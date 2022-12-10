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Венди ШерманФото: Jeon Heon-Kyun/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

США не возражают против поставок Украине танков Leopard 2

Дмитрий Вачедин
34 мин. назад

Германия отказывалась поставлять в Украину танки Leopard 2, ссылаясь на позицию других членов НАТО, которые тоже не поставляют Киеву танки западного производства. Однако у Вашингтона никаких возражений нет.

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Высокопоставленный представитель администрации США впервые опровергла слухи о том, что ее страна удерживает Германию от поставок в Украину современных танков. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в пятницу, 9 декабря, в Берлине, что у США нет возражений от поставок в Украину немецких танков Leopard 2 и зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, которые настойчиво просит Киев. Об этом сообщает агентство dpa.

"Наша позиция в обоих случаях неизменна: что делать Германии, решать самой Германии", - заявила Шерман, добавив, что Берлин, по ее мнению, примет "уместное и правильное для самой Германии решение".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно повторял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку, из-за чего у некоторых аналитиков складывалось ощущение, что существует консолидированное решение НАТО о неприемлемости таких поставок. До сих пор страны НАТО поставляли Украине только танки советского производства.

Слова представителя США означают, что союзнических обязательств не поставлять Украине Leopard 2 у Германии нет. Однако Берлин может руководствоваться в этом решении другими причинами.

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