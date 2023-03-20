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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото из архива)Фото: Alexandr Demyanchuk/Sputnik/AFP
ПолитикаРоссия

В Кремле проходит встреча Си и Путина

Екатерина Венкина
0 мин. назад

Встреча президента РФ и председателя КНР началась в Кремле. Кортеж Си встречал глава Службы коменданта Московского Кремля.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина проходит в понедельник, 20 марта, в Кремле. 

В Москве "внимательно ознакомились" с "мирным планом" Пекина по Украине, заявил Путин в ходе заявлений для прессы перед началом обсуждений за закрытыми дверями.

"Мы всегда открыты для переговорного процесса", - заверил российский лидер, добавив, что Китай исходит из неделимой безопасности для всех стран. Глава российского государства указал, что в ходе встречи будут обсуждаться также вопросы экономического характера, они будут затронуты, в частности, 21 марта - во время продолжения визита.

Владимир Путин особо обратил внимание на "неформальную обстановку" в рамках переговоров.

Си Цзиньпин, выступая с ответным словом, назвал Путина "добрым другом". "Между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", - прозвучали слова председателя КНР в переводе с китайского.

Кортеж Си у входа в президентскую резиденцию встречал руководитель Службы коменданта Московского Кремля Сергей Удовенко.

Новость дополняется.

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