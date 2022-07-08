РСЗО HIMARS - решающий фактор в повышении военной мощи Украины?

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Поставленные США Киеву РСЗО HIMARS уже оказывают заметное влияние на ситуацию в войне в Украине, позволив ее армии наносить удары по российским объектам глубоко за линией фронта.
В конце июня Украина объявила об уничтожении российской военной базы в Изюме на востоке Донбасса, в результате чего, по данным Киева, погибли по меньшей мере 40 солдат. По сообщениям, в результате другого удара, нанесенного той же ночью, погиб командир элитного российского парашютно-десантного полка ВДВ (Россия информацию о гибели своих военнослужащих не комментирует. - Ред.). Это были первые жертвы HIMARS (артиллерийская ракетная система высокой мобильности M142) в войне в Украине.
США начали поставлять HIMARS Украине в июне, когда РФ развивала наступление в Донбассе, используя разрушительные удары артиллерии. HIMARS стали ценным инструментом для украинских военных, которые утверждают, что нанесли десятки ударов по российским целям, включая системы ПВО и склады боеприпасов.
20 июля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поставит Киеву еще четыре HIMARS, доведя общее количество отправленных в Украину таких РСЗО до 16. "HIMARS уже принесли огромную пользу на поле боя, - написал 9 июля в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. - Их количество, а также боеприпасы и оборудование увеличат нашу силу и помогут демилитаризировать террористическое государство".
HIMARS - это реактивная система залпового огня (РСЗО) на базе грузовика, произведенная компанией Lockheed Martin. Ее разработка началась в 1990-х годах, в середине 2000-х они поступили на вооружение армии США.
На пусковой установке может быть установлено либо шесть управляемых реактивных снарядов (до 90 км) GMLRS с GPS-наведением, либо одна управляемая ракета малой дальности ATACMS класса "земля-земля" с дальностью до 300 километров. Однако США пока не поставляют Украине ракеты ATACMS, опасаясь, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории, что было бы воспринято Кремлем как эскалация американского участия в конфликте.
HIMARS действуют по принципу "стреляй и уходи". Система обслуживается тремя членами экипажа, перезарядка занимает пять минут. Мобильность позволяет быстро покинуть место пуска, чтобы защитить экипаж и систему от ответного огня противника. Стоимость производства этой РСЗО, по информации на 2014 год, составляла около 3.5 млн долларов.
Всего, по данным Lockheed Martin, было произведено 540 установок. США, Румыния, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и теперь Украина - страны, которые в настоящее время имеют на вооружении HIMARS. Также были одобрены их продажи Польше и Тайваню, кроме того, Эстония подтвердила, что приобретет до шести систем у США в рамках пакета стоимостью в 500 млн долларов.
Ранее HIMARS уже применялись в Афганистане, где США использовали их против талибов в провинции Кандагар, а также против сил так называемого "Исламского государства" в Ираке во время сражения за Мосул.
В первые дни после вторжения России в Украину противотанковые системы, поставляемые Киеву из-за рубежа, такие как NLAW и Javelin, сыграли решающую роль в защите от российских бронетанковых колонн, продвигавшихся к таким городам, как Киев и Харьков. Россия поменяла тактику и теперь пытается захватить восток Украины, используя ракетные удары и тяжелую артиллерию против защитников остающихся под контролем Киева населенных пунктов Донецкой областей.
Украина уступает в этом компоненте: максимальная дальность стрельбы украинской артиллерии составляет около 40 километров. Но HIMARS оказались решающими фактором в повышении военной мощи страны - они эффективно поражают ключевые центры командования, связи и логистики далеко за линией фронта, оставаясь при этом труднодосягаемыми для российских вооружений.
HIMARS могли бы изменить ход войны, если бы у украинских военных их было значительно больше, считают в Минобороны Украины. С этим согласен Джастин Крамп, военный эксперт и гендиректор британской компании Sibylline, занимающейся анализом рисков. В интервью DW он заявил, что небольшое количество действующих HIMARS дает ощутимый эффект, но удовлетворить запросы Киева на их поставки вряд ли получится. "В войне не бывает "серебряных пуль", но эта система ближе к тому, чтобы внести перелом, чем большинство вооружений, которые мы видели в конфликте", - поясняет эксперт.
Есть определенные требования, которые необходимо учитывать, применяя на поле боя такие передовые системы вооружения, как HIMARS. "Реальность использования любого оружия такова, что необходимо не только иметь его, но и обучить людей работе с ним. Нужно иметь запасные части, обеспечить постоянное снабжение боеприпасами, разработать тактику эффективного применения. Можно понять, почему Украина хотела бы получить сразу гораздо больше HIMARS, если бы могла, но введение их в действие - это непростая задача. Так что это будет медленное и неуклонное наращивание числа этих систем вооружения", - считает эксперт.
Влияние американских РСЗО на ход боевых действий явно ощущается Россией, которой, похоже, нелегко защитить свои войска и инфраструктуру от ударов HIMARS. 18 июля министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ "на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".
Украина использовала HIMARS, чтобы прервать поставки российских артиллерийских боеприпасов на фронт, где войска РФ используют примерно 20 000 снарядов в день, согласно докладу британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Это подтверждает и Джастин Крамп: "Самое очевидное - это резкое снижение темпа работы российской артиллерии вдоль линии фронта в Донбассе и на юге Украины. И мы можем многое экстраполировать из этого, основываясь на заявлениях о складах боеприпасов, уничтоженных ракетными системами, чему есть соответствующие видеоподтверждения".
Высокоточные ракеты также использовались для поражения важных целей. По словам Сергея Братчука, представителя Одесской областной военной администрации (ОВА), в результате ракетного удара HIMARS в начале июля под Херсоном погиб российский генерал-майор Артем Насыбулин, начальник штаба 22-го армейского корпуса (возможно, имелся ввиду генерал-майор Рафаиль Насыбулин, его гибель не подтверждена. При этом в РФ подтвердили гибель от удара HIMARS под Херсоном полковника Алексея Горобца, командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. - Ред.)
22 июля Минобороны России заявило, что за 15 дней российские военные уничтожили четыре РСЗО HIMARS. Однако генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, опроверг эти заявления. По его словам, ни одна из систем до сих пор не была уничтожена. Милли также сообщил, что около 200 украинских военнослужащих прошли обучение по использованию HIMARS.
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