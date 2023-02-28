На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 марта (время московское).

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В Госдуму РФ внесли поправки в УК и КоАП, предполагающие ужесточение наказания за "дискредитацию" российских вооруженных сил, сообщил в Telegram спикер Думы Вячеслав Володин. "Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет", - сообщил он. По словам Володина, поправки запрещают "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач". Второе чтение документа запланировано на 2 марта, итоговое третье - на 14 марта.

Кулеба: Провал зимнего террора стал пятым поражением Путина

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Украина победила зимний террор президента РФ Владимира Путина, и это стало его пятым крупным поражением в ходе полномасштабного вторжения, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа", - написал он в Facebook в первый день весны.

По словам Кулебы, первым поражением РФ стало отсутствие страха у украинцев с первых минут российского наступления, вторым - провал российского блицкрига. "Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине", - пояснил далее Кулеба. Четвертым поражением он назвал потерю Москвой большого числа захваченных украинских территорий. "До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину", - добавил глава МИД Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, российские потери приблизились к 150 тысячам человек. За минувшие сутки число погибших россиян, участвовавших во вторжении в Украину, возросло на 650 - до 149 890, указывается в заявлении в Facebook . Кроме того, российские силы за сутки потеряли 7 танков (3395 с начала полномасштабной войны), 8 боевых бронированных машин (6638), 10 артиллерийских систем (2393), 1 РСЗО (479), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (2055) ед, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5257), сообщается далее.

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По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, от российских обстрелов вновь погибли мирные жители. "За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселке. Еще 4 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко в Telegram .

В Киеве отрицают причастность к атакам беспилотников в России

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В Офисе президента Украины отрицают причастность украинских сил к атакам беспилотников в России. "Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех территорий. Это аксиома", - написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил обнаружение в РФ нескольких беспилотников нарастанием "процессов паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры".

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По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", упавший накануне близ деревни Губастово в Коломенском районе Московской области дрон был начинен взрывчаткой. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили на дроне два заряда взрывчатого вещества С-4 весом 1 кг, а также четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету, указывается далее. Накануне беспилотник упал неподалеку от газокомпрессорной станции "Воскресенск" российской госкорпорации "Газпром". По версии Telegram-канала SHOT, дрон рухнул всего в 10 метрах от забора станции "Газпрома", канал Mash в свою очередь сообщил, что это произошло в ста метрах от объекта. Взрыва не произошло. По данным SHOT, речь могла идти об ударном БПЛА UJ-22. Дроны такого типа выпускает украинская компания "УКРДЖЕТ". Их скорость полета может достигать 160 километров в час, максимальная высота полета - 6000 метров. Расстояние от Губастово до Москвы - примерно 95 километров.

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите Североатлантического альянса, который запланировано провести в Вильнюсе в июле. Об этом сообщил в интервью литовской медиакомпании LRT сам Столтенберг. "Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от обстановки в Украине, которая по-прежнему находится в состоянии войны", - сказал генсек НАТО.

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Россия начала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed из Брянской области, чтобы увеличить угрозу столице Украины - Киеву, полагает военная разведка Великобритании. Она указывает на заявление украинского министерства обороны, согласно которому в ночь на 27 февраля в воздушном пространстве страны были сбиты 11 из 14 запущенных беспилотников Shahed, причем девять из них - вблизи Киева. Позже в Черниговской области, граничащей с Киевской, сообщили, что сбили еще три иранских дрона "Учитывая направление атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области,, Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края, через Азовское море", - пишет британское Минобороны. "Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания (БПЛА. - Ред.) в воздухе над Украиной и станет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

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В Никопольском районе минувшей ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии четыре общины, нанеся в общей сложности восемь ударов, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Обстрелам подверглись Никопольская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины. В Мировской общине разрушены здания агрофирмы и магазина, повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек, а также автомобиль и скутер. Кроме того, повреждены электросеть и газопровод. В самом Никополе повреждены транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно и линии электропередач. "На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак", - добавил Лысак.

