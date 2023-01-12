Как канцлер ФРГ Шольц оказался в капкане из-за "Леопардов"

После заявления Польши о намерении передать Украине из своих арсеналов танки Leopard 2 немецкого производства, Берлин оказался в ситуации цугцванга. Когда Германия последует польскому примеру?

Ровно неделю назад правительство Германии объявило о своем решении передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder. Теперь и дня не проходит без все более настойчивых требований отправить вслед за ними и тяжелые танки Leopard 2. Звучат они как внутри страны, так и со стороны партнеров ФРГ по НАТО.

Правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) пока медлит, ссылается на прежние принципы, которыми оно руководствуется при принятии решений о поставках Украине тех или иных вооружений. Но после объявления Польши намерения передать Украине танки немецкого производства из арсеналов польской армии, возможностей отказать Киеву, который давно просит танки Leopard, у официального Берлина практически не осталось.

Польский демарш

Варшава не первый раз ставит немцев в крайне неудобное положение. Совсем недавно, обидевшись на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт(Christine Lambrecht), не сумевшую сохранить в тайне поставку Польше немецких батарей ПВО Patriot, поляки эффектно предложили Берлину передать одну непосредственно Украине.

Правительство Германии оказалось в ситуации цугцванга. После некоторых колебаний и консультаций с американцами Берлин, в конце концов, согласился - наряду с БМП Marder Украина получит из ФРГ и одну установку Patriot.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский Фото: Jakub Szymczuk/KPRP/REUTERS

Теперь Польша взяла на себя и инициативу в том, что касается поставок Киеву танков Leopard. В среду, 11 января, президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой во Львове объявил о решении отправить в Украину роту немецких танков Leopard 2 из имеющихся на вооружении польской армии. Польская танковая рота, говорят эксперты, это от 10 до 14 машин.

Ключевая роль остается за Германией

Сообщения об этом с пометкой "срочно" тут же облетели все мировые информационные агентства. Вчитываться в детали многие не стали. А детали существенные.

Во-первых, передача проданных кому бы то ни было немецких вооружений третьей стороне допускается только с разрешения правительства Германии. А, во-вторых, Польша готова отправить свои танки Leopard в Украину в составе "европейской танковой коалиции", которую и предлагает создать для этой цели. Ясно, что ключевая роль в такой коалиции может быть только у Германии - страны, в которой такие танки и производятся.

Родерих Кизеветтер Фото: picture-alliance/dpa/S. Pilick

В официальном Берлине явно не рады инициативности Варшавы. Зато внешнеполитический эксперт оппозиционных консерваторов полковник Генштаба в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) высоко оценил заявление польского президента: "Тем самым Польша вновь показывает, что мыслит предусмотрительно стратегически и является надежным партнером".

Кизеветтер считает, что правительство Германии должно пересмотреть свою позицию: "В случае дальнейшего промедления придется мириться с упреком в неоказании необходимой помощи".

Немецкие принципы оказания военной помощи

Правительство Германии называет три принципа, которыми оно руководствуется в оказании военной помощи Киеву. Первый: блок НАТО ни в коем случае не должен стать одной из стороной вооруженного конфликта. Второй: Германия поставляет Киеву то, что может, и то, что нужно. Третий: координация поставок с западными союзниками.

БМП Marder Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Последний принцип очевиден. Бессмысленно поставлять для ВСУ пушки, если к ним нет снарядов нужного калибра. Отход Берлина от второго принципа в случае с БМП Marder официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Stefen Hebestreit) объяснил тем, что запасы аналогичной советской техники, которая передавалась Украине из арсеналов восточноевропейских стран в рамках так называемых "круговых поставок", оказались на исходе.

А что с первым принципом? Где тот рубеж, за которым НАТО рискует стать непосредственным участником войны в Украине? Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, Хебештрайт напомнил историю с бесполетной зоной, о которой после широкомасштабной российской агрессии еще в марте просила Украина. Установление такой зоны, по его словам, означало бы начало прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией.

Вначале были каски, потом гаубицы. Очередь за танками

Другие примеры он привести отказался. Дело в том, что Берлин шаг за шагом раздвигает границы возможного.

Вначале Германия надеялась обойтись касками Фото: Frank May/dpa/picture alliance

В самом начале в Германии вообще сомневались, допустимо ли поставлять Украине летальное оружие без риска оказаться втянутыми в войну. Щедро обещали оснастить украинских военнослужащих немецкими касками. Потом нехотя начали передавать противотанковые установки, легкие системы ПВО типа зенитных ракет Stinger. Следующими этапами были дискуссии о самоходных гаубицах PzH 2000, о системе ПВО IRIS-T, батареях Patriot, БМП Marder. Теперь вот очередь дошла до танков Leopard 2.

Каждый раз история повторяется. Сперва Берлин говорит "нет", выдвигает упомянутые выше аргументы, потом плавно отступает со своих позиций и, в конце концов, находит причину, которая побудила его все-таки начать поставки тех вооружений, в которых он раньше Киеву отказывал.

Бывший генерал НАТО немец Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse) считает, что в истории с танками "канцлер Олаф Шольц оказался в леопардовом капкане": "Если Шольц откажет Польше в разрешении на поставки (танков Украине. - Ред.) и/или не вольется в "семью Леопардов", то получит проблемы с союзниками, особенно в том случае, если Великобритания поставит танки Challenger. Если же уступит, то рассорится с собственной партией".

Позиция СДПГ начинает меняться

Впрочем, и позиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в рядах которой состоит Олаф Шольц, постепенно меняется. Председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), который еще пару дней назад сетовал на дефицит дипломатических усилий по прекращению войны в Украине, теперь заявляет, что "никаких красных линий" в вопросе о военной помощи Киеву быть не может. Украина, по его словам, должна "получать все, что ей необходимо доля реализации ее права на самооборону".

Кристине Ламбрехт и БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Не исключает теперь поставок танков Leopard 2 министр обороны Кристине Ламбрехт, хотя и подчеркивает, что пока позиция правительства не изменилась. А вице-канцлер и глава Минэкономики "зеленый" Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что Германия не будет возражать против передачи таких танков Украине Польшей.

Но окончательное решение, считают наблюдатели, будет принято 20 января на встрече контактной группы в "формате Рамштайн" - международной конференции, на которой представители полусотни стран координируют военную помощь Украине. Но, может быть, и раньше - например, в эту пятницу, 13 января, когда на заседании фракции СДПГ будет выступать сам Олаф Шольц.

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