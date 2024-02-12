You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Ближний Восток
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии. Вступил в должность главы правительства ФРГ 8 декабря 2021 года.
Пропустить раздел Новости
Новости
06.05.2024
6 мая 2024 г.
Канцлер Германии в Риге: Расчет России не оправдался
06.05.2024
6 мая 2024 г.
Фридрих Мерц переизбран на пост председателя ХДС
06.05.2024
6 мая 2024 г.
Канцлер ФРГ встретился с солдатами бундесвера в Литве
05.05.2024
5 мая 2024 г.
Зеленский: У Бога на плече - шеврон с украинским флагом
05.05.2024
5 мая 2024 г.
Шольц об атаке на депутата в Дрездене: Это угроза демократии
01.05.2024
1 мая 2024 г.
Шольц: В Германии - рекордное число трудящихся
Показать больше
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ
Визит Шольца в Литву. Зачем приезжал канцлер ФРГ
Страны Балтии просят ФРГ ускорить прибытие бригады бундесвера. Об этом шла речь во время визита в Литву Олафа Шольца.
Конфликты
07.05.2024
7 мая 2024 г.
В Германии высмеяли всех канцлеров одним махом
В Германии высмеяли всех канцлеров одним махом
В Штутгарте показывают карикатуры на всех канцлеров ФРГ. А каким карикатуристы видят Олафа Шольца?
Культура
26.04.2024
26 апреля 2024 г.
Шольц запретил Путину цитировать Канта
Шольц запретил Путину цитировать Канта
В Берлине торжественно открыли юбилейный год Иммануила Канта. Главную речь подготовил канцлер Германии Олаф Шольц.
Культура
22.04.2024
22 апреля 2024 г.
Визит Шольца в КНР - реализация китайской стратегии Берлина
Визит Шольца в КНР - реализация китайской стратегии Берлина
В ходе визита в Китай канцлеру ФРГ предстоит показать, как на Востоке можно создать из противоречий гармонию.
Политика
14.04.2024
14 апреля 2024 г.
Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине
Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине
Генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал DW, какую помощь бундесвер оказывает Киеву и как готовит украинских солдат.
Политика
29.03.2024
29 марта 2024 г.
22:24 мин.
Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции
Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции
Пять экономических институтов резко снизили прогноз роста ВВП ФРГ и советуют скорректировать миграционную политику.
Экономика и бизнес
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
В Лейпциге на Шольца и Штайнмайера накричали активисты
В Лейпциге пропалестинские активисты чуть не сорвали выступления канцлера и президента ФРГ. При этом речь шла о книгах.
Культура
22.03.2024
22 марта 2024 г.
Дебаты в Европарламенте: ЕС будет готовиться к обороне
Агрессия РФ против Украины, конфликт на Ближнем Востоке и рост авторитаризма в мире вынуждает Брюссель к действиям.
Политика
28.02.2024
28 февраля 2024 г.
Солдат НАТО отправят в Украину? Что говорят об этом в ФРГ
В Германии уже второй день горячо обсуждают заявление президента Франции о возможной отправке в Украину солдат НАТО.
Конфликты
28.02.2024
28 февраля 2024 г.
Ни военных НАТО, ни TAURUS для Украины? Что говорит Берлин
Политики в ФРГ бурно обсуждают заявления канцлера о ракетах TAURUS и президента Франции о военных Запада в Украине.
Конфликты
27.02.2024
27 февраля 2024 г.
Искусственный интеллект в Европе: Microsoft вложит миллиарды
Американский IT-гигант объявил о крупнейшей в истории фирмы инвестиции в Германии и о расширении дата-центров в Испании.
Экономика и бизнес
21.02.2024
21 февраля 2024 г.
Жесткая сатира на карнавале: Шольц, Трамп, Путин и другие
Карнавал в Германии - время жесткой сатиры, не знающей границ. 2024 год не стал исключением.
Политика
12.02.2024
12 февраля 2024 г.