Армия РФ "в шоке", а Украине нужно оружие - эксперты о войне

За полгода война РФ против Украины перешла в затяжную стадию. Но Киев не сможет перейти в контрнаступление без поставок вооружения с Запада. Военные эксперты рассказали DW об итогах 6 месяцев войны.

Прошло полгода с 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. Вместо молниеносной военной операции, которая должна была занять несколько дней, вооруженные силы России увязли в полномасштабной войне в соседней стране. По данным западных военных экспертов, с начала мая российские войска продвинулись всего на 50 километров вглубь Украины - причем с серьезными потерями. Немецкие и российские эксперты поделились c DW своими оценками действий российской и украинской армий в прошедшие шесть месяцев, а также того, что может повлиять на дальнейший ход войны.

Армия РФ находится в "состоянии глубокого шока"

По прошествии полугода военных действий российская армия находится "в состоянии глубокого шока", заявил DW профессор Буркхард Майснер (Burkhard Meißner), полковник запаса, сотрудник аналитического центра бундесвера GIDS.

Армия РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, хотя в РФ надеялись, что это произойдет уже на второй день войны. Эта армия оказалась не в состоянии ни в молниеносной, ни в полугодовой военной операции оккупировать Украину, хотя от нее тоже этого ожидали, отмечает эксперт. Российская армия потеряла большое количество солдат: называются цифры от 20 до 40 тысяч, и, возможно, правда находится где-то посередине. Известно о подразделениях, потерявших до 80 процентов личного состава. У армии РФ проблемы с набором военнослужащих; потери танков исчисляются четырехзначными числами.

Но в то же время она не повержена. И от такой большой армии, такой большой и могущественной страны, как Россия, ничего другого и ожидать нельзя, говорит Майснер. Однако неспособность достичь поставленных целей "подорвала веру российской армии в саму себя, и мы видим многочисленные попытки вернуть армии ее потерянную гордость - с помощью парада 9 мая, выставки "Армия-2022", считает он.

ВСУ используют тактику "коррозии"

Говоря об украинской армии, Майснер отмечает, что она целенаправленно и сознательно атакует слабые места логистики армии РФ с помощью дальнобойной артиллерии, и если бы этой дальнобойной артиллерии было больше, то она атаковала бы еще лучше. "Для масштабных наступлений ей нужны значительные танковые силы.

Украина просила о таком вооружении и получила его, но только в малых объемах", - сказал он. По мнению эксперта, особенно от готовности Германии поставлять танки Украине зависит вопрос о том, перейдет ли эта война из стадии позиционных боев, которые идут на востоке и юге страны, в динамическую стадию.

В настоящий момент ВСУ используют своего рода тактику "коррозии", чтобы пресечь способность российской армии развивать наступление и оккупировать новые территории. Но чтобы выйти из состояния позиционной войны, ей нужны мобильные транспортные средства, однако ключевые страны Европы ведут себя в этом вопросе крайне сдержанно, указывает Майснер. Если их позиции изменятся, то, вероятно, изменится и ситуация на поле боя.

В отличие от российской армии украинская ведет успешную оборону, чего многие на Западе не ожидали от нее, говорит эксперт. По его словам, украинцы не пребывают в состоянии шока, хотя понесли тяжелые потери, у них слабые ВВС, и в вопросах вооружений и боеприпасов они не могут сравниться с россиянами.

Для освобождения территорий Украине может не хватить сил

После шести месяцев военных действий "половина Донецкой области по-прежнему находится не под контролем России", - сказал DW сотрудник берлинского фонда "Наука и Политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). По его словам, сейчас россияне пытаются совершить там прорыв, чтобы выдвинуться в сторону Славянска и Краматорска. Но это продвижение идет лишь метр за метром, поскольку Украина упорно сопротивляется. На юго-западе в районе Херсона ситуация, похоже, такова, что украинская армия готовит наступление ударами вглубь российских позиций, разрушая мосты, склады боеприпасов и аэродромы. "Но одними только такими ударами ситуацию не переломить; нужно отвоевывать территории, и для этого украинцам надо сконцентрировать силы, которых у них в такой форме может и не оказаться", - говорит эксперт.

