюз. Реализация санкций ЕС возлагается на государства-члены". В список санкционных товаров в этом приложении входят не только автомобили, но и, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены.

Представитель Еврокомиссии указал, что к другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, как к автомобилям. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

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