Киев добивается от Германии прекращения импорта энергоносителей из РФ

Перед саммитом ЕС в Версале Украина усиливает давление на Германию, добиваясь прекращения импорта энергоносителей из России. В свете большого количества погибших в ходе войны среди гражданского населения отказ Берлина от запрета на импорт является "морально неприемлемым", заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник информагентству dpa. "Мы призываем немцев принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей", - приводит агентство слова дипломата в ночь на четверг, 10 марта.

9 марта канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь исключил возможность прекращения импорта российских энергоносителей, хотя США ранее уже объявили о таком шаге. Глава германского правительства подчеркнул, что США являются экспортером газа и нефти, чего нельзя сказать о Европе в целом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) также выступил в защиту этой позиции. "Мы можем принять только такие меры, о которых я знаю, что они не приведут к серьезному экономическому ущербу в Германии. А это произойдет, если мы прямо сейчас прекратим ввоз в страну нефти, угля и газа ", - сказал Хабек в эфире телеканала ZDF вечером того же дня.

10 марта главы государств и правительств стран ЕС намерены обсудить дальнейшие действия в ответ на военное вторжение Россиив Украину. Среди прочего, встреча будет посвящена тому, как снизить зависимость Евросоюза от импорта российской нефти, газа и угля.

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