Молдова - следующая цель Путина? Что говорят эксперты

Может ли Молдова стать следующей целью президента Путина и грозит ли ей военное вторжение России? Такие вопросы звучат все чаще, в том числе от западных политиков. На фоне продолжающейся уже почти год военной агрессии РФ против Украины и все более недружелюбной риторики Кремля в адрес Молдовы вероятность подобного сценария беспокоит население и власти страны.

Тревоги добавляют и периодически звучащие заявления из Москвы. Так, в одном из последних глава МИД РФ Сергей Лавров , в частности, заявил, что Запад "приглядывает Молдову" на роль "новой Украины", а президент страны Майя Санду "рвется в НАТО" и готова к объединению Молдовы с Румынией, и "это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию".

Высказывание Лаврова в Молдове заметили, его обсуждали, говорит в интервью DW Вадим Пистринчук, и.о главы аналитического центра Институт стратегических инициатив в Молдове. "Лавров заявил о желаемом, а не о действительном. Ему бы хотелось дестабилизировать Молдову, затянуть ее в дискуссии. Однако это не наш приоритет. Молдова является нейтральной страной, политически и гуманитарно, но на стороне Украины", - говорит эксперт. И, подчеркивает он, "я бы не сказал, что сейчас у населения активная фаза страха. Это было в начале военной агрессии РФ против Украины. Сейчас люди привыкли и переключились на повседневные проблемы".

Есть ли у России план по дестабилизации Молдовы

В начале февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль разработал план дестабилизации ситуации в стране и для этого привлек диверсантов с военной подготовкой из нескольких стран мира, чтобы атаковать госучреждения и захватывать заложников. Такие данные молдавские власти получили от украинских коллег. В Москве эту информацию опровергли. О чем, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Действительно ли у России есть план дестабилизировать ситуацию в Молдове и подразумевает ли он политическое вмешательство или военное вторжение? Феликс Хетт (Felix Hett), представитель Фонда имени Фридриха Эберта в Молдове и Украине, не считает, что произойдет военное вторжение России в Молдову. "Из-за сложившейся сейчас ситуации на фронте в Украине", - поясняет он.

Но существует опасность, что "Кремль попытается дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове, используя пророссийские партии, контролируемые беглыми олигархами, и радикально настроенных ими граждан, недовольных высокой инфляцией, энергетическими и экономическими проблемами". В этом, считает эксперт, вышеупомянутыe молдавские олигархи, живущие сейчас за пределами страны, могут сыграть важную роль.

Что касается российского плана дестабилизации, о котором заявляла президент Молдовы Майя Санду, то "я не знаю, есть ли у России такой план, но это данные украинской разведки, которые подтверждает молдавская сторона, но опровергает российская", подчеркивает Феликс Хетт. По мнению Вадима Пистринчука, заявление Санду о российском плане дестабилизации Молдовы "было громким, но для большинства населения республики это не является сюрпризом". И, как подчеркнул эксперт, оно не о военном вмешательстве: "Если мы говорим о военном вмешательстве, то на данный момент военных рисков вторжения в Молдову не существует. Потому что сейчас российская армия сосредоточила свои усилия на Донбассе и на юге Украины. Военные риски для Молдовы на данный момент исключены".

Станет ли Молдова следующей целью Путина?

Готова ли Молдова к возможному военному вторжению, немецкий эксперт Феликс Хетт комментировать не стал, но еще раз подчеркнул, что, по мнению ряда западных экспертов, сейчас военного вторжения РФ не будет. По его мнению, Молдова может стать следующей целью Путина, но не с военной, а с политической точки зрения - это могут быть попытки свергнуть проевропейское правительство и привести к власти пророссийские силы.

10 февраля 2023 года премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица неожиданно, в середине легислатурного периода, добровольно ушла в отставку. После чего возник вопрос, не является ли это частью российского плана. По мнению Вадима Пистринчука, "нет связи между заявлением президента Молдовы и отставкой правительства. Это, скорее всего, совпадение".

Раймар Вагнер (Reimar Wagner) из регионального бюро близкого к немецкой партии СвДП Фонда Фридриха Наумана в Бухаресте, комментируя отставку правительства Молдовы, в интервью Deutschlandfunk подчеркивает : "Хорошая новость в том, что в Молдове нет политического кризиса. Эта смена правительства произошла довольно гладко".

По мнению эксперта, причины отставки кабинета Гаврилицы ясны: сложное время - пандемия коронавируса, война, энергетический кризис, инфляция. "Это привело к тому, что правительство постепенно стало непопулярным и рейтинги премьера Гаврилицы сильно упали. С другой стороны, это внутрипартийная борьба", - пояснил он в интервью Deutschlandfunk.

На пост премьер-министра президент Майя Санду выдвинула Дорина Речана. С февраля 2022 года он являлся ее советником по вопросам обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. 16 февраля кандидатуру Речана поддержали депутаты от правящей в стране пропрезидентской партии "Действие и справедливость" (PAS). За Речана было отдано 62 голоса из 101.

"На фоне угроз из России населению необходимы спокойствие и доверие, и оно ждет такого политика, который может действовать в такой ситуации", - считает Раймар Вагнер. Подходящей кандидатурой называет Речана и аналитик Вадим Пистринчук: "Кандидатура Речана более соответствует вызовам безопасности. Кроме своей нынешней должности Речан два года был и министром внутренних дел. Поэтому его профиль вписывается в нынешнюю ситуацию".

Приднестровье может послужить поводом для России

Фактором, который играет серьезную роль в вопросе безопасности Молдовы, является ситуация вокруг Приднестровья. Существует ли на данный момент опасность, исходящая из Приднестровья или связанная с Приднестровьем?

По мнению Вадима Пистринчука, "опасность существует всегда, потому что в данном регионе сконцентрированы войска чужого государства, существует определенное количество вооружения, и мы можем предположить, что какие-то провокации с точки зрения безопасности всегда возможны". Но, как отмечает эксперт, "с тех пор как началась война РФ против Украины, приднестровские лидеры очень четко и часто говорят о том, что не хотят быть вовлечены в эти провокации. Их поведение я могу назвать достаточно осторожным". Войска, которые находятся в Приднестровье, не представляют угрозу для Молдовы "поскольку они изолированы", считает и Феликс Хетт.

Между тем, по словам Вадима Пистринчука, "самая большая проблема Приднестровья - это непрозрачность. Поэтому мы можем предположить, что риски нестабильности в этом регионе высоки. Но каких-то конкретных военных вызовов на этот момент я не вижу".

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