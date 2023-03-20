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Международный уголовный суд в ГаагеФото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance
КонфликтыКитай

Китай призвал МУС к "беспристрастной позиции" по делу Путина

Ольга Лебедева
19 мин. назад

В Пекине перед визитом Си Цзиньпина в Россию обвинили Международный уголовный суд в двойных стандартах и призвали к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

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Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, должен занять "объективную и беспристрастную позицию" и избегать "двойных стандартов" в этом вопросе, заявило министерство иностранных дел Китая. Пекин продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе, указал на брифинге в понедельник, 20 марта, официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Выступая перед началом визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, он указал на неприкосновенность глав государств в соответствии с международным правом и призвал к урегулированию военного конфликта путем "диалога и переговоров". Ван Вэньбин также отметил, что Китай будет занимать конструктивную позицию в возможных мирных переговорах России и Украины.

Визит Си Цзиньпина в Россию начинается 20 марта

Визит Си Цзиньпина в РФ состоится c 20 по 22 марта, ранее Си назвал его "путешествием дружбы, сотрудничества и мира". В его рамках руководитель КНР встретится с Владимиром Путиным. Перед началом поездки Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой в очередной раз изложил китайскую позицию по поводу вторжения России в Украину. Он напомнил о предложенном ранее плане, который, по его словам, предлагает "рациональный выход" из военного конфликта и "путь к прочному миру".

За несколько дней до визита Си в Москву, 17 марта, досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Есть "достаточные основания полагать", что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за совершение преступлений непосредственно, совместно с другими и/или посредством других лиц, заявил суд. Предполагается, что президент России также не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение.

Китай не подписал Римский статут, регулирующий деятельность Международного уголовного суда, поэтому не подчиняется его постановлениям.

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