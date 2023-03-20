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ПолитикаРоссия

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Михаил Бушуев
33 мин. назад

Власти Германии готовы арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге. Защищает ли российского президента иммунитет? Мнения немецких юристов.

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Власти ФРГ в понедельник, 20 марта, подтвердили готовность выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об аресте Владимира Путина, если российский президент окажется в Германии. "Канцлер ФРГ четко высказался по этому поводу, неоднократно повторив, что никто не находится выше права и закона. Это основной принцип международного права, - заявил, отвечая на правительственной пресс-конференции на вопрос DW, пресс-секретарь германского кабинета министров Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). - Всем известно, что Международный уголовный суд - это важный институт, который выполняет свою миссию, основываясь на международных договорах. Военные преступники обязаны отвечать перед судом и не должны чувствовать себя в безопасности нигде. Это относится и к российскому президенту". Сделанное  двумя днями ранее заявление министра юстиции Марко Бушмана (Marco Buschmann) о том, что Путина в ФРГ ждет арест, вызвало негодование в России.

Абстрактная дискуссия об аресте Путина?

В самом правительстве ФРГ дали понять, что дискуссия об аресте Путина по ордеру МУС носит скорее теоретический характер, так как в Берлине никто всерьез не рассчитывает на то, что российский президент после того, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест, отправится в Германию. Но разве не защищает российского президента иммунитет от уголовного преследования как главу суверенного государства? Арест Владимира Путина германскими властями был бы с юридической точки зрения "проблематичным", уверен директор Института международного права при Боннском университете Штефан Тальмон (Stefan Talmon).

Юрист Штефан Тальмон
Юрист Штефан ТальмонФото: Stefan Talmon

Иммунитет главы другого государства лишает Берлина права исполнять требование МУС, считает юрист. "В момент задержания (в Германии. - Ред.) речь идет не об иммунитете от преследования в рамках международного судопроизводства, а об иммунитете от преследования органов юстиции Германии, которая и должна осуществить задержание", - объяснил свою позицию Тальмон в разговоре с DW. Немецкий юрист назвал "спорным" и вопрос о том, теряют ли иммунитет главы государств в случае преследования со стороны международных судов.

Коллега Тальмона из университета Эрланген-Нюрнберг Кристоф Зафферлинг (Christoph Safferling) придерживается иного мнения. Сам Международный уголовный суд исходит из того, что все подчиняющиеся его юрисдикции страны не должны ограничивать свои действия по исполнению ордера на арест - в этом пункте между немецкими юристами нет разногласий. Данное положение закреплено в Римском статуте МУС (договоре, на основании которого и действует Международный уголовный суд). "Германия, как и все остальные страны-члены МУС, не просто может, а должна исполнить требование суда, как только российский президент окажется на территории ФРГ. Это условие сотрудничества, закрепленное в Римском статуте", - заявил Зафферлинг в интервью DW.

Есть ли иммунитет у главы государства, когда речь идет о военных преступлениях?

Для решения проблемы личного иммунитета главы государства Зафферлинг считает решающим контекст, в котором МУС выдал ордер на арест Путина. "В таких случаях, когда речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, действуют принципы Нюрнбергского процесса 1947 года - никакого иммунитета тут не должно быть", - добавил профессор международного права Кристоф Зафферлинг.

Юрист Кристоф Зафферлинг
Юрист Кристоф ЗафферлингФото: Lérot

Такую же позицию занимает и профессор права из Марбургского университета Штефани Бок (Stefanie Bock). В интервью немецкому телеканалу ZDF она заметила, что МУС может снять "абсолютный" иммунитет от преследования, действующий для глав суверенных государств. Для снятия иммунитета не требуется никакого дополнительного юридического механизма - он уже заложен в ордере на арест, известие о котором было распространено МУС 17 марта, заметил Кристоф Зафферлинг.

Дискуссия об иммунитете, заметил Штефан Тальмон, никак не распространяется на другого человека, на имя которого также выдан ордер на арест по тому же обвинению - в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Речь идет об уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Не исключено, что ордер содержит и другие имена - полный текст ордера МУС не разглашается в интересах следствия, добавили юристы, с которыми поговорила DW.

Последствия ордера на арест для Путина не абстрактны

Выписанный МУС ордер на арест непосредственно не повлиял на действия российского президента Владимира Путина - 20 марта в Москве он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай, как и Россия, не является страной, подчиняющейся юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге. Из 195 государств на планете только 123 страны подписали Римский статут МУС и обязаны в случае приезда Путина на их территорию препроводить его в Гаагу. Однако даже приезд в страны, которые не подписали Римский статут, может оказаться вполне проблематичным для российского президента, так как сам Римский статут "дает право" таким странам помочь в исполнении требования МУС, уверен Кристоф Зафферлинг.

Опосредованно ордер на арест ограничивает свободу передвижения российского президента, убеждена Штефани Бок. Он "как действующий глава большого государства уже не может спокойно путешествовать по миру", отметила она.

Помешает ли ордер на арест мирным переговорам России и Украины?

Означает ли готовность Германии передать Владимира Путина для осуществления правосудия в Гааге, что тем самым Берлин помешает возможным мирным переговорам между Россией и Украиной? По гуманитарным или политическим причинам выбор может быть сделан в пользу мирных переговоров, а не осуществления правосудия, заметил в интервью еженедельнику Spiegel профессор Кельнского университета Клаус Крес (Claus Kreß).

Главный прокурор МУС Карим Хан в Украине на месте ударов армии РФ по украинской гражданской инфраструктуре, фото ноября 2022 года
Главный прокурор МУС Карим Хан в Украине на месте ударов армии РФ по украинской гражданской инфраструктуреФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Как соотнести международное право и миротворчество и насколько верно было "начинать уголовное преследование в отношении тех лиц, которые могут понадобиться для мирных переговоров", - это открытые вопросы, заметила Штефани Бок. По ее мнению, для будущих мирных переговоров выдача ордера на арест Владимира Путина не окажет значительного влияния. "Поскольку мы не видели большой готовности российской стороны разрешить этот конфликт путем мирных переговоров, то не думаю, что следует ожидать негативных последствий. Но и позитивных, вероятно, тоже. Российская сторона скорее всего еще больше закроется и будет рассматривать данный шаг как нападение со стороны Запада", - заметила Бок в интервью ZDF.

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