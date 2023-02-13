Бундесвер начал обучение украинцев эксплуатации Leopard 2

На 355-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 13 февраля (время московское).

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На грузинском побережье Черного моря взорвалась морская мина, сообщает Telegram-канал Baza. Она плавала неподалеку от пляжа в Батуми, за несколько минут до взрыва очевидцы сняли ее, сообщает издание. Киев неоднократно обвинял РФ в установке мин в Черном море. Несколько дней назад власти Одессы предупреждали о повышенной минной опасности из-за шторма.

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Россия развернула новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" близ Воронежа, пишет "Радио "Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки сайта Planet.com. По этим данным, лагерь начали создавать не ранее 25 февраля, а процесс его возведения прослеживается по снимкам за 30 января, 1 и 7 февраля.

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Прокуратура Херсонской области сообщила об обвинительных приговорах в отношении двух жителей региона, которые участвовали в проведении российскими силами так называемого "референдума". Жители сел Новоалександровка и Борозенское Бериславского района признаны виновными в коллаборационизме и приговорены к 5 годам лишения свободы, заявило ведомство. Кроме того, они лишены права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет. "23-27 сентября 2022 года они как члены незаконно созданной избирательной комиссии, ходили по домам местных жителей и раздавали им бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого передавали использованные бюллетени так называемому "председателю" избирательной комиссии для последующего подсчета и оглашения так называемых результатов", - заявила прокуратура .

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По данным центра "Досье" , во второй половине 2021 года российский президент Владимир Путин начал регулярно пользоваться бронированным поездом, подготовленным для него еще в 2014-2015 годах. Поезд принадлежит компании, владельцем которой являлся племянник близкого друга Путина Юрия Ковальчука, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники. После начала вторжения в Украину Путин начал активно ездить на поезде по России, в том числе, в свою резиденцию в Сочи, а стоимость состава превышает 1 млрд рублей, указывается в расследовании. Президентский состав, по данным "Досье", визуально практически не отличается от других российских поездов, на нем такие же серо-красные полосы, как у обычных пассажирских составов. В нем четыре локомотива и 11 вагонов, несколько из них бронированы и оснащены спецсвязью. "Расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок", - отмечается далее.

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Власти РФ объявили в розыск блогера Некоглая - гражданина Молдовы Николая Лебедева, которого ранее депортировали из России на родину. МВД Россия разыскивает его по уголовной статье, сообщает РИА "Новости". В начале ноября Некоглай, имеющий в TikTok более девяти миллионов подписчиков, опубликовал пародию на российского солдата, лежащего в окопе и отшвыривающего от себя падающие на него с беспилотника гранаты.

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Бундесвер 13 февраля приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации основных боевых танков Leopard 2, заявила представитель Минобороны ФРГ. Тренинг проходит в школе танковых войск в нижнесаксонском Мунстере и будет завершен к концу первого квартала, "синхронно" с передачей Украине танков, сообщается далее. Берлин пообещал Киеву 14 танков Leopard 2A6.

Столтенберг: Нет признаков подготовки Путина к миру с Украиной

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новое наступление России на востоке Украины, о котором предупреждалось на протяжении последних недель, уже началось. Нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин предпринимает шаги в направлении мира с Украиной, заявил глава альянса на пресс-конференции в Брюсселе. "Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину", - указал он. По словам Столтенберга, РФ направляет в Украину все больше войск и оружия. Глава НАТО отметил, что ожидает принятия решения о предоставлении Украине военных самолетов на предстоящем двухдневном заседании министров обороны альянса 14 февраля. В то же время он заявил, что подобные поставки требуют времени, а Киеву требуется срочная помощь, передает корреспондентка DW. Предоставление Киеву истребителей не сделает НАТО стороной конфликта с Россией, подчеркнул он.

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи с предположительным убийством еще одного наемника ЧВК "Вагнер", завербованного в колонии, после его возвращения из Украины. "Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", - заявила она РБК.

