В боях с Россией погибли около 10 тысяч украинских военных  

На 108-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 11 июня (время московское).

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Росавиация продлила действующий с 24 февраля запрет на полеты в аэропорты центральной части, юга России и аннексированного Крыма до 18 июня. Ограничения распространяются на 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных маршрутов ведомство рекомендует авиакомпаниям аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

++12.10++

Украина может получить гаубицы Panzerhaubitze 2000 от Германии уже около 22 июня, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию "НВ". По его словам, Украине также должны передать немецкие зенитные самоходные установки Gepard. При этом Мельник отметил, что состоянию на 105-й день войны из ФРГ ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - не была поставлена в Украину. "7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, - мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы "Гепарды" - 30 единиц: 15 - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сих пор, которые находятся в стадии реализации", – рассказал Мельник.

++11.25++

Российское Минобороны объявило, что сбило три военных самолета Украины. Как следует из заявления министерства, речь идет о двух МИГ-29, сбитых под Николаевым, и одном Су-25, сбитом под Харьковым.

В Киев приехала глава Еврокомиссии

++10.25++

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) прибыла в Киев на переговоры о подаче Украиной заявки на вступление в Евросоюз. Фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом Владимиром Зеленским связанные с этим открытые вопросы, сообщает агентство dpa. По его данным, предположительно 17 июня Еврокомиссия опубликует свое заключение о том, готова ли она предоставить Украине статус кандидата.

++09.30 ++

"Давайте воспользуемся моментом, чтобы усилить международный порядок, основанный на правилах", - призвал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре. Вторжение России в Украину показывает, что происходит, "когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас" и "когда великие державы решают, что их имперские желания важнее прав их мирных соседей", добавил он.

Между тем в Москве, рядом с посольством США устроили световое шоу с надписями: "США - не демократия" , "Сирия. Мы так не хотим" и "Хватит поддерживать неонацистов в Киеве".

++08.55 ++

Вопрос о принятии Украины в ЕС нельзя решать на протяжении десятилетий, заявили председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в гостевой колонке, написанной ими в соавторстве для журнала Internationale Politik. По мнению Бас и Стефанчука, статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина должна получить в ближайшее время. "Никто не может быть заинтересован в слабой, нестабильной Украине, где люди отворачиваются от Европы из-за разочарования и отсутствия перспектив. ЕС и его государства-члены должны всем сердцем поддерживать интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнули они.

В ФРГ проходят лечение более 200 пациентов из Украины

++08.30 ++

В клиники Германии к настоящему моменту было принято на лечение 220 больных и раненых из Украины. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения ФРГ в интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). По его словам, в ближайшее время должен быть оформлен прием на лечение еще более 50 пациентов.

++07.50 ++

Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал предупреждения США о готовящемся вторжении России, поступавшие незадолго до начала войны, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на благотворительном приеме в Лос-Анджелесе. По словам американского президента, у США имелись данные, указывающие на подготовку вторжения, однако многие думали, что это - преувеличение.