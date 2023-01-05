Франция поставит Украине танки. А Германия?

После заявления Парижа о передаче Киеву французских танков AMX-10 RC еще настойчивее стали требования к правительству ФРГ поставить Украине и немецкие танки Leopard 2.

Первые танки западного образца Украине поставит Франция. Речь идет о легких колесных танках AMX-10 RC, оснащенных 105-миллиметровыми пушками, а также о бронетранспортерах Bastion. Об этом вечером в среду, 4 января, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Чуть позднее информационные агентства сообщили, что и США рассматривают возможность передать Украине БМП Bradley, оснащенные 25-миллиметровыми пушками, пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами. Теперь на очереди немецкие танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, о которых Киев уже давно просит Берлин?

Берлин опасается быть втянутым в войну

Президент Украины высоко оценил решение Франции и поблагодарил Макрона. "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Зенитные самоходки Gepard канцлер Олаф Шольц (в центре) согласен поставлять Украине, но не танки Leopard 2 Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Официальный Берлин пока смотрит на вещи иначе, и его позиция вот уже который месяц остается неизменной. "Вы знаете принципы, по которым Германия поддерживает Украину. Мы делаем то, что помогает Украине и что необходимо. В то же время мы делаем все возможное, чтобы НАТО и Германия не были вовлечены в эту войну. Что касается поставок вооружений, то никаких сепаратных действий Германия предпринимать не будет". Так официальный представитель канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) ответил в среду на вопрос корреспондента DW о возможности передачи Украине немецких танков Leopard 2.

Мерц: Поставка немецких танков приблизит конец войны

Далеко не все в Германии разделяют позицию немецкого правительства и его опасения оказаться втянутыми в военные действия. Если бы Путин, считают наблюдатели, захотел найти повод объявить Германию или любую другую страну, поставляющую Украине вооружения, непосредственным участником войны, он бы его нашел.

Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

За поставки Украине современных немецких танков активно ратует лидер парламентской оппозиции, председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не затянула бы эту войну, а сократила, - говорил он, например, 29 декабря в интервью агентству DPA. - Германии и другим европейским странам уже давно следовало поставить Украине БМП и танки западного образца".

Аналогичным образом высказывается председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Обращая внимание на ошибки в том, что касается прежнего отношения Берлина к газопроводному проекту "Северный поток - 2", он выступает за поставку Украине танков Leopard 2, считая, у Германии "есть моральный долг поддерживать эту страну".

Но и представители правящих партий критиковали неуступчивую позицию канцлера. Так, председатель парламентского комитета по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из либеральной СвДП обвиняла его в отсутствии стратегического мышления и запаздывании с принятием важных решений, напоминала о том, что некоторые европейские страны уже предлагали сообща начать поставки в Украину танков Leopard 2. Она требовала не терять времени и начать хотя бы обучение украинских военнослужащих обращению с немецкой бронетанковой техникой.

Штрак-Циммерман: Берлин должен последовать примеру Парижа

После решения Франции поставить Украине свои танки нажим на правительство Шольца усилился. Теперь, считает Штрак-Циммерман, у канцлера не осталось аргументов для отказа в поставках Украине немецких танков. "Франция в очередной раз берет на себя роль, которую ожидали от Германии, и идет вперед, - заявила она. - Федеральному канцлеру следует понять веление времени и последовать этому примеру, мяч теперь на половине поля Берлина".

Бронетранспортеры Marder Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелых вооружений, в том числе танки Leopard 2", - заявил в четверг, 5 января, председатель парламентской группы ХСС в объединенной фракции консерваторов Александер Добриндт (Alexander Dobrindt).

С точки зрения консерваторов, правительство Германии должно инициировать в ЕС совместный проект по поставке Украине современных западных танков и бронетранспортеров. "Только так мы можем сохранить свободную и мирную Европу, - говорится в проекте резолюции предстоящей партконференции ХСС. - До сих пор немецкое правительство действовало недостаточно решительно. Мы требуем от правительства ФРГ незамедлительно передать Украине бронетранспортеры и боевые танки из числа имеющихся на предприятиях ВПК. Только так Украина сможет освободить захваченные Россией территории, остановить российские военные преступления в Украине и добиться шансов на честные переговоры".

Список немецких вооружений для Украины

По сообщениям из Киева, украинское правительство ведет с Берлином переговоры о поставках для ВСУ танков Leopard 2 и бронетранспортеров Marder. Но в публикуемых на сайте правительства ФРГ списках военной помощи для Украины этой техники пока нет. Ни в перечне уже согласованных и переданных украинской стороне вооружений, боеприпасов и снаряжения, ни в списке тех, которые на подходе.

Последний раз списки обновлялись 4 января, общая стоимость всех переданных Украине Германией с 1 января 2022 до 2 января 2023 года вооружений, боевой техники и военного снаряжения составила 2 245 303 401 евро. Для сравнения: США оказали Украине военную помощь на 22,9 млрд евро, Великобритания - на 4,1 млрд (Данные института IFW за период с 24 января до 20 ноября 2022 года.)

Сколько стоит Германии помощь Киеву?

С 4 января на этом же сайте правительства ФРГ стал публиковаться еще один список - отчет об общем объеме помощи , которую оказывает Германия Украине без учета немецкого вклада в субсидии Евросоюза Киеву.

Тоже не танк: самоходная гаубица PzH 2000 Фото: Philipp Schulze/picture alliance

Общая сумма такой помощи, начиная с 24 февраля составила 12,51 млрд евро. Самый весомый вклад внесло министерство финансов - 6,09 млрд евро, более половины из которых (3,5 млрд), правда, пошло на помощь немецким городам и общинам для приема и размещения украинских беженцев.

На втором месте - Минобороны. Кроме поставок вооружений на 2,2 млрд евро это еще и обучение украинских военнослужащих, данные о которых публикуются впервые. Так, 157 украинцев обучены обращению с гаубицей PzH 2000, 98 - с зенитными самоходками Gepard, 69 - с системами залпового огня MARS II и MARS III. Курсы стрельбы из системы ПВО IRIS-T SLM прошли 37 украинских военнослужащих.

На третьем месте - министерство труда и соцобеспечения (2 млрд евро). Все эти деньги предназначены для выплаты государственных пособий украинским беженцам, пока не имеющим работы в Германии.

600,89 млн евро потратило министерство иностранных дел Германии. Свыше 460 млн из них были перечислены в качестве гуманитарной помощи напрямую в Украину или на счета неправительственных организаций. По линии министерства по делам экономического сотрудничества и развития, а также Минэкономики выделены соответственно 600 млн и 461,8 млн евро.

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