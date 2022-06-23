Украина получила американские РСЗО HIMARS

На 120-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 июня (время московское).

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Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека. Российское вторжение привело к нарушению ряда важнейших статей Европейской конвенции по правам человека - права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и неприкосновенность, права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мнения и выражения и право на защиту собственности, говорится в заявлении Украины.

"Десятки тысяч человек погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия производятся по прямому указанию высшего российского руководства", - заявил в обращении министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины - в ЕС", - прокомментировал решение ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

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Страны ЕС увеличат закупку природного газа в Норвегии. Обе стороны договорились углубить сотрудничество с целью увеличения кратко- и долгосрочных поставок норвежского газа, говорится в совместном заявлении по итогам встречи замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса и министра энергетики Норвегии Терье Аасланда. Норвегия пообещала увеличить поставки газа в текущем году на 8 процентов. "Норвегия располагает значительными запасами нефти и газа и может, благодаря геологоразведке, открытиям новых месторождений и вводу их в эксплуатацию, остаться крупным поставщиком этих ресурсов в Европу - в долгосрочной перспективе после 2030 года. ЕС поддерживает продолжение Норвегией геологоразведки и инвестирования с целью поставлять нефть и газ на европейский рынок", - отмечается в пресс-релизе.

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. принял решение о постепенном прекращении работы в России и Беларуси, говорится в сообщении компании. В марте компания приостановила все бизнес-операции в этих странах из-за войны в Украине. Компания сообщила, что окажет поддержку сотрудникам, работающим в РФ и Беларуси.

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Европейский Союз в ситуации с транзитом грузов РФ через Литву одновременно не хотел бы ни препятствовать транспортному сообщению с Калининградской областью, ни допустить обхода санкций ЕС против России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель газете Financial Times. Между тем, Еврокомиссия готовит рекомендации для Вильнюса, которые должны разъяснить политику применения санкций и снизить напряженность между Литвой и РФ. С учетом введенных Литвой ограничений, по данным на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из РФ и обратно снизился примерно на 30%.

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Белорусский правитель Александр Лукашенко приехал в Россию на три дня. У него запланированы встречи с Владимиром Путиным и "предстоит большая программа общения", сообщает государственное агентство БелТА. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства". Речь идет о "повышении боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО". Россия, по словам Шойгу, готова оказать Беларуси "любую поддержку по этому направлению".

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На саммите ЕС после более двух часов обсуждения все еще нет решения по статусу кандидата для Украины. По данным источников корреспондента DW, это не касается непосредственно Украины, Молдовы или Грузии. Основная часть дискуссии до сих пор сосредоточилась на вопросе Западных Балкан, евроинтеграция которых практически не продвигается, и встреча лидеров стран ЕС и Западных Балкан в первой половине того же дня не принесла ощутимых результатов.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина заключила с немецким производителем Diehl Defence контракт на поставку системы ПВО IRIS-T. "Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем - компанией Diehl Defence - добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем на средства немецкого правительства. За это благодарность канцлеру Шольцу", - сказал он в интервью изданию "Укринформ". По словам Мельника, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке еще 10 таких систем.

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Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил свое решение о переносе конкурса "Евровидение - 2023" из Украины, которая стала победителем в этом году. "Решение было продиктовано обязанностью ЕВС обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать уже сейчас в принимающей стране", - говорится в заявленииорганизаторов.

Среди рисков, не позволяющих провести конкурс в Украине, ЕВС подчеркнул угрозу ударов с воздуха. Эксперт по безопасности, с которым консультировались организаторы, назвал меры, предложенные для смягчения угроз, "недостаточными для международного публичного мероприятия". Он же высоко оценил риски событий, которые могут привести к большому числу жертв. Где пройдет конкурс, ЕВС не сообщил, но ранее в качестве альтернативной площадки СМИ называли Великобританию.

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Харьковский областной совет принял решение убрать слово "русский" и имя Пушкина из названия Академического русского драматического театра имени А. С. Пушкина. "В связи с агрессией России против Украины, учитывая политику министерства культуры и информационную политику Украины по дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, направленную на замену советского и русского наследия на украинское, очищение публичного пространства от пропагандистских нарративов, была потребность переименовать Харьковский академический русский драматический театр им. Пушкина в Харьковский академический драматический театр", - сообщили местные власти.