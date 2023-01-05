Франция поставит Украине танки. А Германия?

После заявления Парижа о передаче Киеву французских танков AMX-10 RC еще настойчивее стали требования к правительству ФРГ поставить Украине и немецкие танки Leopard 2.
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Первые танки западного образца Украине поставит Франция. Речь идет о легких колесных танках AMX-10 RC, оснащенных 105-миллиметровыми пушками, а также о бронетранспортерах Bastion. Об этом вечером в среду, 4 января, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Чуть позднее информационные агентства сообщили, что и США рассматривают возможность передать Украине БМП Bradley, оснащенные 25-миллиметровыми пушками, пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами. Теперь на очереди немецкие танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, о которых Киев уже давно просит Берлин?
Берлин опасается быть втянутым в войну
Президент Украины высоко оценил решение Франции и поблагодарил Макрона. "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
Официальный Берлин пока смотрит на вещи иначе, и его позиция вот уже который месяц остается неизменной. "Вы знаете принципы, по которым Германия поддерживает Украину. Мы делаем то, что помогает Украине и что необходимо. В то же время мы делаем все возможное, чтобы НАТО и Германия не были вовлечены в эту войну. Что касается поставок вооружений, то никаких сепаратных действий Германия предпринимать не будет". Так официальный представитель канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) ответил в среду на вопрос корреспондента DW о возможности передачи Украине немецких танков Leopard 2.
Мерц: Поставка немецких танков приблизит конец войны
Далеко не все в Германии разделяют позицию немецкого правительства и его опасения оказаться втянутыми в военные действия. Если бы Путин, считают наблюдатели, захотел найти повод объявить Германию или любую другую страну, поставляющую Украине вооружения, непосредственным участником войны, он бы его нашел.
За поставки Украине современных немецких танков активно ратует лидер парламентской оппозиции, председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не затянула бы эту войну, а сократила, - говорил он, например, 29 декабря в интервью агентству DPA. - Германии и другим европейским странам уже давно следовало поставить Украине БМП и танки западного образца".
Аналогичным образом высказывается председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Обращая внимание на ошибки в том, что касается прежнего отношения Берлина к газопроводному проекту "Северный поток - 2", он выступает за поставку Украине танков Leopard 2, считая, у Германии "есть моральный долг поддерживать эту страну".
Но и представители правящих партий критиковали неуступчивую позицию канцлера. Так, председатель парламентского комитета по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из либеральной СвДП обвиняла его в отсутствии стратегического мышления и запаздывании с принятием важных решений, напоминала о том, что некоторые европейские страны уже предлагали сообща начать поставки в Украину танков Leopard 2. Она требовала не терять времени и начать хотя бы обучение украинских военнослужащих обращению с немецкой бронетанковой техникой.
Штрак-Циммерман: Берлин должен последовать примеру Парижа
После решения Франции поставить Украине свои танки нажим на правительство Шольца усилился. Теперь, считает Штрак-Циммерман, у канцлера не осталось аргументов для отказа в поставках Украине немецких танков. "Франция в очередной раз берет на себя роль, которую ожидали от Германии, и идет вперед, - заявила она. - Федеральному канцлеру следует понять веление времени и последовать этому примеру, мяч теперь на половине поля Берлина".
"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелых вооружений, в том числе танки Leopard 2", - заявил в четверг, 5 января, председатель парламентской группы ХСС в объединенной фракции консерваторов Александер Добриндт (Alexander Dobrindt).
С точки зрения консерваторов, правительство Германии должно инициировать в ЕС совместный проект по поставке Украине современных западных танков и бронетранспортеров. "Только так мы можем сохранить свободную и мирную Европу, - говорится в проекте резолюции предстоящей партконференции ХСС. - До сих пор немецкое правительство действовало недостаточно решительно. Мы требуем от правительства ФРГ незамедлительно передать Украине бронетранспортеры и боевые танки из числа имеющихся на предприятиях ВПК. Только так Украина сможет освободить захваченные Россией территории, остановить российские военные преступления в Украине и добиться шансов на честные переговоры".
Список немецких вооружений для Украины
По сообщениям из Киева, украинское правительство ведет с Берлином переговоры о поставках для ВСУ танков Leopard 2 и бронетранспортеров Marder. Но в публикуемых на сайте правительства ФРГ списках военной помощи для Украины этой техники пока нет. Ни в перечне уже согласованных и переданных украинской стороне вооружений, боеприпасов и снаряжения, ни в списке тех, которые на подходе.
Последний раз списки обновлялись 4 января, общая стоимость всех переданных Украине Германией с 1 января 2022 до 2 января 2023 года вооружений, боевой техники и военного снаряжения составила 2 245 303 401 евро. Для сравнения: США оказали Украине военную помощь на 22,9 млрд евро, Великобритания - на 4,1 млрд (Данные института IFW за период с 24 января до 20 ноября 2022 года.)
Сколько стоит Германии помощь Киеву?
С 4 января на этом же сайте правительства ФРГ стал публиковаться еще один список - отчет об общем объеме помощи, которую оказывает Германия Украине без учета немецкого вклада в субсидии Евросоюза Киеву.
Общая сумма такой помощи, начиная с 24 февраля составила 12,51 млрд евро. Самый весомый вклад внесло министерство финансов - 6,09 млрд евро, более половины из которых (3,5 млрд), правда, пошло на помощь немецким городам и общинам для приема и размещения украинских беженцев.
На втором месте - Минобороны. Кроме поставок вооружений на 2,2 млрд евро это еще и обучение украинских военнослужащих, данные о которых публикуются впервые. Так, 157 украинцев обучены обращению с гаубицей PzH 2000, 98 - с зенитными самоходками Gepard, 69 - с системами залпового огня MARS II и MARS III. Курсы стрельбы из системы ПВО IRIS-T SLM прошли 37 украинских военнослужащих.
На третьем месте - министерство труда и соцобеспечения (2 млрд евро). Все эти деньги предназначены для выплаты государственных пособий украинским беженцам, пока не имеющим работы в Германии.
600,89 млн евро потратило министерство иностранных дел Германии. Свыше 460 млн из них были перечислены в качестве гуманитарной помощи напрямую в Украину или на счета неправительственных организаций. По линии министерства по делам экономического сотрудничества и развития, а также Минэкономики выделены соответственно 600 млн и 461,8 млн евро.