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Истребитель F-16Фото: Robert Ghement/EPA/dpa/picture alliance
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США не исключают поставку Украине истребителей F-16

Лиза Ламбрехт
26 мин. назад

В Белом доме и Пентагоне допустили отправку Украине боевых самолетов. В министерстве обороны США добавили, что не собираются опережать какие-либо пакеты помощи, которые еще не были анонсированы.

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США не исключают поставок "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", заявил в четверг, 26 января, советник президента США Джо Байдена по безопасности Джон Файнер, отвечая на вопрос телеканала MSNBC, рассматривает ли Вашингтон вопрос о поставках истребителей Киеву.

Файнер подчеркнул, что помощь Украине будет оказана в соответствии с ее потребностями. "Мы очень тщательно это обсудим", - добавил советник Байдена, комментируя призывы украинской стороны передать Киеву боевые самолеты.

Отправку американских истребителей в Украину допустили и в министерстве обороны США. "Мы точно ничего не собираемся снимать с повестки", - заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 26 января, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей F-16. Однако, подчеркнула Синх, F-16 - сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения.

"Мы даем системы ПВО, обучаем украинцев работать с Patriot (зенитно-ракетными комплексами. - Ред.). Мы видели, как невероятно они использовали ряд воздушных возможностей, которые предоставляем не только мы, но и другие страны. Что касается дальнейших шагов, то я не собираюсь опережать какие-либо пакеты помощи, которые еще не были анонсированы, или решения президента и министра обороны", - добавила Сабрина Сингх.

Украина просит истребители, страны НАТО обсуждают поставки 

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФГР Андрей Мельник заявил, что, помимо танков, Киеву понадобятся истребители, военные корабли и подводные лодки для отражения российской военной агрессии. По данным издания Politico, страны НАТО после решения отправить в Украину немецкие и американские танки обсуждают возможность поставки Киеву боевых самолетов, несмотря на опасения дальнейшей эскалации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI отметил, что его страна готова поддержать поставку истребителей Украине, если такое решение примут совместно государства НАТО. Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, обращаясь к парламенту страны, заявил, по сообщениям СМИ, что табу в этом вопросе нет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) придерживается противоположного мнения. Выступая в бундестаге 25 января, он исключил поставку немецких боевых самолетов или развертывание войск бундесвера в Украине. По словам Шольца, "до сих пор этого не происходило, и не будет иметь место в дальнейшем".

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