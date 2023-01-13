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Leopard 2 для Украины - точка в работе над ошибками Берлина

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
1 ч. назад

Отказ Германии поставлять Украине оружие до российского вторжения вызвал сомнения в поддержке Берлина. С тех пор многое изменилось. Танки Leopard 2 закроют этот счет, считает Роман Гончаренко.

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Танки Leopard 2 польской армии, апрель 2022 года
Танки Leopard 2 польской армии, апрель 2022 годаФото: STR/NurPhoto/picture alliance

"В ФРГ не обсуждается вопрос о поставке танков Leopard Украине". Заголовок в одном из российских СМИ со ссылкой на слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) - классический пример манипуляции. Да, решение не принято, но вопрос обсуждается с утра до вечера - причем не только в СМИ, но и депутатами бундестага, и членами федерального правительства.

Вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) сказал, что Германии не стоит препятствовать решению других стран передать Украине танки Leopard 2 для противостояния вторжению России. О таком намерении на днях заявила Польша, несколько других стран готовы присоединиться к Варшаве. Поскольку эти танки выпущены в Германии, их поставки третьим странам требуют согласия правительства в Берлине. 

США пришлось взять Германию за руку

Баварские "леопарды" (их делают на заводе оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене) считаются одними из лучших основных боевых танков в мире. Киев давно добивается их поставки, но до сих пор слышал в ответ nein. В последнее время - все менее уверенно. Ситуация кардинально и быстро меняется. В начале января Франция первой анонсировала поставки Украине современных танков - легких колесных AMX-10 RC.

Роман Гончаренко
Роман ГончаренкоФото: DW

Затем Германия и США заявили о намерении передать не самые современные, но стоящие на вооружении БМП - немецкие Marder и американские Bradley. Обе страны также собираются поставить Киеву по батарее тоже не новой, но мощной и надежной американской системы ПВО Patriot. Ранее западная бронетехника и Patriot неофициально считались табу для поставок в Украину. Наконец, Великобритания объявила о намерении отправить украинской армии свои основные танки Challenger 2. Все это лишает правительство в Берлине одного из его главных аргументов против поставок Leopard 2 - немцы не хотят быть в одиночестве. Именно поэтому США пришлось взять Германию за руку.

В эти дни СМИ и экспертную среду в Германии охватила беспрецедентная "леопардовая лихорадка" - призывы дать "добро" звучат все громче. Все больше указаний на то, что согласие Берлина - вопрос времени. Отказ без удара по имиджу уже почти невозможен. Причина очевидна - явные приготовления России к новому этапу войны с использованием сотен тысяч мобилизованных и тех, кому это предстоит. На этом фоне Запад обязан усилить украинскую армию - так же, как он сделал это перед вторжением, но с учетом ошибок и на совершенно другом уровне.

От касок до Leopard 2

Сдержанность канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и значительной части немецкого общества в вопросе бронетехники понятна. С учетом истории Германии и после десятилетий пацифизма страна за короткий период пережила двойной шок - невиданную по масштабам с 1945 года войну в Европе и начало поставок вооружений Киеву. За неполный год ФРГ прошла путь от запрета Эстонии передать Украине старые гаубицы Д-30 из бывшей ГДР и отправки касок до передачи современных гаубиц PzH 2000, зенитных самоходок Gepard и новейших систем ПВО IRIS-T. Все это не мелочи, и слова благодарности из Киева могли бы звучать громче.

В начале полномасштабной войны России против Украины Берлин много и справедливо критиковали за нерешительность. На фоне США, Великобритании и стран Восточной и Центральной Европы, которые поставляли Киеву оружие еще до вторжения, были слышны сомнения в надежности Германии - страны-лидера в Евросоюзе. Эта нерешительность, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" были главными ошибками Берлина до российского вторжения в Украину.

С тех пор была проведена впечатляющая работа над ошибками. Германия в рекордные сроки избавилась от энергозависимости от России и наращивает количество и качество поставок вооружений Киеву. Танки Leopard 2 могут помочь окончательно закрыть эту главу. В своей декабрьской программной статье в журнале Foreign Policy канцлер Шольц написал, что Германия готова взять на себя ответственность в касчестве одного из главных гарантов безопасности в Европе. Среди прочего он упомянул "обучение и оснащение украинских вооруженных сил". Одобрение поставок Leopard 2 - шаг в этом, правильном направлении. Чем быстрее - тем лучше.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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