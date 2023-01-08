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Немецкий танк LeopardФото: Dirk Waem//dpa/BELGA/picture alliance
КонфликтыГермания

Немецкие политики требуют передать Украине танки Leopard

Жан Рофе
1 ч. назад

"Неправильно" и "неразумно" поставить Киеву немецкие БМП Marder, но не танки Leopard, считают вице-председатели бундестага Гёринг-Эккардт и Кубики. Жители Германии, по данным соцопроса, скорее против таких поставок.

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После анонсированной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder целый ряд немецких политиков призвали также направить в Украину танки Leopard. Останавливаться на достигнутом в отношении БМП Marder "было бы неправильно", заявила заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 января.

"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", - подчеркнула политик, представляющая фракцию "зеленых". Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), который также является вице-председателем бундестага - парламента ФРГ, сказал изданиям, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard". По его словам, важно поддерживать обороноспособность Украины. Однако каждый последующий шаг по оказанию помощи Киев должен быть тесно согласован с партнерами по НАТО, отметил Кубики, добавив, что, по его мнению, в этом вопросе Германия не должна действовать в одиночку.

Опрос: большинство жителей ФРГ скептически относятся к поставкам оружия

Решение правительства ФРГ о поставке Украине БМП Marder вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Германии. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag, 49 процентов считают это решение скорее неправильным, а 40 процентов - скорее правильным. Еще 11 процентов не определились или не дали ответа. На вопрос, должна ли Германия также поставить Украине танки Leopard, 50 процентов респондентов ответили отрицательно, 38 процентов высказались за. В опросе, проведенном 6 января, участвовал 1001 житель ФРГ.

На правительственной пресс-конференции 6 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) рассказал, что немецкими БМП Marder планируется оснастить один украинский батальон, для чего потребуются примерно 40 таких машин. Поставки должны быть осуществлены еще в текущем квартале. Обучение украинских военных в Германии, которое займет около восьми недель, начнется уже в ближайшее время.

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