По мнению Рихтера, в российском руководстве был неверный изначальный расчет. Там ожидали, что украинская армия будет вести себя как в 2014 году, когда лишь немногие части были готовы к боевым действиям, а часть армии и флота вообще перешла на сторону противника. Этот сценарий, возможно, стал причиной неверных выводов, однако он не повторился. "Украинская армия ведет бои с большой сплоченностью и хорошей тактической подготовкой. Этот неверный расчет в начальной фазе войны привел к поражению российской армии под Киевом", - говорит он.

В свою очередь депутат бундестага, офицер немецких ВВС Йоханнес Арльт (Johannes Arlt) указывает на то, что в начале войны российские войска были брошены на произвол судьбы, и это имело огромное влияние на мораль и боевой дух военнослужащих. "Мы неоднократно наблюдали, что российские подразделения на передовой не снабжались, доставка топлива и обеспечение войск продуктами питания и даже санитарным оборудованием вообще не работала", - говорит он. По мнению немецкого офицера, ситуация на фронте может измениться к зиме, когда замерзнет земля, что даст возможность идти в атаку широким фронтом. "Многое будет зависеть от того, получится ли у Украины сломать российскую огневую мощь, в том числе и при поддержке западных систем вооружений", - сказал Арльт.

Эксперт CIT Западу: Не надо стыдиться старого оружия

Серьезно повлиять на ситуацию на фронте может резкое увеличение в разы поставок бронетехники Украине, заявил в свою очередь DW Руслан Левиев, журналист и основатель Conflict Intelligence Team (CIT). По его словам, есть много старых образцов такой техники, которая хранится на складах в западных странах. Если его сейчас отдать Украине, то может начаться украинское контрнаступление.

"Мы пытаемся достучаться через прессу и общественность до западных стран: у вас есть старые образцы оружия, как западного, так и советского. Оно старое, но не нужно этого стыдиться. Оно сейчас очень нужно на войне, поэтому нужно его срочно поставить Украине", - сказал Левиев. Установки РСЗО HIMARS внесли свой вклад: России пришлось отодвинуть свои склады подальше от линии фронта. Возникли проблемы с переправами через Днепр, в частности, Антоновский мост и мост через Каховскую ГЭС из-за их повреждения обстрелами ВСУ. Но тем не менее обычной бронетехники для всех мобилизованных украинцев не хватает, а без нее не начнется украинское контрнаступление.

Война перешла в затяжную стадию, описывает нынешнюю ситуацию основатель CIT. По его словам, ни у одной из сторон сейчас нет сил для масштабного прорыва. У российской стороны есть формирующийся третий армейский корпус, который обещали на днях начать отправлять на фронт, но пока этого не произошло. Но даже этот третий армейский корпус в итоге испытывает недостатки с комплектованием, как и вся российская армия. Кроме того, собранные в нем добровольцы, которые до сих пор находились на полигоне в Мулино в Нижегородской области, фактически не обучались.

Ошибки России

Прошедшие шесть месяцев войны Левиев разделил на несколько этапов. "Первый - когда Россия бросила войска в Украину по многим направлениям", хотя собранных у украинских границ солдат было недостаточно для этого, говорит глава CIT. Этот этап отмечен большим числом ошибок военного командования, больших потерь танков, бронетехники и самолетов, он характеризуется марш-бросками, в ходе которых было потеряно много личного состава. Он провалился.

Второй этап начался, когда в России поняли, что Киев взять не удастся, и решили сконцентрировать свои силы на Донбассе. Россияне смогли захватить всю Луганскую область, но "по Донецкой области у нашей команды есть большие сомнения, что ее вообще удастся захватить", говорит Левиев. Желаемого успеха на этом этапе России также достичь не удалось.

Следующим этапом можно считать последний план, который озвучивался пророссийской стороной: о намерении присоединить к России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. На оккупированных территориях развернули разные российские госструктуры - налоговое ведомство, МВД, Следственный комитет. Видимо, готовились к тому, что к 11 сентября всю Донецкую область захватят, проведут референдумы, присоединят эти территории к России, говорит Левиев. По его мнению, "в тот момент Россия могла бы поставить условно войну на паузу, зафиксировать статус-кво и восполнять свои ресурсы". Этот план тоже провалился.

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