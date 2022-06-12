Беженцы в Германии: "Мечтаем вернуться домой, в Мариуполь"

"Обстрелы нашего жилого квартала не прекращались ни днем, ни ночью", - рассказывает Лилия. До войны она жила на окраине Мариуполя - "на Балке", как говорят местные. Воспоминания о пережитом даются женщине тяжело. Снова и снова ее рассказ прерывают слезы. Позади шесть недель в аду войны. "Из подвала в самые трудные дни выходили только на считанные секунды - в туалет. Выходя никогда не знаешь, вернешься ли", - вспоминает Лилия, попросившая не называть ее фамилию. Дом, в котором мариупольчанка проживала с семьей, разрушен. Родительский дом сгорел дотла.

Новым домом в Германии для Лилии и ее мужа Семена стал жилой контейнер площадью около 10 квадратных метров в лагере для беженцев на юге Германии.

"Уехали благодаря родственникам"

Уезжать из Мариуполя супруги долго не решались - несмотря на то, что город разрушен и практически непригоден для жизни. Очень тяжело было оставлять старых больных родителей, говорит Лилия. Выехали, по ее словам, ради здоровья будущего ребенка - через несколько месяцев у супругов должен родиться младенец. "Мы пили дождевую воду. Еды почти не было. Я очень боялась за ребенка", - говорит Лилия и снова не может сдержать слез. "Соседи помогали - заносили Лиле последние фрукты, пока были запасы", - добавляет Семен.

В Мариуполе после окончания боевых действий

Выехать удалось только благодаря родственникам - в машину супругов попал снаряд. Семена и Лилию приютила родня в Ростовской области. Уже будучи в России - в середине апреля - Семен впервые смог по телефону пообщаться с братом, который с женой и тремя детьми жил в центре Мариуполя. Связи в городе с первых дней российского вторжения не было. С облегчением Семен узнал, что брат и его семья живы. "У них уцелела машина, и они вырвались в направлении Днепра. Сейчас они в Чехии", - рассказывает Семен.

Без медицинской помощи в России

Находиться в России мариупольцы не смогли. "Когда видишь как по городу ходят люди в российской военной форме - это невыносимо после всего, что мы пережили. Вспоминалось, как они пришли к нам в Мариуполь и чем это все обернулось", - признается Лилия.

Семен и Лилия из Мариуполя у своего нового жилища на юге Германии

Но главной проблемой оказалось отсутствие какой-либо медицинской помощи будущей матери. Без российской страховки в больнице женщину отказались обследовать. "Скрининга, который нужно было делать на соответствующем этапе беременности, пришлось бы ждать два месяца", - рассказывает женщина.

Лилия и Семен через Грузию в середине мая уехали в Германию, где у мариупольцев есть друзья, бывшие земляки. "Здесь нам очень помогают. Все обследования и медицинские процедуры для нас бесплатны. В ожидании ребенка для нас это главное", - говорит Семен. Самая большая забота на данный момент - очень трудно найти жилье, хотя на аренду и предоставляется субсидия. А жить с младенцем в крохотном контейнере будет непросто.

Туманное будущее в Германии

Как сложится их будущее в Германии, Лилия и Семен пока не представляют. Будущая мама безуспешно пыталась найти работу по специальности - до войны она была дизайнером-ювелиром. "Куда ни пойду, везде дают понять, что мои экстравагантные украшения здесь никому не нужны. Здесь есть спрос на максимально простые ювелирные изделия", - говорит Лилия.

Семен, в свою очередь, не верит, что ему удастся подтвердить в Германии квалификацию врача-стоматолога и открыть свой кабинет. "Очень тяжело все начинать с нуля. Я очень хочу вернуться в родной город. Там родители. Там дом, который я строил восемь лет. Он почти готов и получил лишь относительно незначительные повреждения. Когда будет вода, свет и газ, когда будет работать медицина, я поехал бы обратно в Мариуполь. Какая бы власть там ни была", - говорит Семен.

"Хотим все отстроить. Но под украинским флагом"

Уцелевший от обстрелов дом в Мариуполе остался и у Алины Ковалевой. Женщина тоже мечтает вернуться в родной город. "Пока к нам не пришли россияне, мы жили очень хорошо. Наш город последние пять лет быстро развивался. Обустраивались парки, дети играли у новых красивых фонтанов. Появились новые спортивные арены. Мы хотим вернуться и все это отстроить", - говорит женщина.

