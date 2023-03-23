Почти три четверти европейцев поддерживают санкции против РФ

На 394-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 марта (время московское).

++11.40++

Воркутинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам исправительной колонии общего режима мобилизованного из Коми, "самовольно оставившего воинскую часть". Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает издание "7х7". Военного признали виновным по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ), которая была принята в сентябре прошлого года.

Мужчина уехал домой в Коми из ленинградской части "без стечения тяжелых обстоятельств", решил суд. Дома мобилизованный стал "проводить время по своему усмотрению". Первые приговоры по новой статье вынесли в декабре в Великом Новгороде и подмосковном Солнечногорске. В обоих случаях подсудимые получили условные сроки.

++11.10++

В результате российского ракетного удара по городу Константиновка в Донецкой области погибли трое человек, еще двое получили ранения, сообщили в госслужбе по ЧС Украины. Удар был нанесен в ночь на 24 марта, одна из ракет попала в одноэтажное здание, в котором располагался Пункт несокрушимости. Из-под завалов удалось спасти одного человека.

++10.40++

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал планы Великобритании передать Вооруженным силам Украины вместе с танками боеприпасы с обедненным ураном. Он заявил, что во всех своих действиях по поддержке Украины страны альянса поступают в согласии с международным правом.

++09.40++

Барнаульский гарнизонный военный суд признал бежавшего из России в Казахстан и депортированного оттуда майора ФСО Михаила Жилина виновным в дезертирстве во время мобилизации и незаконном пересечении границы приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Опрос: три четверти европейцев поддерживают санкции против России

++08.40++

За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых - по Краматорску, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ. В своей утренней оперативной сводке украинское командование указывает, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, украинские защитники отбили на них более 79 атак.

По данным Генштаба, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники сил РФ, также были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА различных типов. В сводке отмечается, что ракетными войсками и артиллерией ВСУ были поражены пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.

По сведениям украинского Генштаба, из-за значительных ежедневных потерь увеличено количество койко-мест в госпиталях на захваченной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400; при этом все раненые офицеры были 17-18 марта эвакуированы вертолетами на территорию РФ.

Генштаб ВСУ также отмечает увеличение смертности среди раненых захватчиков с 17 по 21 марта в связи с ростом тяжелых ранений и некачественным медобеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

++07.40++

74 процента европейцев поддерживают экономические санкции против России, согласно последним данным "Евробарометра". Об этом сообщает газета "Rheinische Post". 65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов опрошенных также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.

"Евробарометр" - это серия опросов общественного мнения по различным темам, регулярно проводимых от имени Европейской комиссии. С середины января по начало февраля его в рамках в ЕС было опрошено более 26 000 человек.

Глава Еврокомиссии: О рдер МУС на арест президента Путина полностью оправдан

++06.25++

Депортация детей из Украины является военным преступлением, поэтому ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест президента РФ Владимира Путина полностью оправдан, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Есть одна тема, которая особенно важна для меня - это тема похищенных украинских детей. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории", - сказала она. Из более чем 16 000 украинских детей, вывезенных в Россию, пока только 300 удалось вернуть обратно, добавила фон дер Ляйнен.

++05.20++

Совместные учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 3 апреля, утверждает Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, отмечает мониторинговая группа. Те из них, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать в том числе в выходные, 25 и 26 марта. Учения с участием российских военных непрерывно продолжаются в Беларуси с 29 апреля 2022 года, добавляет "Беларускі Гаюн".

++03.50++

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS стали объектами внимания Минюста США в расследовании возможной помощи российским олигархам в обходе санкций, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в финансовые учреждения были направлены соответствующие запросы. В случае выявления нарушений им грозят крупные штрафы. Однако это было сделано до кризиса, который привел к поглощению Credit Suisse банком UBS.

Блинкен: Украине, возможно, придется возвращать часть территории с помощью дипломатии

++02.45++

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Конгрессом, допустил, что часть своей территории Украине придется возвращать дипломатическим путем, сообщает AFP. "Я думаю, в Украине будут территории, за которые украинцы твердо намерены биться на поле боя, а могут быть такие, которые им придется попытаться вернуть другими способами", - сказал он, отвечая на вопрос республиканца Криса Стюарта о том, поддерживают ли США стремление Владимира Зеленского вернуть Крым, аннексированный РФ в 2014 году.

При этом Блинкен подчеркнул, что "это должны быть украинские решения о том, каким они хотят видеть свое будущее и как это отразится на суверенитете, территориальной целостности и независимости страны". США, по его словам, не хотят остановки войны в Украине в такой момент, который позволит РФ восстановиться, перевооружиться, а затем атаковать снова.

++01.40++

В районе Одессы системы ПВО Украины сбили две российские ракеты, сообщает воздушное командование "Юг" ВСУ. Управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность" были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря, говорится в сообщении. Они были сбиты около 21:30 по местному времени. Есть ли попадания по целям на земле, не уточняется.

++00:30++

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит "формулы мира" в одной из европейских столиц. Об этом он заявил 23 марта в своем видеообращении к лидерам стран Евросоюза. Все прекрасно понимают, что в существующих условиях многие главы государств и правительств не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из стран ЕС, сказал он. "Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент представил свою "формулу мира" из 10 пунктов в сентябре 2022 года. Речь в ней, в частности, идет о наказании за нарушение границ стран, в том числе путем санкций, о праве государств на защиту жизни своих граждан, о восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также о территориальной целостности.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский впервые призвал провести саммит для реализации предложенной им формулы. По его словам, подобный форум должен послужить объединению всех народов "вокруг идеи глобального мира".

Хроника событий 23 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: