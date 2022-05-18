 Первый приговор военному из России в Украине: что было в зале суда | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Первый приговор военному из России в Украине: что было в зале суда

Суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению сержанта армии РФ Вадима Шишимарина. Он признан виновным в убийстве мирного жителя Сумщины. Адвокат не исключил обжалования приговора. Репортаж DW.

Вадим Шишимарин во время судебного процесса, 23 мая 2022 года

Вадим Шишимарин во время судебного процесса, 23 мая 2022 года

В понедельник, 23 мая, Соломенский райсуд Киева признал сержанта российской армии Вадима Шишимарина виновным в нарушении части 2 ст. 438 УК Украины ("нарушения законов и обычаев войны, сопряженые с умышленным убийством") и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд пришел к выводу, что убийство россиянином 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова 28 февраля было совершено по прямому умыслу, а приказ стрелять в гражданское лицо был преступным. Адвокат Шишимарина заявил, что у него есть все основания добиваться переквалификации дела и не исключил обжалования приговора.

Первый приговор в Украине российскому военному

Здание Апелляционного суда Киева, где проходило заключительное судебное заседание по делу Вадима Шишимарина, было оцеплено усиленными нарядами Нацгвардии и полиции. Дело рассматривалось в открытом для СМИ режиме, телекомпании вели прямую трансляцию. На оглашение приговора прибыло более 150 журналистов и фото- и телеоператоров. Перед зданием суда не проводились какие-либо акции или пикеты. В отведенной для зрителей части зала суда было тесно от большого скопления людей. Но собравшиеся пытались сохранять тишину и внимательно слушали заключительную речь судьи, длившуюся более 50 минут.

Председательствующий судья Сергей Агафонов сообщил, что суд не доверяет показаниям Шишимарина о том, что тот во время совершения выстрелов не хотел убивать Александра Шелипова. Агафонов подчеркнул, что вина Шишимарина полностью подтверждена в ходе судебного разбирательства. В то же время суд принял во внимание признание российским военным своей вины, но не посчитал его раскаяние искренним. Единственным смягчающим обстоятельством суд назвал сотрудничество подсудимого со следствием. В итоге судья удовлетворил требование обвинения и приговорил Шишимарина к пожизненному лишению свободы.

Согласно украинским законам, судебное разбирательство проходило на украинском языке, у Вадима Шишимарина была переводчица. Как и на предыдущих заседаниях, подсудимый слушал ее, низко опустив голову. Вынесение приговора он встретил спокойно и подтвердил, что ему понятны все формулировки. Ранее во всех своих выступлениях Шишимарин признавал факт убийства мирного жителя, но настаивал на том, что оно было совершено под давлением старших по званию - прапорщика и неизвестного ему офицера. 21-летний сержант российской армии утверждал, что стрелял, "чтобы от него отстали", и неоднократно извинялся за содеянное.

Перспективы апелляции

Адвокат Шишимарина Виктор Овсянников после вынесения приговора заявил журналистам, что и далее будет стремится к оправданию своего подзащитного и не исключает подачи апелляции. Приговор, по словам Овсянникова, "не учитывает несколько ключевых моментов".

"Если солдат выполняет приказ, разве это нарушение правил ведения войны? В приговоре упоминается лишь какое-то неизвестное лицо, отдававшее приказ стрелять, да его еще и объединили с моим подзащитным. Но на тот момент в транспортном средстве, из которого произошли выстрелы, находились еще прапорщик и лейтенант, и все подчинялись приказам неизвестного. Вам не кажется это странным? Мне кажется", - указал адвокат.

Во время рассмотрения дела Вадима Шишимарина - судьи сидят за столом

Во время рассмотрения дела Вадима Шишимарина

На днях украинский правозащитник Владимир Яворский подверг критике позицию защиты Шишимарина и заявил о нечетком определении состава преступления по ст. 438 УК - в отличие от доказывания вины в совершении умышленного убийства. Яворский также не исключил возможности обжалования в Европейском суде по правам человека приговоров по 438-й статье.

На вопрос DW о вероятности такой перспективы прокурор Ярослав Ущапевский выразил уверенность в правильности квалификации деяния, совершенного Шишимариным. "Конечно, все это новое для нас, новое для правоохранительной и судебной системы Украины. Но перед предъявлением обвинения мы консультировались с международными экспертами, и все они подтвердили, что именно нарушение правил и обычаев войны является вполне оправданной формулировкой данного преступления", - заверил прокурор.

Смотрите также:

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Война в Украине - 23.05.2022

    Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Танк армии РФ в Донбассе с надписью Россия на передней части боемашины, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.

  • Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор

    Война в Украине - 23.05.2022

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.

  • Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.

  • Вид на завод Азовсталь в Мариуполе, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".

  • Разрушенные дома в Мариуполе рядом с заводом Азовсталь, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.

  • Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.

  • Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун

    Война в Украине - 23.05.2022

    Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.

  • Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.

  • Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожные вагоны-рейфрижераторы в Харькове. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".

  • Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание Громадське со ссылкой на украинских военных, с которыми поговорило. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Война в Украине - 23.05.2022

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.

  • Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.

  • Женщина у могилы на Лычаковском кладбище во Львове, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.

  • 57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину. Фото 18 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.

  • Эвакуация больных и стариков из Покровска, Донецкая область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.

  • Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.

  • Мешки с песком на окнах административного здания в Киеве, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.

  • Женщина на складном велосипеде проезжает мимо противотанковых баррикад в центре Киева, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием военнослужащих Канады

    Война в Украине - 23.05.2022

    НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием семи стран НАТО, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.

  • Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в Русский дом военных преступлений в Давосе в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом. Фото 21 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 58:15

Пленные с "Азовстали": что говорят на Западе о судьбе украинских военных. DW Новости (19.05.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые оправдания Кремля. В поисках нацизма. Самая крепкая валюта - "Заповедник", выпуск 217, 15.05.22  

Украинский волонтер-спасатель: "Если не ты, то кто?" (19.05.2022)  

Также по теме

Ukrainian servicemen sit in a bus after they were evacuated from the besieged Mariupol's Azovstal steel plant, near a remand prison in Olyonivka, in territory under the government of the Donetsk People's Republic, eastern Ukraine, Tuesday, May 17, 2022. More than 260 fighters, some severely wounded, were pulled from a steel plant on Monday that is the last redoubt of Ukrainian fighters in the city and transported to two towns controlled by separatists, officials on both sides said. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

В катакомбах "Азовстали" могут находиться еще около тысячи защитников Мариуполя 18.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 мая.

25.02.2022 Das Logo von Gazprom Germania GmbH, Tochterunternehmen der Gazprom Export des russischen Gasversorgers Gazprom, ist an der Fassade der Gazprom Germania-Zentrale angebracht.

РФ ввела санкции против Gazprom Germania 11.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 мая.

Реклама