Алина Ковалева в Германии

Однако она может представить себе возвращение только после того, как город вернется под контроль украинской власти. "Под оккупацией я жить не смогу. Я не смогу жить с людьми, уничтожившими мой город, уничтожившим все, что у меня было", - говорит Алина. Мариупольчанка признается, что после начала войны почувствовала потребность полностью перейти на украинский язык, хотя раньше в преимущественно русскоязычном Мариуполе это не удавалось.

Как долго ждать деоккупации Мариуполя - не берется предсказать никто. Пока Ковалевы хотят как можно быстрее найти работу в Германии. Шансы выше у мужа Алины - на разрушенной теперь "Азовстали" до войны он был машинистом мостового крана. "Когда выучит язык, будет работать здесь по специальности. Говорят, водители кранов всегда нужны в порту Гамбурга ", - отмечает женщина. Сама она пока не так оптимистична. По специальности Алина - учительница украинского языка.

Война в детских рисунках

Ждать языковых курсов в Германии Ковалевым придется еще несколько месяцев. Однако 9-летний сын Саша уже ходит в школу, и это очень важно, говорит Алина. "С ним в школе каждый день занимается психолог, чтобы он эмоционально справился со всем пережитым во время войны. Каждый раз когда Сашу просят что-то нарисовать, он рисует взрывы и войну", - рассказывает мама.

Рисунки 9-летнего сына Алины - только о войне

Не только взрывы и гул боевых самолетов над головой оставили тяжелые травмы. Изнурительным оказался для семьи и путь в Германию. На изрешеченной осколками снарядов крохотной машине семья вместе с котом провела в пути в общей сложности несколько недель. В Запорожье сперва не выпускали россияне - пришлось ехать в Крым, где есть родственники.

"На въезде на полуостров нас держали 13 часов, проверяли как потенциальных преступников. Когда мы приехали в Симферополь, больше всего меня шокировали мамы, которые гуляли с нашивками Z на детских колясках", - вспоминает Алина. В Крыму, говорит она, беженцам с материка никакой поддержки не оказывают, а иногда только наживаются на них, в частности, гривны на рубли обменять крайне тяжело. А там, где меняют, делают это только по заниженному в разы курсу, рассказывает беженка.

Неудачная попытка в Грузии

Из Крыма Ковалевы сперва также уехали в Грузию. В Батуми Алина устроилась официанткой, но вскоре поняла, что заработанных денег не будет хватать даже на аренду жилья. В отчаянии семья решила ехать за новой жизнью в далекую Германию. Дорога на машине через Турцию и Балканы заняла восемь дней. "Мы потратили на дорогу средства, которые собирали на отпуск. Мы до войны мечтали впервые провести отпуск в Европе. В конце концов, мы таки поехали в Западную Европу. Но мы себе, конечно, не так это представляли", - с грустью шутит Алина.

На этой изрешеченной осколками снарядов микролитражке Ковалевы преодолели до Германии более 5 тысяч километров.

В настоящее время семья проживает в гостинице в пригороде Гамбурга. За это временное жилье платит социальная служба. Его помогла найти случайная знакомая, с которой беженцы списались через соцсети по пути в Германию. Дом Ковалевых с уютным садом неподалеку от мариупольской "Азовстали" вскоре могут отобрать сепаратисты "ДНР", опасается Алина. По ее словам, самопровозглашенная республика из-за нехватки жилья в разрушенных городах практикует конфискацию имущества уехавших. Эти опасения подкрепляются и заявлениями самих сепаратистов.

Тем не менее, Алина не оставляет надежды вернуться в украинский Мариуполь. "Каждый вечер как нахлынет - плачу. Хочу в родной дом", - говорит женщина. С поиском жилья в Германии у Ковалевых успехов пока нет. Задание осложняет привезенная с собой из Украины кошка - хозяева жилья, как правило, не слишком радуются квартирантам с животными. Не рады такому домочадцу и в отеле, так что верного любимца, бежавшего с хозяевами от войны через пол-Европы, пока пришлось устроить в приют.

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