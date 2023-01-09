Вслед за БМП Marder в Украину отправятся танки Leopard 2?

После принятого на прошлой неделе решения Германии передать Украине до 40 БМП Marder на немецкое правительство растет нажим со стороны тех, кто настаивает на поставках Киеву и тяжелых боевых танков Leopard 2. Между тем до сих пор еще не до конца ясно, откуда будут взяты обещанные украинцам боевые машины пехоты.

Нажим на правительство Шольца растет

"Мы, "зеленые", всегда говорили, что должны помогать Украине всем, чем только можем", - заявила в понедельник, 9 января, председатель парламентской фракции партии "Союз90"/"зеленые" Катарина Дрёге (Katharina Dröge). "Иногда было бы правильным действовать более оперативно", - добавила она, имея в виду решение о поставках Украине БМП Marder, на чем, по ее словам, "мы не остановимся".

Торопят и другие немецкие "зеленые". Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), глава комитета бундестага по делам Европы, надеется, что с танками Leopard 2 не будет такой "многомесячной задержки, как это было с БМП Marder". Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) прямо заявила, что такие танки относятся к тому, что Германия может и должна поставлять Украине: "Разумно поставлять не только БМП Marder, но и танки Leopard".

Эшелон с БМП Marder Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

С аналогичными требованиями выступают и также входящие в правительство социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) либералы из СвДП, не говоря уже об оппозиционных консерваторах из блока ХДС/ХСС. "Современные боевые танки - один из самых убедительных аргументов для российских войск вторжения отправиться восвояси", - указал Маркус Фабер (Marcus Faber), эксперт по вопросам обороны СвДП.

Впрочем, и в рядах самой СДПГ растет понимание необходимости оснастить ВСУ тяжелой боевой техникой. Так, внешнеполитический эксперт социал-демократов Михаэль Рот (Michael Roth) поддерживает идею создания для поставок Украине своего рода европейского "танкового альянса", объединяющего 13 стран ЕС, на вооружении которых находятся в общей сложности примерно 2000 танков Leopard.

Почему медлит Берлин? Три аргумента

Отвечая на вопрос корреспондента DW, официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) признал, что в правительстве Германии "регистрируют и принимают к сведению голоса, звучащие из парламентского пространства". По сути же дела позиция официального Берлина остается неизменной и зиждется на трех принципах.

Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Во-первых, напомнил Хебештрайт, Германия и НАТО не должны стать одной из сторон вооруженного конфликта. Во-вторых, "мы поддерживаем Украину настолько, насколько это возможно". И, в-третьих, Германия поставляет вооружения Украине не по своему усмотрению, а "в ходе тесной международной координации и кооперации". Именно так, по его словам, после согласования с американцами и французами было принято решение по БМП Marder.

В аргументации немецкого правительства, однако, есть определенные нюансы. Теперь, например, более активно делается упор на изменчивость ситуации на театре военных действий в Украине. Вот и на правительственной пресс-конференции 9 января Штеффен Хебештрайт счет необходимым добавить: "Речь идет о крайне динамичной ситуации, мы всякий раз заново ее оцениваем и этим руководствуемся при принятии наших согласованных с зарубежными партнерами решений".

Где взять 40 БМП Marder?

Решение по БМП Marder он объяснил на прошлой неделе тем обстоятельством, что та - еще советская - боевая техника, которая в рамках круговых поставок передавалась Украине из арсеналов восточноевропейских стран, оказалась на исходе. Точно такой же аргумент Берлин сможет привести и в случае с танками Leopard 2. Правда, у самой Германии ни таких танков, ни БМП Marder нет в изобилии.

БМП Marder, списанные в утиль Фото: imagebroker/IMAGO

По данным Минобороны ФРГ, на вооружении бундесвера имеются 374 таких БМП. Но, признал на пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь военного ведомства полковник Арне Коллатц (Arne Kollatz), в это число включены машины, предназначенные на разборку на запчасти. Еще в прошлую пятницу полковник обещал до конца дня сообщить, из каких немецких запасов Украина получит обещанные до 40 БМП Marder.

Но и в этот понедельник он не смог ответить на этот вопрос и даже сослался на необходимость проконсультироваться с партнерами по НАТО. Это может означать, что некоторым из них, например Греции, придется потерпеть без немецких БМП, которые должны были ей поступить в рамках круговых поставок в обмен на переданные Украине греческие БТРы советского производства.

"Танковый альянс" для поставок Украине

Танков Leopard 2 у бундесвера тоже не в избытке. Сейчас их около 300 штук последней модификации A7, но не все на ходу. К 2025 году этот танковый парк планируется довести до 320 машин. Вместе с тем именно эти танки пользуются повышенным спросом на мировой и европейской арене. Они находятся на вооружении целого ряда стран НАТО, в том числе Турции, Польши, Чехии, Испании, Нидерландов и других государств.

В прессе появились сообщения о том, что Польша якобы собирается заменить немецкие танки американскими Abrams и уже договорилась о поставке 100 бывших в употреблении, но модернизированных танков и закупке 250 новых. На этом фоне следует рассматривать заявление польского правительства о готовности передать Украине свои танки Leopard 2 и его предложение создать коалицию стран, способных оснастить ВСУ тяжелыми западными вооружениями.

Танки польской армии на параде в Варшаве, август 2018 года Фото: Alik Keplicz/AP/dpa/picture alliance

"Переговоры ведутся, я говорил об этом с канцлером Шольцем и думаю, что в ближайшие дни мы будем знать об этом больше", - приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого газета Frankfurter Allgemeine Zeitung и напоминает о том, что уже 20 января состоится очередная встреча в так называемом "формате Рамштайн".

На международной конференции, которая первый раз проходила на американской авиабазе Рамштайн в Германии, представители полусотни государств мира обсуждают поставки вооружений Украине для отражения российской агрессии.

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