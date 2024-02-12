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Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии
Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии. Вступил в должность главы правительства ФРГ 8 декабря 2021 года.

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Новости

6 мая 2024 г.

Канцлер Германии в Риге: Расчет России не оправдался

6 мая 2024 г.

Фридрих Мерц переизбран на пост председателя ХДС

6 мая 2024 г.

Канцлер ФРГ встретился с солдатами бундесвера в Литве

5 мая 2024 г.

Зеленский: У Бога на плече - шеврон с украинским флагом

5 мая 2024 г.

Шольц об атаке на депутата в Дрездене: Это угроза демократии

1 мая 2024 г.

Шольц: В Германии - рекордное число трудящихся

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Контекст

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и и президент Литвы Гитанас Науседа на учениях Quadriga 2024 в Литве, 6 мая 2024 года

Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ

Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ

Страны Балтии просят ФРГ ускорить прибытие бригады бундесвера. Об этом шла речь во время визита в Литву Олафа Шольца.
Конфликты7 мая 2024 г.
Фонд Theodor-Heuss-Haus, здесь раньше жил президент Германии

В Германии высмеяли всех канцлеров одним махом

В Германии высмеяли всех канцлеров одним махом

В Штутгарте показывают карикатуры на всех канцлеров ФРГ. А каким карикатуристы видят Олафа Шольца?
Культура26 апреля 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц запретил Путину цитировать Канта

Шольц запретил Путину цитировать Канта

В Берлине торжественно открыли юбилейный год Иммануила Канта. Главную речь подготовил канцлер Германии Олаф Шольц.
Культура22 апреля 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Госсовета КНР Ли Цянь в Берлине

Визит Шольца в КНР - реализация китайской стратегии Берлина

Визит Шольца в КНР - реализация китайской стратегии Берлина

В ходе визита в Китай канцлеру ФРГ предстоит показать, как на Востоке можно создать из противоречий гармонию.
Политика14 апреля 2024 г.
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Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине

Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине

Генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал DW, какую помощь бундесвер оказывает Киеву и как готовит украинских солдат.
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