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Американская боевая машины пехоты (БМП) Bradley
Американская боевая машины пехоты (БМП) BradleyФото: Delil Souleiman/AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

США могут передать Украине БМП Bradley

Даниил Сотников
2 ч. назад

Вероятные поставки БМП из США и обещанные Парижем бронеавтомобили могут стать первыми "легкими танками" западного образца, которые Киев получит от союзников.

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США могут поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Вашингтон действительно рассматривает такую возможность, подтвердил в четверг, 5 января, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США Джо Байден. Каких-либо деталей он не привел.

"Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк", - пояснил агентству Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в США много БМП Bradley и хотя некоторые из них нуждаются в модернизации, запасы "не являются проблемой".

БМП Bradley предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Эти бронемашины использовались армией США в качестве основного средства передвижения войск с 1980-х годов, отмечает агентство Reuters.

Впервые о возможных поставках Киеву БМП Bradley источники Bloomberg сообщили в декабре 2022 года.

Западная поддержка Украины выходит на новый уровень

Франция в свою очередь поставит Украине бронеавтомобили AMX-10 RC, которые, как и американские БМП Bradley, называют "легкими танками". Эту информацию, обнародованную французским президентом Эмманюэлем Макроном, подтвердил в микроблоге Twitter глава украинского государства Владимир Зеленский. По его словам, тем самым Париж "выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень".

В Елисейском дворце подчеркнули, что отправка Киеву AMX-10 RC будет первым случаем поставки украинской армии танков, разработанных на Западе. "Я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении, назвав такие поставки "ключевой возможностью" для достижения победы в 2023 году.

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