Данный видеоролик появился в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с "Группой Вагнера". В ролике приводятся отрывки из высказываний некоего мужчины, ранее растиражированных рядом украинских СМИ и снятых предположительно в украинском плену. Затем мужчина называет себя Дмитрием Якущенко, говорит, что попал на фронт в составе ЧВК "Вагнер", а позднее изменил свою позицию. Он утверждает, что получил удар по голове и потерял сознание, находясь в украинском городе Днепр, а очнулся уже в помещении, в котором ведется съемка. При этом подлинность имени и фамилии, место и время действия видео невозможно подтвердить.

Позже появилось еще одно видео с Якущенко , где он заявляет, что ему стыдно за свои слова, но "это был единственный способ, чтобы выжить". Кроме того, мужчина утверждает, что после возвращения из плена он "принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому был прощен". Когда именно было снято видео, неясно.

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Французский производитель фотоэлектрических панелей Roy Group Energy предоставил Киеву в качестве гуманитарной помощи две солнечные электростанции, их установят в медицинских учреждениях Святошинского района украинской столицы, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации . По словам мэра Киева Виталия Кличко, для приобретения электростанций компания собрала 250 тысяч евро, еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI. "Медики в нынешних условиях отключения электроэнергии не могут оказывать надлежащую медицинскую помощь только при свете фонарей или свечей. Должно работать специальное оборудование реанимации, лаборатории, для которого требуется электричество. Поэтому мы продолжаем снабжать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания", - указал Кличко.

Глава МИД Венгрии приехал в Минск

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск для переговоров с белорусским руководством. В Facebook он прокомментировал, что будет представлять в Беларуси "позицию мира". "Война в Украине обостряется, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Человеческие жизни должны быть спасены сейчас, и это можно сделать только мирным путем. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать во имя мира как можно скорее и избегать действий, которые могут привести к продлению или эскалации войны", - написал он. Сийярто выразил уверенность, что его визит в Беларусь, являющуюся ближайшей союзницей России, будет подвергнут критике. "Но наша позиция ясна: каналы связи должны быть открыты", - подчеркнул он. Между тем официальный представитель Еврокомиссии отказался прокомментировать DW эту поездку.

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На ежедневном брифинге Минобороны РФ заявило о захвате украинского поселка Красная Гора в Донецкой области "добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии. Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что его наемники контролируют этот населенных пункт, расположенный в 7 км к северу от Бахмута. Министерство обороны Украины данную информацию не подтверждало.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новом обстреле региона, расположенного близ границы с Украиной. "В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна", - написал он в Telegram. Глава регионального правительства напомнил, что в приграничных населенных пунктах все учебные заведения работают в дистанционном режиме.

Президент Молдовы раскрыла детали плана РФ по дестабилизации

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Президент Молдовы Майя Санду подтвердила получение от Киева секретных планов Кремля по дестабилизации ситуации в ее стране. "Это краткосрочный план, который предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников", - заявила она на брифинге. По словам Санду, план Кремля о проведении диверсионных действий в Молдове не нов. "Попытки дестабилизировать ситуацию и подорвать обстановку в государстве были и прошлой осенью, но они не достигли своей цели благодаря оперативному вмешательству наших органов безопасности и общественного порядка. В период с октября по декабрь полиция и Служба информации и безопасности в нескольких случаях вмешались в планы организованных преступных элементов и пресекли попытки насилия", - отмечается в заявлении Санду , опубликованном на ее официальном сайте.

При этом переданные Украиной материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий. Под видом мирных протестов готовится попытка захвата власти в Кишиневе, этот план предполагает использование людей из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории для совершения насильственных действий, указывается в заявлении. Силовые структуры Молдовы принимают меры для предотвращения данных провокаций и держат ситуацию под контролем, подчеркнула далее Санду.

Хроника событий 13 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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