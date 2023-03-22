На 393-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 марта (время московское).

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Число погибших в результате вчерашней российской атаки дронами на город Ржищев в Киевской области выросло до девяти человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Поисковая операция завершена, добавили в ведомстве.

Глава сухопутных войск ВСУ анонсировал наступление в Бахмуте

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский анонсировал скорое наступление ВСУ в районе Бахмута. По его словам, основными силами России на этом направлении остается ЧВК "Вагнер". "Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский.

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В очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины министерство обороны Великобритании оценило продвижение российских сил под Кременной в Луганской области. Ведомство указало на продолжающиеся с начала марта ожесточенные бои на направлении Кременная и Сватово на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной. В начале текущего года украинские силы были близки к освобождению этого города, отмечают в Лондоне. При этом на некоторых участках российским силам удалось продвинуться на несколько километров, указывается в Twitter.

Генштаб Украины: ВС РФ стимулируют солдат срочной службы подписывать контракты

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Украинский Генштаб также указал, что ВС РФ стимулируют солдат срочной службы подписывать контракты и ехать на войну в Украину. По его данным, такие призывники прибыли в Мелитополь из непризнанной Южной Осетии. "РФ постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив надлежащей боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", - отмечается в сводке.

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За прошедшие сутки украинские Сил обороны отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, российские силы продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других - обороняются.

В утренней оперативной Генштаба указывается, что за сутки россияне нанесли по территории Украины 48 авиаударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Сбиты 16 из 21 БПЛА типа "Шахед-136", запущенных из Брянской области РФ. В результате ударов вражеских дронов есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Кроме того, захватчики совершили 75 обстрелов из РСЗО, сообщает украинское командование.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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В оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров . По его словам, подробности произошедшего уточняются.

Лондон: Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются

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Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, в то же время армия РФ, вероятно, пытается организовать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, заявили эксперты Института изучения войны (ISW). По их данным, 21 и 22 марта россияне незначительно продвинулись на юге Бахмута, а ВСУ провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

В свою очередь украинский Генеральный штаб 22 марта сообщил о снижении наступательного потенциала российских войск в районе Бахмута. По данным Минобороны Великобритании, это может быть связано с тем, что Россия передислоцирует подразделения на другие направления. "Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что они делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", – говорится в обзоре ISW.

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В связи с ситуацией на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал "все стороны" взять на себя обязательства по защите электростанции. "Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в неустойчивом состоянии", - подчеркнул Гросси.

На протяжении трех недель оккупированная российскими военными ЗАЭС обеспечивается энергией по последней оставшейся линии связи с украинской энергосистемой. Если она будет повреждена, это приведет к полному выходу из строя внешнего источника питания атомной электростанции, опасаются в МАГАТЭ.

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Заявления России об эскалации в связи с планами Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном "безосновательны", сказал на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он также опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что речь идет об оружии с "ядерным компонентом". "Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Они не представляют ядерной угрозы", - подчеркнул Кирби. По его словам, это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств. Кирби посоветовал России вывести свои танки из Украины, если она так обеспокоена здоровьем танкистов.

Глава МОК считает недопуск атлетов из РФ и Беларуси "дискриминацией"

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach), выступая в Эссене, высказался за создание условий для допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов. По словам главы МОК, исключение россиян и белорусов только на основании гражданства стало бы "дискриминацией", а Олимпийские игры "могут способствовать диалогу в напряженное время". По словам Баха, он выступает против "политического влияния на спорт", а также любых предположений о том, что с россиянами следует обращаться "так, будто они несут коллективную вину".

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Российские оккупационные власти создали 23 "военных комиссариата" на захваченных территориях Донецкой области для проведения мобилизации, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). Как утверждает ЦНС, на оккупированных территориях Донбасса практически не осталось пригодных к военной службе мужчин, поэтому основой будущей мобилизации станут юноши, достигшие 18 лет. По данным центра, россияне обязали их пройти медицинскую комиссию до конца марта.

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Испания стала 19-й страной-участницей соглашения о совместной закупке боеприпасов странами Европейского Союза для пополнения собственных запасов и предоставления военной помощи Украине. Документ в среду подписала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Соглашение предусматривает выделение 2 млрд евро на передачу Украине миллиона артиллерийских снарядов. Финансироваться этот проект будет из Европейского фонда мира.

Саммит ЕС будет посвящен военной помощи Украине

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Открывающийся в четверг в Брюсселе саммит Евросоюза будет посвящен "ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам", включая военную помощь ЕС Украине. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС. По его словам, это включает в себя в том числе и использование замороженных российских активов. Как отметил Мишель, "наша цель - предоставить Украине 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование". Для этого, как говорится в его письме, "нам необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности".

Блинкен: Страны - члены МУС должны арестовать Путина

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда (МУС), должна арестовать Владимира Путина в случае его приезда. В то же время он не ответил на вопрос, выдаст ли Вашингтон российского президента, если он приедет в страну. Блинкен напомнил, что США не являются стороной суда: страна не ратифицировала устав МУС. "Я не думаю, что у него есть какие-либо планы приехать сюда в ближайшее время", - отметил глава Госдепартамента. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.

Хроника событий 22 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 марта 00.00 - 13.59 >>>

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