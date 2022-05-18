Первый приговор военному из России в Украине: что было в зале суда

В понедельник, 23 мая, Соломенский райсуд Киева признал сержанта российской армии Вадима Шишимарина виновным в нарушении части 2 ст. 438 УК Украины ("нарушения законов и обычаев войны, сопряженые с умышленным убийством") и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд пришел к выводу, что убийство россиянином 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова 28 февраля было совершено по прямому умыслу, а приказ стрелять в гражданское лицо был преступным. Адвокат Шишимарина заявил, что у него есть все основания добиваться переквалификации дела и не исключил обжалования приговора.

Первый приговор в Украине российскому военному

Здание Апелляционного суда Киева, где проходило заключительное судебное заседание по делу Вадима Шишимарина, было оцеплено усиленными нарядами Нацгвардии и полиции. Дело рассматривалось в открытом для СМИ режиме, телекомпании вели прямую трансляцию. На оглашение приговора прибыло более 150 журналистов и фото- и телеоператоров. Перед зданием суда не проводились какие-либо акции или пикеты. В отведенной для зрителей части зала суда было тесно от большого скопления людей. Но собравшиеся пытались сохранять тишину и внимательно слушали заключительную речь судьи, длившуюся более 50 минут.

Председательствующий судья Сергей Агафонов сообщил, что суд не доверяет показаниям Шишимарина о том, что тот во время совершения выстрелов не хотел убивать Александра Шелипова. Агафонов подчеркнул, что вина Шишимарина полностью подтверждена в ходе судебного разбирательства. В то же время суд принял во внимание признание российским военным своей вины, но не посчитал его раскаяние искренним. Единственным смягчающим обстоятельством суд назвал сотрудничество подсудимого со следствием. В итоге судья удовлетворил требование обвинения и приговорил Шишимарина к пожизненному лишению свободы.

Согласно украинским законам, судебное разбирательство проходило на украинском языке, у Вадима Шишимарина была переводчица. Как и на предыдущих заседаниях, подсудимый слушал ее, низко опустив голову. Вынесение приговора он встретил спокойно и подтвердил, что ему понятны все формулировки. Ранее во всех своих выступлениях Шишимарин признавал факт убийства мирного жителя, но настаивал на том, что оно было совершено под давлением старших по званию - прапорщика и неизвестного ему офицера. 21-летний сержант российской армии утверждал, что стрелял, "чтобы от него отстали", и неоднократно извинялся за содеянное.

Перспективы апелляции

Адвокат Шишимарина Виктор Овсянников после вынесения приговора заявил журналистам, что и далее будет стремится к оправданию своего подзащитного и не исключает подачи апелляции. Приговор, по словам Овсянникова, "не учитывает несколько ключевых моментов".

"Если солдат выполняет приказ, разве это нарушение правил ведения войны? В приговоре упоминается лишь какое-то неизвестное лицо, отдававшее приказ стрелять, да его еще и объединили с моим подзащитным. Но на тот момент в транспортном средстве, из которого произошли выстрелы, находились еще прапорщик и лейтенант, и все подчинялись приказам неизвестного. Вам не кажется это странным? Мне кажется", - указал адвокат.

Во время рассмотрения дела Вадима Шишимарина

На днях украинский правозащитник Владимир Яворский подверг критике позицию защиты Шишимарина и заявил о нечетком определении состава преступления по ст. 438 УК - в отличие от доказывания вины в совершении умышленного убийства. Яворский также не исключил возможности обжалования в Европейском суде по правам человека приговоров по 438-й статье.

На вопрос DW о вероятности такой перспективы прокурор Ярослав Ущапевский выразил уверенность в правильности квалификации деяния, совершенного Шишимариным. "Конечно, все это новое для нас, новое для правоохранительной и судебной системы Украины. Но перед предъявлением обвинения мы консультировались с международными экспертами, и все они подтвердили, что именно нарушение правил и обычаев войны является вполне оправданной формулировкой данного преступления", - заверил прокурор.

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