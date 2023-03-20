Миллион снарядов для Киева и другие события 390-го дня войны

ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины. США объявили о выделении еще 350 млн долларов военной помощи Киеву. В России завели уголовное дело против судей Международного суда в Гааге.

На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 20 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Страны ЕС согласовали поставку Украине миллиона снарядов

Страны Европейского союза согласовали поставку Украине миллиона артиллерийских боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД и министров обороны европейского сообщества в Брюсселе.

По словам Борреля, на реализацию плана, в котором должны принять участие 17 из 27 государств - членов Евросоюза, а также не входящая в него Норвегия, будет выделено 2 млрд евро. Половину этой суммы страны ЕС потратят на немедленную доставку Украине большого количества боеприпасов, среди которых 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из существующих запасов или из уже заказанных странами-партнерами. Еще 1 млрд евро будет выделен для возмещения расходов на боеприпасы, которые страны ЕС будут совместно закупать для Украины. Кроме того, члены Евросоюза договорились о создании комиссии по наращиванию производственных мощностей оборонной промышленности.

Решение ЕС приветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Сегодня 17 государств - членов ЕС и Норвегия подписали соглашение о совместных закупках боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. Я приветствую этот стратегический шаг, который приблизит нашу победу", - написал он в Twitter.

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Между тем США выделят новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 350 млн долларов (327 млн евро), заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты M2 Bradley, а также ракеты HARM, противотанковое вооружение, речные катера и другое оборудование, указал глава Госдепартамента США.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в ходе встречи в Брюсселе заявил, что германские боевые машины пехоты Marder уже на пути в Украину. Германия объявила в январе, что предоставит Украине 40 машин Marder. Позднее в Берлине сообщили, что украинские солдаты прибыли в Германию для обучения. Marder используются Вооруженными силами ФРГ с начала 1970-х годов и постоянно модернизируются.

Норвегия продлила соглашение о медицинской эвакуации пациентов из Украины

Норвегия продлила до 31 мая соглашение о медицинской эвакуации пациентов из Украины в больницы других стран Европы. "Воздушный мост помогает нам использовать имеющиеся во многих странах больничные мощности для разгрузки здравоохранения в Украине", заявил норвежский министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол. В рамках проекта пациентов из Украины вывозят в медицинский центр в Польше, откуда их направляют в больницы по всей Европе.

В Осло подчеркнули, что не видят признаков замедления боевых действий в Украине. "Бомбардировкам подверглись больницы, родильные дома и склады с лекарствами. Разрушения ежемесячно лишают почти полмиллиона человек возможности получить медицинскую помощь. Вот почему усилия Норвегии по медицинской эвакуации являются важным вкладом, который в настоящее время расширяется", - отметила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

МУС обещает наказать за военные преступления РФ в Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге "без колебаний примет меры", необходимые в связи с возможными военными преступлениями в Украине, заявил прокурор МУС Карим Хан перед началом встречи с министрами юстиции более 40 стран в Лондоне. Конференция проводится после выдачи МУС 17 марта ордера на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, обвиненных среди прочего в депортации украинских детей в Россию в ходе войны в Украине.

Комментируя это решение, Хан указал, что суд продолжает и другие расследования, но, чтобы завершить их, требуется финансирование и техническая поддержка. "У нас есть стандарты уголовного преследования, которым мы должны соответствовать. - отметил прокурор МУС в эфире BBC. - Мы не можем делать все сразу. У нас нет неограниченных ресурсов".

Перед встречей заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб указал, что участники встречи в Лондоне намерены выработать совместный план привлечения к ответственности совершивших военные преступления в Украине. Великобритания пообещала направить МУС в текущем году около 1,22 млн долларов. Ожидается, что другие страны на конференции также заявят о предоставлении дополнительных средств этому суду, расследующему военные преступления в Украине.

СК России завел дело на судей Международного уголовного суда

Тем временем Следственный комитет России (СКР) заявил, что возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге после того, как МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Согласно позиции СКР, этот ордер "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Как утверждается в пресс-релизе российского ведомства, прокурор МУС Карим Хан привлек к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконно обвинил лицо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса СКР обвинил в "заведомо незаконном заключении под стражу".

Пригожин предупредил Шойгу о скором наступлении ВСУ под Бахмутом

В близком к основателю частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину Telegram-канале "Кепка Пригожина" опубликовано письмо к министру обороны России Сергею Шойгу с призывом не допустить "отсечения" ЧВК от основных сил российской армии. ЧВК контролирует около 70 процентов Бахмута, утверждается в документе, составители которого заявляют, что Украина намерена в конце марта или начале апреля начать масштабное наступление.

В то же время в Киеве заверили, что украинские силы продолжают оборону Бахмута. "Там происходят активные бои, в том числе в городе. Определенное продвижение врага было. Вместе с тем у нас тоже есть успехи на определенных участках. На сегодня продолжается оборона Бахмута", - заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По данным британской военной разведки, под Авдеевкой складывается ситуация, которая в тактическом плане похожа на продолжающуюся оборону Бахмута. Украинские военнослужащие продолжают организованно защищать город, но их пути снабжения оказываются под все большей угрозой из-за попыток российских войск зайти с флангов, сообщается в очередном аналитическом обзоре министерства обороны Великобритании. "За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов", - говорится в документе. Отмечается, что Россия задействовала вблизи Авдеевки главным образом 1-й армейский корпус непризнанной "ДНР", многих военнослужащие которого хорошо знакомы с этой местностью.

В Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал с визитом Москву и 20 марта провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Формальная часть визита, как ранее заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, начнется 21 марта. В Москве "внимательно ознакомились" с "мирным планом" Пекина по Украине и готовы к его обсуждению, указал Путин в ходе заявлений для прессы перед началом дискуссий за закрытыми дверями. "Мы всегда открыты для переговорного процесса", - заверил российский лидер, добавив, что Китай исходит из неделимой безопасности для всех стран.

Си Цзиньпин, выступая с ответным словом, назвал Путина "добрым другом". "Между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", - прозвучали слова председателя КНР в переводе с китайского. Китайский политик подчеркнул, что знает о выборах президента России в 2024 году и выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина.

Блинкен выразил сомнения по поводу "мирного плана" Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен со скепсисом прокомментировал "мирные" предложения Си Цзиньпина в Москве, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания времени", чтобы помочь России в ее войне в Украине. "Мир не должен быть одурачен любым тактическим ходом России, поддержанным Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на ее (РФ. - Ред.) условиях", - указал Блинкен.

По его словам, Вашингтон приветствует любую дипломатию для достижения "справедливого и прочного мира". Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства выразил сомнение, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины. "Любой план, в котором этот важнейший принцип не ставится во главу угла, в лучшем случае является тактикой затягивания времени или просто стремлением обеспечить несправедливый исход. Это не - конструктивная дипломатия", - считает руководитель Госдепартамента США.

Китаю необходимо помнить, что Путин находится на "неправильной стороне истории", заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд в свете визита Си Цзиньпина в Москву. "Вторжение Путина в Украину является самым серьезным за последнее поколение вызовом основанному на правилах международному порядку", - сказала Фриланд. "Я не собираюсь предугадывать, что Си скажет или сделает в Москве, но Китай и китайское руководство должны понимать, какие здесь (в войне России против Украины. - Ред.) ставки", добавила вице-премьер Канады.

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