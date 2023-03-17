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Здание МУС в ГаагеФото: Florian Görner/DW
КонфликтыУкраина

ЕС и Киев приветствуют выдачу ордера МУС на арест Путина

Александра Иванова
30 мин. назад

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал распоряжение суда в Гааге об аресте Владимира Путина началом пути по "привлечению России к ответственности".

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Выдача Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в военных преступлениях, в частности в незаконной депортации украинских детей на территорию России, "является важным решением для международного правосудия и народа Украины". Об этом заявил в пятницу, 17 марта, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал распоряжение суда в Гааге лишь началом на пути "привлечения России к ответственности". "Иммунитета быть не может", - написал глава дипломатии ЕС в микроблоге Twitter.

Министр юстиции ФРГ: Путин должен ответить за развязывание кровопролитной войны

"Кто, как Путин, развязывает кровопролитную войну, тот должен ответить за это в суде", - заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). Ордер МУС на арест Путина Бушман назвал "важным сигналом решимости" и призвал подумать о том, чтобы "для последовательного уголовного преследования создать специальный трибунал по преследованию за преступления агрессивной войны".

Реакция Киева на ордер МУС на арест Путина

В Киеве тоже положительно оценили решение МУС. "Жернова правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это конкретный сигнал российским элитам - что с ними будет дальше и почему “как раньше” не будет… Это начало конца РФ в нынешнем виде на мировой арене. Это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь",  - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин выразил мнение, что мировые лидеры теперь "трижды будут думать", прежде чем жать Путину руку или садиться с ним за стол переговоров. "Мир получил сигнал, что российский режим является преступным, а его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", - написал он в Facebook.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что теперь Владимира Путина и Марию Львову-Белову могут арестовать на территории стран-участниц МУС. По данным, которые Ермак приводит в своем Telegram-канале, в Украине сейчас расследуется более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей в Россию. "Настоящие цифры могут быть в разы больше", - указал Ермак. По его данным, вернуть в Украину из России к данному моменту удалось 308 детей.

Комментарий AI по поводу ордера МУС на арест Путина

Отреагировали на решение Международного уголовного суда и в международной правозащитной организации Amnesty International (AI). "Лица, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в причастности к военным преступлениям в Украине должны знать, что их ждут на скамье подсудимых, и укрыться даже за самой высокой должностью не удастся", - заявил в интервью онлайн-изданию The Insider заместитель директора AI по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Он особо подчеркнул, что ордер МУС на арест Путина будет иметь для президента РФ "большие последствия".

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