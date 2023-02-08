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Истребители F-16 ВВС Польши во время патрулирования над Балтикой, январь 2022 годаФото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

Западные истребители для Украины: когда их ждать?

Франк Хофман | Николай Бердник | Марина Барановская
9 ч. назад

Решение о поставках Киеву боевых самолетов странами Запада уже принято, считают украинские аналитики. Сейчас стоит вопрос лишь о том, какие именно самолеты будут предоставлены ВСУ.

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Многие военные эксперты в Украине уверены, что уже через несколько месяцев страна получит западные боевые самолеты. "Вопрос об истребителях стоит на повестке дня, и я думаю, что решение будет принято в ближайшие несколько месяцев, - говорит в интервью DW Тарас Чмут, известный в Украине военный аналитик. - Во второй половине года, ближе к его концу, самолеты могут оказаться в Украине".

Чмут уверен на "99,8 процента", что "политическое решение" уже есть. А план поставок Киеву боевых самолетов практически реализован уже "на 70 процентов", считает эксперт: речь, в частности, идет о подготовке украинских пилотов и наземного персонала. Он убежден, что украинские военные быстро пересматривают оперативную тактику и вносят изменения в планы, учитывая наличие парка современных истребителей.

Цель дискуссии - ввести в заблуждение Кремль

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в последнее время неоднократно заверял, что поставки самолетов ВСУ не стоят на повестке дня, но оживленная дискуссия на эту тему в Украине имеет место. Не исключено, что Киев уже продвинулся далеко вперед в обсуждении этого вопроса с более чем 50 западными государствами, поддерживающими контактную группу по Украине. Так что, возможно, украинская оценка может куда больше соответствовать реальному положению вещей, чем позволяют допустить публичные дебаты на Западе, особенно в Германии.

Разрушения в Херсоне после российской ракетной атаки, 29 января 2023 года
Разрушения в Херсоне после российской ракетной атаки, 29 января 2023 годаФото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Боевые самолеты - это "оружие со значительным стратегическим потенциалом, которое может повлиять на ход войны гораздо больше, чем танки", полагает Тарас Чмут. В середине февраля контактная группа по Украине проведет очередную встречу на военной базе США в Рамштайне. "Работа по закупке истребителей F-16 продолжается, - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак еще в конце января, спустя чуть более недели после последней встречи в Рамштайне. - У нас есть позитивные сигналы от Польши, которая готова предоставить их нам, согласовав этот вопрос с НАТО".

Тот факт, что президент США Джо Байден недавно ответил "нет" на вопрос журналиста о том, предоставят ли США Украине истребители F-16, газета "Нью-Йорк Таймс" восприняла как "сценарий" или, иными словами, привычный метод: вначале Украина публично просит современную западную военную технику, которую администрация Байдена отказывается поставлять.

Потом в Белом доме допускают, что Украина гораздо быстрее могла бы получить такой же тип оружия от своих европейских союзников. Затем президент США выступает с публичными заявлениями до тех пор, пока, наконец, в Вашингтоне не дадут "зеленый свет" поставкам новых систем вооружений. Иначе говоря, речь идет о публично срежиссированном спектакле, возможная цель которого - запутать Кремль. 

В США критикуют нерешительность Германии

Длившиеся не один месяц дискуссии о поставках Украине танков Leopard 2, возможно, даже ускорили принятие положительного решения о предоставлении Киеву странами Запада боевых самолетов. В последнее время российская армия возобновила наступление на нескольких участках фронта на востоке и юге Украины, пытаясь вернуть себе инициативу.

Украинская армия после успешных действий летом прошлого года сейчас снова находится в непростой ситуации. И в Вашингтоне критически относятся к сдержанности немецкого канцлера Шольца по вопросу о поставках современных вооружений Украине. "Постоянные задержки в предоставлении западной боевой техники, когда стало очевидно, что она необходима или скоро понадобится, способствовали затягиванию конфликта", - написали эксперты Института изучения войны (ISW) в конце января.

Нико Ланге
Нико ЛангеФото: Konrad-Adenauer-Stiftung/Wikimedia

Безусловно, данное союзниками в январе согласие поставить Киеву боевые танки и бронемашины было важно "для дальнейших контрнаступлений". Но задержки "в принятии этих обязательств, лишили Украину возможности начать контрнаступление этой зимой", указывают в IWS. Эксперт по Украине Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) в своем блоге, посвященном военной ситуации в Украине, тоже пишет об "упущенной возможности для Украины".

По словам Ланге, России "было дано время на увеличение плотности войск, укрепление оборонительных позиций, обучение и ввод новых подразделений". "Атаки России могут в худшем случае привести к тому, что у Украины останется слишком мало резервов и времени для того, чтобы провести учения с необходимыми видами оружия и наилучшим образом подготовиться к контрнаступлению", - предостерегает Ланге.

Насколько хорошо российские войска укрепили свои позиции на линии фронта в Украине, можно увидеть на карте, составленной американским аналитическим центром American Enterprise Institute.

В то же время союзники Украины под руководством США на предыдущей встрече в Рамштайне в январе уже сделали существенный рывок в том, что касается качества обещанных Украине вооружений. Прежде всего, благодаря согласию поставить Киеву ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) американской компании Boeing и шведской Saab Group.

По данным производителя, дальнобойность этих ракет составляет 150 километров, а на рынок вооружений они поступили только осенью прошлого года, то есть уже после начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Рассредоточить самолеты по территории Украины

Известный аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI), который консультирует британские вооруженные силы, еще в начале ноября - то есть в самый разгар дискуссии о западных боевых танках для ВСУ - призывал предоставить Украине боевые самолеты. "Украинским ВВС нужны современные западные истребители и ракеты", чтобы сдерживать российскую армию. Даже "небольшое количество западных истребителей будет иметь большой сдерживающий эффект", уверен военный эксперт Джастин Бронк.

Французский Rafale: президент Макрон не исключает поставки истребителей Украине
Французский Rafale: президент Макрон не исключает поставки истребителей УкраинеФото: Michael Varaklas/AP Photo/picture alliance

RUSI рекомендует рассредоточить западные боевые самолеты небольшими партиями по территории Украины. "Любой западный истребитель, поставляемый в краткосрочной и среднесрочной перспективе, должен быть в состоянии действовать, используя мобильное оборудование для технического обслуживания и небольшие группы поддержки. И подниматься в воздух со взлетных полос в труднодоступной местности, чтобы избежать российских ракетных ударов большой дальности", - сказано в докладе RUSI.

В конце января официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью французскому телевидению озвучил список вооружений, которые хотела бы получить Украина. По его словам, для обеспечения охраны воздушного пространства Украине "необходимы до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется". По оценке издания "Украинская правда", пять бригад тактической авиации насчитывают до 200 самолетов.

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