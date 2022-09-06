Канцлер ФРГ отказал Украине в поставках танков Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увеличении военной поддержки, высказанную во время визита Шмыгаля в Берлин 4 сентября. Об этом сообщила во вторник, 6 сентября, немецкая газета Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги.

В частности, речь шла о современных танках Leopard 2. Немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще 8 апреля изъявила готовность поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, а также запасные части к ним и учебные материалы, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Первые экземпляры могли быть переданы через 36 месяцев после заключения контракта. Предложение KMW и стало основанием для просьбы премьер-министра Украины.

Die Welt: Шольц по-прежнему против поставок Leopard 2 Украине

Однако канцлер Германии отказался одобрить экспортную лицензию, а его заявления в целом были "общими и неконкретными", указывает газета. Шольц продемонстрировал "отсутствие готовности" изменить свою отрицательную позицию в вопросе о поставках Leopard 2, отмечает издание.

Ведомство федерального канцлера в ответ на запрос Die Welt объяснило, что официальный Берлин не перестанет оказывать Украине военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. В то же время представительница ведомства подчеркнула, что германская сторона, "как правило, не сообщает о конфиденциальных обсуждениях".

Киев ждет от Германии систему ПВО IRIS-T

Премьер-министр Украины 4 сентября провел переговоры не только с Олафом Шольцем, но также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце (Svenja Schulze). По словам Шмыгаля, осенью Киев рассчитывает получить систему противовоздушной обороны германского производства IRIS-T. Эта система присутствует в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится.

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