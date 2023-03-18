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Президент США Джо БайденФото: Saul Loeb/AFP
ПолитикаРоссия

Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

Олег Соколенко
1 ч. назад

Президент США заявил, что Путин "явно" виновен в военных преступлениях, и выдача Международным уголовным судом ордера на его арест оправдана. Байден добавил, что решения МУС не обязательны к исполнению на территории США.

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Президент США Джо Байден в пятницу, 17 марта заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана. "Однако проблема в том, что это признается не во всем мире, в том числе не признается у нас. Но я думаю, это очень сильное заявление", - цитирует слова Байдена агентство Reuters.

Решения Международного уголовного суда обязательны к исполнению в странах, подписавших учредивший его в 1998 году международный договор - Римский статут. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии. Однако среди них нет США - как и России.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, выступая вечером того же дня в эфире телеканала CNN, уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Путин арестован согласно ордеру МУС, если прибудет в Соединенные Штаты. Кирби сказал, что в любом случае считает такой визит президента РФ "маловероятным".

Путина подозревают в депортации детей

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, было сообщено на сайте МУС в пятницу, 17 марта. Суд подозревает президента России в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Имеются достаточные основания считать, что Путин несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В постановлении МУС указывается, что у суда в Гааге "имеются достаточные основания полагать, что она несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц".

Решение Международного уголовного суда приветствовали в Брюсселе и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам назвал ордер на арест Путина "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность". Между тем, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что президент РФ для него - не персона нон грата, и что он по-прежнему готов расзговаривать с Путиным для решения важных вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдачу ордера МУС на арест Владимира Путина назвал возмутительным, а само решение ничтожным.

Смотрите также:

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина: что будет дальше?

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