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За истекшие сутки войска Украины отразили более 85 атак врага на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. За это же время российские оккупационные войска нанесли по украинской территории два ракетных удара и 12 авиационных ударов, дважды они применили беспилотные летательные аппараты "Шахед-136". Оба БПЛА были сбиты украинскими военнослужащими. Кроме того, РФ совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате которых пострадало гражданское население. В свою очередь авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла по районам сосредоточения оккупантов 11 ударов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы противника, один район сосредоточения его вооружения и военной техники, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

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Американский Институт изучения войны (ISW) связал рост числа ложных предупреждений со стороны официальных российских лиц с неудачами на поле боя в Украине. В качестве таких "информационных операций под ложным флагом" ISW называет обвинения со стороны Минобороны РФ в адрес "США и их пособников" в планировании провокации на Украине с применением ядохимикатов, новые ядерные угрозы Путина и обвинения Украины в подготовке к вторжения в Приднестровье.

Все это свидетельствует о том, что "российские официальные лица все чаще пытаются смягчить информационное воздействие продолжающегося отсутствия успехов России на поле боя", констатируют в ISW, отмечая, что и раньше наблюдали подобную информационную тактику РФ во время военных неудач в Украине.

"Министерство обороны России и российские высокопоставленные чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти", - заключили аналитики ISW.

Украина выходит из трех соглашений о погрансотрудничестве с РФ, Беларусью и СНГ

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Правительство Украины приняло решение о выходе из трех соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу, заключенного в 2011 году. Киев также вышел из аналогичного соглашения с Минском, заключенного в 1995 году. Третье соглашение - о льготных поставках специальной техники пограничным войскам стран СНГ, заключенное в 1994 году.

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Российские войска в течение суток семь раз обстреляли Сумскую область Украины, сообщила областная военная администрация. Всего было зафиксировано 106 "прилетов". В различных районах области в результате минометных обстрелов были повреждены пять домов, о жертвах не сообщается.

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Группа расследователей OSINTdefender опубликовала спутниковые кадры российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 на авиабазе в Беларуси. Ранее белорусские активисты сообщили, что устроили диверсию на военном аэродроме Мачулищи под Минском и сбросили на самолет с дронов два взрывных устройства. Борт в результате получил серьезные повреждения - пострадали его передняя и центральная части, а также авионика и радиолокационная антенна, утверждают активисты. Независимого подтверждения факта атаки пока не было. Заместитель главы МИД Беларуси Юрий Амбразевич назвал информацию об атакt "фейком".

OSINTdefender утверждает, что публикует кадры до и после предполагаемой даты атаки. "На изображениях не видно видимых повреждений самолета, единственное отличие - место стоянки", - пишут аналитики.

Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении косвенно анонсировал готовящееся контрнаступление ВСУ. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", - сказал Зеленский.

По словам президента, руководство Украины стало проводить заседания Ставки верховного главнокомандующего как минимум дважды в неделю, а самое тяжелое для ВСУ направление - это по-прежнему Бахмут. "Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что от прошлой Ставки только по его направлению около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - описал Зеленский ситуацию на фронте.

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В Ейске опровергли сообщение о взрыве, вызванном беспилотником. По словам главы администрации города Романа Бублика, звуки взрывов объясняются проводимыми военно-тактические учениями. Пожара в Ейском районе нет, написал он в своем Telegram-канале. В свою очередь, администрация района сообщила, что с 1 февраля по 31 мая на местном полигоне будут проводиться "тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации", и в это время проход на территорию полигона запрещен.

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Администрация США не видит предпосылок, что Россия в течение ближайшего года сможет захватить крупные участки украинской территории, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных контролю за военной помощью Вашингтона Киеву.

"Можно будет увидеть, что небольшие куски территории будут переходить от одной стороне другой в грядущие недели и месяцы. Я не думаю, что есть что-то, что указывает на возможность России смести Украину и добиться значительных территориальных приобретений в течение года или около того", - сказал Каль.

Хроника событий 28 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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