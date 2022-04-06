Кто он, посол Украины, который заставил извиняться президента ФРГ

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Этот дипломат не отличается дипломатичностью, но его влияние на политическую жизнь Германии бесспорно. После того, как посол Украины Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ, Штайнмайеру пришлось давать объяснения.
Большинство наблюдателей едины во мнении, что такого авторитета, как у посла Украины в Германии Андрея Мельника, не было ни у одного другого работавшего в Берлине дипломата. Что касается оценок его личности, то они расходятся: для одних Мельник - пользующаяся большим уважением в политических кругах личность, для других - обычный смутьян.
Подчас 46-летнему дипломату достается в соцсетях от того или иного немецкого политика. Однако на фоне страданий, которые его страна испытывает из-за вторжения России, даже критики украинца с пониманием относятся к его прямолинейным высказываниям.
В последнее время Мельник не раз резко отзывался о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере (Frank-Walter Steinmeier). И вот, после очередной порции критики из уст украинского посла, главе германского государства пришлось дать публичное объяснение и признать политические ошибки. "Мы держались за мосты, в которые Россия не верила и в отношении которых нас предостерегали наши партнеры", - сказал Штайнмайер 4 апреля.
Штайнмайер, которому сейчас 66 лет, с 1999 по 2005 годы, когда правительство ФРГ возглавлял Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), занимал пост главы ведомства федерального канцлера. При Ангеле Меркель (Angela Merkel) он был министром иностранных дел - в 2005-2009 и в 2013-2017 годах.
Ни один другой представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в истории Германии не имел такого внешнеполитического веса. При этом на Штайнмайера оказывал влияние Шрёдер, который по сей день не дистанцируется от президента России Владимира Путина и занимает высокооплачиваемые руководящие должности в российских компаниях. Штайнмайер, как и немецкая политика в целом, часто выступал на стороне России.
Именно поэтому его критикует Андрей Мельник. "Такт - это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине, - заявил представитель Киева в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag. - Отношения с Россией для него - нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли".
Это были резкие слова, и они попали в точку. Практически все немецкие СМИ распространили в выходные, 2 и 3 апреля, высказывание украинского дипломата, который свободно говорит по-немецки и хорошо разбирается в германской политике.
Пожалуй, до сих пор в ФРГ не было послов с таким внешнеполитическим влиянием, как у Мельника. Когда советские танки уничтожили надежды на реформы в Чехословакии во время "Пражской весны" в 1968 году, в Бонне еще не было представителя угнетенной страны. Дипломатические отношения с Прагой были установлены только в 1973 году.
Спустя 20 лет немецкие политики имели дело с тихим израильским послом Биньямином Навоном, когда иракские ракеты Scud, усовершенствованные с помощью немецкого бизнеса, обрушивались на Тель-Авив, принося страх и смерть. На публике Навон тогда остался немногословным.
В свою очередь, Ричард Гренелл, посол США при президенте Дональде Трампе, в политическом Берлине в 2018-2020 годы вел себя довольно шумно и вне каких бы то ни было дипломатических правил. Некоторые над ним посмеивались, другие боялись, но вряд ли уважали.
С Мельником дело обстоит иначе. К резкости посла, соотечественники которого переживают сейчас жестокие, смертельные атаки и надеются на помощь, все относятся с пониманием. Его критика - в том числе в Tagesspiegel - обращена не только против Штайнмайера. И не только против немецких политиков. "Эта война подвергает испытанию все, весь наш мировой порядок. Система дала сбой: ООН, ОБСЕ, Красный Крест, где они все, чтобы остановить убийства мирных жителей?" - спрашивает Мельник в интервью.
Выступая перед журналистами, он также критикует многих представителей нынешнего федерального правительства. Мельник обвиняет их в том, что они неправильно оценили ситуацию в Украине и предысторию российской агрессии. В Украине не забыли, что Ангела Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, однажды выступила против принятия страны в НАТО.
Посетив город Бучу, где, очевидно, произошло массовое убийство мирного населения, президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Меркель также приехать и посмотреть на произошедшее там своими глазами. Это не меньше, чем критика Штайнмайера Мельником, демонстрирует, как глубоко уязвлено украинское руководство внешнеполитическим курсом Германии последних лет.
Как восприняли высказывания Мельника в Берлине? 4 апреля, когда об интервью с критикой в адрес Штайнмайера было известно уже более 24 часов, пресс-секретарь правительства Германии отверг критику в адрес президента ФРГ, выразив "полное понимание" относительно драматической ситуации в Украине.
"Я не отношусь к тем, кто критикует украинского посла", - говорит председатель парламентской группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). По словам немецкого политика, Мельник представляет свою страну "превосходно", находясь в ситуации, "которую трудно себе вообразить".
Однако Добриндт не согласен с критикой действий Штайнмайера на посту министра иностранных дел в правительстве с участием блока ХДС/ХСС. Политика Германии в то время была "сознательно направлена на обеспечение мира в Европе", полагает он. Экономические связи с Россией, о которых шла речь в то время, преследовали цель добиться политических изменений с помощью торговли. Эта цель теперь "разрушена Путиным", добавляет Добриндт.
4 апреля, когда Штайнмайер выступал перед журналистами, признавал "ошибки", говорил о провале общей с Россией архитектуры безопасности и "горьких итогах", использовать телекамеры не было разрешено. Однако уже 5 апреля Штайнмайер произнес эти же слова перед камерами: отвечая на вопросы в программе Morgenmagazin на канале ZDF - необычный для него формат.
С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, указал президент ФРГ. "Что касается России, должен вам сказать, что я не знаю", - так он ответил на вопрос о том, возможно ли еще будущее "с" Россией Путина или же только "против" нее. При этом Штайнмайер назвал российского президента "бункерным разжигателем войны".
"Я уверен, что возврата к нормальности, предшествовавшему статусу-кво, в России с Путиным не будет", - подчеркнул он. Штайнмайер признал, что политика "сглаживания" противоречий, которую поддерживал и он, не принесла успеха. "Действительно печально, что мы потерпели крах во многих отношениях", - признал президент ФРГ. И добавил: "Нам следовало серьезно отнестись к предостережениям наших восточноевропейских партнеров".
Состоится ли в скором времени личная встреча между Мельником и Штайнмайером? На признание главой германского государства ошибок посол Украины отреагировал в интервью радио Deutschlandfunk так: "Для нас важно, чтобы за этими словами последовали дела, а дел нет".
На 11 апреля запланировано посещение Мельником дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Там у украинского посла должен состояться разговор с новым главой ведомства президента ФРГ Дёрте Дингер (Dörte Dinger) и ведущим внешнеполитическим советником главы германского государства Вольфгангом Зильберманом (Wolfgang Silbermann), рассказала DW официальный представитель Штайнмайера. Будет ли в этот день сам Штайнмайер в своей резиденции и зайдет ли он поздороваться с Мельником, пока не ясно.
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