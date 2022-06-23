 Nike полностью уйдет из России | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2022

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Россия

Nike полностью уйдет из России

После начала российского вторжения в Украину компания объявила о приостановке работы в России, теперь Nike решила окончательно уйти из страны.

Магазин Nike

Магазин Nike

Американский производитель спортивных товаров и одежды Nike приняла решение в течение ближайших месяцев полностью уйти из России, пишет со ссылкой на письмо компании агентство Reuters в четверг, 23 июня.

"Nike приняла решение покинуть российский рынок. Наш приоритет - обеспечить полную поддержку наших сотрудников, пока мы ответственно сокращаем нашу деятельность в ближайшие месяцы", - цитирует Reuters заявление компании.

При открытии российского сайта Nike появляется следующее сообщение: "Компания Nike inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются".

В начале марте, после нападения России на Украину, Nike объявила, что приостанавливает выполнение заказов в России. Компания объяснила, что "не может гарантировать доставку товаров покупателям в России", из-за чего была вынуждена остановить поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и временно закрыла магазины в прямом управлении. 

Отношения с Россией приостановили более 1000 компаний

Первые магазины Nike в Санкт-Петербурге и Москве открылись в 1994 году. На российский и украинский рынок приходится менее 1 процента выручки Nike, отмечает Reuters, а поэтому уход компании - "в значительной степени символический шаг", а не ощутимый для ее финансовых показателей. В ходе торгов на премаркете перед открытием американских бирж акции Nike выросли на 1 процент, указывает Reuters.

Конкуренты Nike Adidas и Puma в марте также объявили, что закрывают свои магазины в России. Председатель правления Adidas Каспер Рорстед говорил тогда, что компания пока не знает, как поступит в будущем.

Всего с начала российского вторжения в Украину  около 1200 компаний объявили о полном уходе с российского рынка или приостановке работы на нем, подсчитали аналитики Йельской школы менеджмента.

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    Автор: Клаудиа Ден


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