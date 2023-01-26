Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Как только стало известно, что Германия поставит Украине 14 танков Leopard-2, появились видео, на которых якобы изображены эти поставки. Но на самом деле это не так, как показал фактчек DW.

Сейчас это официально: Германия будет поставлять Украине танки. После долгих дискуссий федеральное правительство заявило, что Германия направит Украине 14 боевых танков Leopard-2A6и позволит другим странам осуществлять их поставки. Но еще до того, как об этом стало известно, уже курсировали видео, на которых якобы запечатлены поставки немецких танков Leopard-2 Украине. Эти видео были опубликованы на Telegram, Tiktok, Twitter и "в Контакте" и собрали десятки тысяч просмотров. Действительно ли танки готовили к отправке и грузили на поезда, направлявшиеся на восток, еще до принятия официального решения?

Утверждение: Пользователь Telegram запостил утром 25 января видео поезда, груженного танками, и написал, что "во многих регионах Европы активные движения танков на восточной границе НАТО" и что на видео "поезд с танками бундесвера Leopard-2 на пути на восток". Пользователь Twitter опубликовал другое видео поезда с танками и утверждает, что он в Хосене и "готов к отправке в Украину". Другой пользователь Twitter запостил видео с точно таким же текстом.

Фактчек DW: Ложь

На этих видео показаны не поставки танков в Украину. В случае видео в Telegram обратный поиск изображения с помощью поисковика Yandex приводит на очевидно старую версию видео, которая была опубликована 1 мая 2022. И тогда пользователь утверждал, кроме прочего, на русском и португальском языках, что немецкие танки отправятся на восток. Это ложь, говорит депутат ландтага от ХДС Тадеуш Кёниг (Thadäus König), который опубликовал это видео с четким пояснением 27 апреля 2022 на своей странице в Facebook . "Здесь речь идет о боевых танках тюрингского танкового батальона 393 из Бад Франкенхаузена. Эти танки планово принимали участие в крупных военных учениях Wettiner Schwert на боевом полигоне в Альтмарке (Саксония-Анхальт) и возвращались в свои родные казармы", написал Кёниг.

Об этом сообщали также и локальные медиа . Пресс-секретарь территориального высшего командования бундесвера подтвердил это DW: На видео танки 393 танкового батальона на обратном пути в свои казармы в Бад Франкенхаузен.

Мы смогли верифицировать место на этом видео: поезд с танками стоял на второй платформе железнодорожного вокзала в Хайлигенштадте в округе Айхсфельд, и видео не имеет никакого отношения к поставкам танков в Украину.

Речь идет о поставках танков Leopard-2 Украине? Нет, на видео изображено что-то другое Фото: Twitter/Telegram

Второе видео, на котором изображен поезд с танками на заснеженном вокзале, новое и было снято, по нашим данным, вероятно, 22 января этого года. На нем, очевидно, изображен вокзал в Хосене, как показывает сравнение с фотографиями самого вокзала . Пресс-секретарь территориального высшего командования бундесвера подтвердил в ответ на запрос DW, что поезд с танками на этом видео не имеет отношения к якобы осуществляемым ранее поставкам танков в Украину, а речь идет о рутинном обмене вооружением и материалом в рамках миссии НАТО в Литве. "Транспортировка немецких боевых танков Leopard-2является рутинной немецкой ротацией сил, расквартированных в Литве. Боевые танки поставляются в рамках миссии НАТО enhanced Forward Presence Battlegroup в Литве". Нет никакой связи с запланированными поставками танков Украине.

Роман Осадчук считает не случайным то, что такие видео массово распространяются в контексте решения Германии поставить танки Украине. Он изучает в Digital Forensic Research Lab аналитического центра Atlantic Council нарративы российской пропаганды и кампании по дезинформации. "С российской перспективы распространение такого контекста имеет целью убедить, что Европа готовится атаковать Россию. Под лозунгом: они готовятся. Поэтому мы должны еще больше мобилизоваться", - говорит Осадчук. Для других пользователей, которые распространяют такие видео речь может идти о привлечении внимания, лайках, постах и подобных вещах, поясняет Осадчук, который наблюдает за этим феноменом с самого начала войны.

Вывод: Оба видео показывают не поставки немецких танков Leopard-2, которые якобы осуществлялись еще до того, как было принято соответствующее решение. В одном случае речь идет о транспортировке танков в ходе маневров в Германии, в другом случае - о транспортировке танков в рамках миссии НАТО в Литве. Ни один из этих примеров не связан с войной в Украине.

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